La Full Self-Driving di Tesla potrebbe essere finalmente a un passo dal debutto su larga scala in Europa. Dopo mesi di autorizzazioni e attese, la società americana guarda con fiducia al prossimo ottobre, mese in cui potrebbe arrivare una votazione destinata a cambiare il futuro della sua tecnologia sulle strade europee.

La Full Self-Driving Supervised, ovvero la versione di guida che richiede comunque la supervisione del conducente, è al momento attiva in cinque Paesi dell’Unione Europea: Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. Tesla sostiene che il sistema sia utilizzato già da oltre 70000 proprietari e ha ora pubblicato nuovi dati sulla sicurezza per sostenere il percorso di approvazione nel resto del continente.

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Tesla pubblica ufficialmente i dati sulla sicurezza

L’azienda ha reso pubblica una dashboard con i dati utilizzati nel processo di approvazione nei Paesi Bassi. Secondo Tesla, la FSD Supervised avrebbe una probabilità di essere coinvolta in un incidente 4,1 volte inferiore rispetto alla guida manuale, considerando i dati raccolti sulle strade pubbliche d’Europa.

Tesla ha poi fornito qualche dato più concreto sui risultati ottenuti dalla FSD Supervised. Nel 2025 il sistema ha percorso circa 3 miliardi di chilometri e, secondo i dati diffusi dall’azienda, ha registrato una riduzione degli incidenti gravi rispetto alla guida manuale, con differenze che variano a seconda del tipo di strada:

45% in autostrada ;

; 69% sulle strade principali ;

; 50% in città ;

; 40% sulle strade locali.

A questi numeri si aggiungono una riduzione fino all’84% delle attivazioni della frenata automatica d’emergenza e fino all’81% delle frenate brusche, mentre le collisioni minori durante i cambi di corsia risultano ridotte del 99% in autostrada e del 93% sulle strade extraurbane, sulla base di 377 milioni di manovre analizzate.

Tesla segnala inoltre una riduzione del 67% degli episodi di affaticamento del conducente in autostrada. La FSD Supervised, sempre secondo i dati dell’azienda, viaggia a una velocità pari o inferiore a quella del traffico circostante nel 98% dei casi. Ad avvalorare ulteriormente la tesi dell’azienda, si aggiungono i dati sugli incidenti registrati in Europa nel corso del 2025: 19400 morti sulle strade, circa 53 morti al giorno, la maggior parte delle quali attribuibili all’errore umano.

Bisogna ovviamente tenere conto del fatto che si tratta di statistiche fornite dalla stessa Tesla, ma che hanno un peso importante nel confronto con le autorità europee. La società sta cercando infatti di dimostrare che la guida autonoma supervisionata non rappresenta soltanto una delle sue funzioni più ambiziose, ma può anche contribuire a migliorare la sicurezza sulla strada.

La decisione finale arriverà ad ottobre

Il prossimo appuntamento sarà quindi particolarmente importante: Tesla punta ad una votazione europea prevista per il 6 ottobre 2026, che potrebbe aprire la strada all’approvazione della Full Self-Driving Supervised in un numero maggiore di Paesi europei. La tecnologia è stata già adattata alle regole europee previste dal regolamento UN-R-171 DCAS e l’azienda ha già richiesto alcune esenzioni per alcune funzionalità specifiche.

Va comunque ricordato che Full Self-Driving Supervised non significa guida autonoma completa. Questo sistema prevede che il conducente continui comunque a prestare attenzione alla strada e a mantenere il controllo del veicolo, che sarà in grado di intervenire autonomamente in situazioni di pericolo. Se la votazione di ottobre dovesse andare nella direzione sperata da Tesla, quindi, lo scenario della guida autonoma potrebbe cambiare rapidamente in Europa, dopo essere rimasta per anni molto più limitata rispetto al mercato statunitense.