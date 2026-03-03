Il mondo della smart home continua a evolversi e, spesso e volentieri, lo fa con aggiornamenti software capaci di cambiare in modo concreto l’esperienza quotidiana degli utenti; è proprio questo il caso di tado°, che con un recente aggiornamento firmware ha introdotto una novità particolarmente interessante per i possessori dei termostati intelligenti della serie X: la nuova Modalità operativa, pensata per adattare il comportamento del dispositivo al tipo specifico di impianto di riscaldamento installato in casa.

Si tratta di un cambiamento tutt’altro che marginale, perché fino a oggi, nonostante l’uso del machine learning, l’algoritmo di controllo era sostanzialmente unico per tutte le tipologie di impianto; ora invece, gli utenti possono selezionare una modalità operativa dedicata, direttamente dall’app.

tado° introduce un algoritmo su misura per ogni impianto con la nuova Modalità operativa

All’interno dell’app tado°, nelle impostazioni del termostato tado° X, ora è possibile scegliere tra diverse modalità operative:

Predefinita (caldaia a gas tradizionale)

Riscaldamento a pavimento

Pompa di calore

Modalità dedicata per configurazioni con doppio dispositivo tado° (ad esempio pannelli a pavimento controllati separatamente dalla caldaia)

Fino a questo momento, i termostati smart adottavano un controllo universale, ottimizzato prevalentemente per impianti con caldaia a gas e radiatori; una soluzione compatibile anche con pompe di calore e pannelli radianti, ma non sempre perfettamente aderente alle loro specificità tecniche. Con la nuova Modalità operativa, il comportamento del termostato viene invece calibrato in base alle caratteristiche fisiche dell’impianto.

Chi utilizza un sistema di riscaldamento a pavimento utilizza quindi un algoritmo specifico che tiene conto di questa lentezza fisiologica, con l’obbiettivo di garantire temperature ambientali più stabili, ridurre il superamento della temperatura impostata, e rendere il riscaldamento più rapido e uniforme (per quanto possibile con questa tecnologia; un miglioramento che, nella quotidianità, può tradursi in maggiore comfort e minori sprechi energetici.

Discorso analogo per le pompe di calore, che lavorano in modo più efficiente quando si evitano frequenti cicli di accensione e spegnimento. L’algoritmo dedicato mira proprio a ridurre gli start/stop ravvicinati, ottimizzando i periodi di funzionamento e contribuendo a preservare l’efficienza del sistema nel tempo.

Per i tradizionali impianti con radiatori e caldaia a gas, o nei casi in cui il termostato controlla semplicemente la valvola di mandata dell’acqua calda, tado° consiglia invece di continuare a utilizzare la modalità standard.

Da segnalare anche un’impostazione specifica per alcune configurazioni, come quelle diffuse nei Paesi Bassi, in cui un dispositivo tado° controlla la caldaia e un altro i pannelli a pavimento, mantenendo la valvola aperta anche in presenza di richieste di calore molto basse.

Uno degli aspetti più interessanti di questa novità è che la Modalità operativa è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti tado° X, a differenza di altre funzionalità avanzate recentemente introdotte con il piano AI Assistant.

In concreto, l’azienda promette temperature più stabili, riduzione dell’overshoot termico, maggiore efficienza operativa e più tranquillità per chi utilizza pompe di calore.

Si tratta di un aggiornamento che, pur non cambiando l’hardware, incide direttamente sulla qualità dell’esperienza e sull’ottimizzazione energetica, un tema sempre più centrale nelle abitazioni moderne.

Con l’introduzione della Modalità operativa, tado° dimostra ancora una volta come l’evoluzione della smart home passi non solo dall’intelligenza artificiale visibile, ma anche e soprattutto dall’ottimizzazione silenziosa degli algoritmi che lavorano dietro le quinte.

Non ci resta che attendere per scoprire se in futuro verranno aggiunte ulteriori modalità o personalizzazioni ancora più granulari; nel frattempo, chi possiede un termostato tado° X può già verificare la disponibilità dell’aggiornamento firmware e selezionare la modalità più adatta al proprio impianto direttamente nell’app.