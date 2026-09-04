C’è un nuovo modo di immaginare la cucina: niente più cappa a parete, niente ingombri visivi, soltanto una superficie nera opaca che cucina e aspira allo stesso tempo. Samsung ha presentato il piano a induzione Touch con cappa integrata, una soluzione due-in-uno pensata per gli open space e le cucine con isola, che promette di cambiare la gestione degli spazi domestici.

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Design materico e finitura Matte Black

La prima cosa che colpisce del nuovo Samsung Touch è la finitura Matte Black, una superficie dall’aspetto materico e dalla piacevole sensazione tattile, studiata per valorizzare l’estetica della cucina. Il vetro antigraffio ha una durezza di 8 sulla scala Mohs, un valore che lo avvicina a quello di una punta da trapano per muratura e che garantisce una notevole resistenza all’uso quotidiano. Il rivestimento idrorepellente, inoltre, semplifica la pulizia: basterà un panno per riportare il piano alla sua condizione originale. La possibilità di installazione a filo con il top consente di creare un effetto continuo e pulito, un dettaglio non trascurabile per chi sta progettando una cucina contemporanea.

Aspirazione intelligente e prestazioni da vera cappa

La vera particolarità del Touch è il sistema di aspirazione integrato direttamente nella superficie di cottura, che cattura vapori e odori nel punto esatto in cui vengono generati. Il piano può essere installato sia in modalità aspirante sia filtrante: nella prima configurazione serve un kit per il collegamento alla fuoriuscita dell’aria, mentre nella seconda arrivano già inclusi i filtri. Ne troviamo quattro: due ai carboni attivi per assorbire gli odori e due anti-grasso in acciaio inox che, bella notizia, potete lavare direttamente in lavastoviglie.

Grazie alla tecnologia AirSense, il sistema monitora la qualità dell’aria e regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alle esigenze del momento: il motore BLDC, che garantisce una classe energetica A+, tocca i 600 m³/h alla massima velocità e sale fino a 720 m³/h in modalità Boost, utilizzabile per un massimo di cinque minuti. L’emissione sonora si attesta tra 42 e 68 dB(A) a seconda del livello selezionato, un valore che rende il piano adatto anche a chi trascorre molto tempo in cucina. Attenzione però a un dettaglio: AirSense è disponibile solo sul modello CC90H84JADUR, mentre la variante CC90H84PADUR mantiene la stessa impostazione ma senza questa funzione.

Cottura flessibile, controllo intuitivo e connettività

Sul fronte cottura, il piano Touch monta quattro zone a induzione e la tecnologia Flex Zone Plus, che utilizza quattro bobine per ogni zona e riconosce automaticamente posizione e dimensioni delle pentole. Questo vi permette di posizionare liberamente recipienti di forme e dimensioni diverse, comprese le padelle più grandi e lunghe, con una distribuzione del calore uniforme su tutta l’area. La potenza totale del piano è di 7,4 kW, un valore che non limita certo la preparazione dei pasti.

La gestione avviene tramite il controllo Slide Touch, un pannello da cui potete regolare sia la potenza di cottura sia i nove livelli della cappa, compreso il Boost, senza dover cercare pulsanti separati.

A completare l’esperienza ci pensano AI Pro Cooking e l’ecosistema SmartThings: potete ricevere suggerimenti per le ricette dall’app Samsung Food, inviare le impostazioni di cottura direttamente al piano e poi monitorarlo o regolarlo tramite smartphone, anche quando siete in un’altra stanza.

Prezzo, dimensioni e disponibilità

Il Samsung Touch CC90H84JADUR ha un prezzo di listino di 3.999 euro, una cifra che lo posiziona nella fascia alta dei piani a induzione con aspirazione integrata. Nel valutare l’investimento va considerato che la cappa incorporata elimina la necessità di acquistarne e installarne una separata; al prezzo del piano potrebbero però aggiungersi il kit e gli interventi richiesti dalla configurazione aspirante.

Le dimensioni del corpo sono 800 × 230 × 520 mm, con un foro d’incasso di 750 × 490 mm, mentre la potenza complessiva del piano è di 7,4 kW. Sul sito ufficiale Samsung trovate la pagina dedicata con tutti i dettagli; il piano sarà disponibile in Europa nel corso del primo semestre del 2026.