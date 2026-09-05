Garmin continua quasi quotidianamente a distribuire nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma: mentre alcuni modelli sono ancora in pieno ciclo di sviluppo verso il prossimo major update, altri lo stanno già ricevendo: è l’esempio dei Garmin Fenix 7.

Tutti i modelli per la “outdoor recreation” di punta di un paio di generazioni fa dell’azienda elvetico-statunitense stanno ricevendo il nuovo “major update” che si preoccupa di risolvere svariati bug presenti nella precedente versione del software. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin ha rilasciato il nuovo major update per la gamma Fenix 7

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento in forma stabile per tutti gli smartwatch di punta della generazione precedente destinati alle attività ricreative “outdoor”: parliamo di Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7 e MARQ (Gen 2).

Tutti questi modelli tornano ad aggiornarsi in forma stabile a circa cinque mesi dal precedente major udpdate (versione 26.09) e, al termine di un ciclo di sviluppo durato meno di un mese, ricevono la nuova versione 27.18 del software, la stessa che era stata rilasciata pochi giorni fa ai beta tester.

Considerando la brevissima durata del ciclo di sviluppo (appena tre beta) e il fatto che tutti questi smartwatch sono ormai molto datati (da poco sono arrivati i Fenix 9), non sorprende che questo aggiornamento si limiti a risolvere i bug presenti (anche importanti) senza implementare nuove funzionalità.

Il changelog dell’aggiornamento

Di seguito riportiamo il changelog (qui per i Fenix 7, Tactix 7 e Quatix 7, qui per Epix Gen 2 ed Epix Pro, qui per MARQ Gen 2, qui per Enduro 2) del nuovo aggiornamento, identico per tutti i modelli coinvolti, che racconta le modifiche incluse nel passaggio dalla precedente versione 26.09 alla nuova versione 27.18 del software:

Risolto un problema per cui l’utilizzo delle funzioni di navigazione causava lo spegnimento del dispositivo.

Risolto un problema per cui i dispositivi senza Wi-Fi non avevano accesso ai controlli musicali.

Risolto un problema per cui il dispositivo non consentiva l’accoppiamento con il sensore HRM su una connessione aperta.

Risolto un problema per cui il display usciva dalla modalità di sospensione in momenti non corretti.

Risolto un problema per cui i dati meteo a volte non si aggiornavano.

Risolto un problema per cui la combinazione di colori a volte si invertiva durante un’attività.

Risolto un problema per cui il timer dell’intervallo di pesca non si reimpostava dopo aver registrato un pesce.

Risolto un problema per cui la funzione Trova il mio telefono a volte non emetteva alcun suono dopo aver completato un’attività.

Come aggiornare gli smartwatch della gamma Garmin Fenix 7

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: