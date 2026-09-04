Oltre a Roomba Max 875 Combo, iRobot porta a IFA 2026 un’altra interessante novità per la pulizia domestica: a Berlino arriva Roomba Duo, il primo sistema a doppia unità del marchio. Combina un’unità principale lavapavimenti ad alte prestazioni con una più agile unità secondaria per un’architettura robotica unica, resa possibile da un braccio meccanico di rilascio e da una unificata base mobile di ricarica a navigazione autonoma. Scopriamo tutto nel dettaglio.

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Roomba Duo è il primo sistema a doppia unità di iRobot: come funziona

iRobot ha presentato a IFA Roomba Duo, il suo primo robot aspirapolvere e lavapavimenti a doppia unità. Il nuovo sistema è pensato per affrontare uno dei principali limiti della categoria: gli aspirapolvere wet & dry offrono un’elevata potenza di pulizia, ma sono privi di navigazione autonoma, mentre i robot garantiscono la comodità di una pulizia senza intervento manuale, ma non la forza pulente di un aspirapolvere wet & dry.

Roomba Duo vuole unire i due punti di forza in un unico prodotto a doppia unità: abbina un avanzato robot principale che aspira e lava i pavimenti a vapore e un robot secondario ultracompatto. Utilizzano una mappa condivisa della casa e una base di ricarica mobile autonoma, lavorando insieme come un unico sistema intelligente per assicurare una pulizia completa in tutta l’abitazione.

Al centro di questo concept c’è la capacità del robot di trasportare e rilasciare una seconda unità: il robot principale integra infatti nella parte superiore un braccio meccanico la cui estremità rimane orizzontale durante il movimento, garantendo la stabilità necessaria a sostenere il peso aggiuntivo, Può quindi abbassare e rilasciare in sicurezza il robot secondario negli spazi più stretti che l’unità principale non è in grado di raggiungere.

I due robot si connettono alla Roomba Home App e comunicano in tempo reale, sfruttando l’intelligenza artificiale per coordinare le attività di pulizia: l’unità principale aspira e lava le superfici ampie e libere, mentre il robot secondario approfitta del suo design compatto e raggiunge le zone sotto i mobili, gli spazi più stretti e gli altri punti difficili.

“Roomba Duo rappresenta un vero salto in avanti nel modo in cui stiamo ripensando la robotica domestica“, ha dichiarato Richard Li, CEO di iRobot. “Ogni svolta nasce da qualcuno disposto a immaginare ciò che gli altri non riescono a immaginare, a mettere in discussione ciò che ci si aspetta e a costruire ciò che ancora non esiste. Questa convinzione ci ha condotto verso qualcosa di completamente nuovo. Invece di chiedere a un solo robot di fare tutto, abbiamo creato robot specializzati che lavorano insieme come un unico sistema intelligente, perché è questo che serve per trasformare davvero la vita domestica. È il fondamento della nostra visione di una casa completamente autonoma, capace di prendersi cura di sé stessa, così che non debba farlo tu“.

L’unità principale offre un corpo cilindrico che massimizza lo spazio interno e consente di integrare un modulo wet & dry per l’aspirazione ed il lavaggio dei pavimenti, un motore ad alte prestazioni e una batteria ad alta capacità. Mette a disposizione il rullo lavapavimenti PowerSpin Max da 60 mm di diametro, che esercita una pressione verso il basso di 46 N (circa 4,7 kg), e lato aspirazione non si fa mettere in difficoltà da peli di animali, briciole e sporco quotidiano.

Un riscaldatore interno genera vapore controllato, distribuito uniformemente sulle aree interessate, per contribuire a sciogliere lo sporco ostinato e incrostato senza esporre il pavimento a un calore eccessivo. Il rullo auto-pulente rimuove quindi lo sporco sciolto e i residui appiccicosi, e un componente di asciugatura ad aria calda (posizionato dietro il rullo) asciuga la superficie bagnata e contribuisce a proteggere i pavimenti in legno da un’esposizione prolungata all’umidità. Le ruote da 17 cm azionate da motori integrati nei mozzi gli assicurano una maggiore stabilità negli spostamenti tra i diversi ambienti.

Il robot secondario è l’iRobot Roomba Plus 575, lanciato qualche mese fa. Può raggiungere con più facilità angoli e bordi, proprio dove si accumulano maggiormente peli di animali e sporcizia. Con un’altezza di 8,35 cm e una larghezza di 29,8 cm, si muove agilmente anche tra le sedie e pulisce sotto letti, divani e mobili, raccogliendo la polvere negli spazi in cui la maggior parte dei robot aspirapolvere non riesce a entrare.

Mette a disposizione un panno lavapavimenti PerfectEdge, che si estende verso l’esterno fino a 31 mm e lavora insieme alla spazzola laterale per la pulizia dei bordi (anche irregolari), per rimuovere peli di animali, polvere e briciole. Grazie alle ruote omnidirezionali sollevabili, supera soglie alte fino a 3,5 cm.

Entrambe le unità sono dotate di LiDAR dual-line ClearView Pro e di PrecisionVision AI per rilevare e aggirare gli oggetti e gli ostacoli più comuni presenti in casa. Inoltre, l’unità principale integra nella parte superiore telecamere AI che acquisiscono una visuale più ampia e rialzata degli ambienti, dei mobili e della disposizione degli spazi. Ciò consente a Roomba Duo di creare mappe più dettagliate di abitazioni ampie e con più stanze, oltre a individuare macchie più estese o aree con accumuli di sporco, per offrire una pulizia più precisa e approfondita.

Insieme ai duo è prevista la base AutoWash condivisa, che gestisce in un unico punto la manutenzione automatica: integra un sistema centralizzato di erogazione dell’acqua pulita e un serbatoio per l’acqua sporca, lava e asciuga automaticamente i panni lavapavimenti e svuota la polvere in un sacchetto capiente, per mesi di utilizzo senza interventi da parte dell’utente.

Disponibilità ancora da definire

iRobot sta mostrando il prototipo del suo Roomba Duo durante IFA 2026 a Berlino (presso lo stand 133, Padiglione 9), ma per il momento non ha diffuso informazioni riguardanti il periodo di lancio o la fascia di prezzo. Siamo sicuri che torneremo a parlarne in futuro.

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