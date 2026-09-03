Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software, sia in beta che in forma stabile, per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma e nelle ultime ore è stata distribuita l’ennesima versione in anteprima per tutti i modelli destinati alle attività ricreative outdoor, non più recentissimi, della serie Fenix 7.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato il secondo aggiornamento software della storia per la CIRQA Smart Band, il primo fitness tracker senza schermo del brand che è stato presentato nella seconda metà del mese di luglio, introducendo tantissime novità e miglioramenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Garmin ha rilasciato un corposo aggiornamento per la CIRQA Smart Band

Ripartiamo proprio dalla Garmin CIRQA Smart Band, il fitness tracker senza schermo caratterizzato da un design essenziale ma che al contempo è in grado di offrire un monitoraggio completo del benessere e il tracciamento ininterrotto delle attività.

Un paio di settimane fa l’azienda aveva rilasciato il primo aggiornamento software (versione 2.50) che si limitava a migliorare la misurazione del battito cardiaco. Nelle ultime ore, è invece arrivata la nuova versione 3.20 del software, accompagnata da un changelog decisamente più sostanzioso.

Questo aggiornamento introduce sulla smartband diverse novità per la personalizzazione del dispositivo (ad esempio è possibile configurare il comportamento dei pulsanti per l’avvio rapido dell’attività) e per la gestione degli allenamenti. Sono stati poi risolti un sacco di bug ed è stata migliorata l’esperienza utente tramite l’app Garmin Connect.

Changelog – versione 3.20 (dalla 2.50) Corretto il problema di temporizzazione errato delle notifiche di avvicinamento all’ora di andare a letto.

Aggiornata l’interfaccia utente della batteria in GCM.

Aggiunte le impostazioni di comportamento del pulsante (pressione singola/tenuta prolungata) per avviare l’attività.

Attivazione forzata del GPS all’avvio automatico di LiveTrack.

Spostato il Gestore batteria nel menu Sistema.

Aggiunta la ricalibrazione del tapis roulant quando l’utente inserisce manualmente la distanza (>= 1,5 km o 1 miglio).

Risolto un problema per cui le notifiche di batteria scarica non venivano visualizzate durante l’attività.

Risolto un problema per cui l’allenamento con coaching adattivo non poteva avviarsi su Android.

Risolte le vibrazioni impreviste per la sveglia Smart Wake.

Disabilitato il conteggio delle ripetizioni nella modalità Braccia.

Consentita la modifica del conteggio delle ripetizioni in GCM.

Regolata la soglia di batteria scarica al 10% e la soglia di batteria critica al 5%.

Aggiunti messaggi che spiegano come posticipare o ignorare la sveglia al primo salvataggio delle impostazioni.

Rimossi i parametri dell’unità non utilizzati (totale nuoto, pressione, velocità verticale).

Aggiornata la distanza predefinita del giro automatico quando cambiano le impostazioni dell’unità.

Risolto un arresto anomalo che si verificava premendo l’opzione “giro” durante l’attività di vogatore.

Aggiunto un messaggio di notifica per il controllo del dispositivo.

Aggiunto il supporto per l’attivazione della modalità di abbinamento durante la trasmissione BLE della frequenza cardiaca per stabilire la connessione.

Risolti bug minori nell’interfaccia utente dell’app e nel comportamento dei LED del dispositivo.

C’è la terza beta del ciclo di sviluppo per i Fenix 7

Andando oltre, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch di fascia alta per le attività “outdoor” di due generazioni fa: parliamo dei Garmin Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di aprile (versione 26.09) al termine di un ciclo di sviluppo durato un paio di mesi e per loro, dopo quattro mesi di pausa, stanno ora vivendo il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Dopo la versione 27.17 beta della scorsa settimana, l’azienda elvetico-statunitense ha da poco rilasciato ore la nuova versione 27.18 beta del software (la terza del ciclo di sviluppo), accompagnata ancora una volta da un changelog decisamente scarno che parla esclusivamente della risoluzione di una problematica.

Changelog – versione 27.18 beta (dalla 27.17 beta) Risolto un problema per cui alcune dinamiche di corsa a volte non funzionavano.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.