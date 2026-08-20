Ci siamo: il Tesla Semi sta per arrivare davvero in Europa. Tesla ha annunciato che il suo autoarticolato elettrico sbarcherà nel continente a settembre, in occasione dell’IAA Transportation di Hannover, la fiera di riferimento per logistica e trasporti. Un palcoscenico naturale per un mezzo che promette di rivoluzionare il trasporto pesante.

Specs & launch details for Semi in Europe to be unveiled at IAA Transportation in Hannover, Germany pic.twitter.com/eEXNUU2Y39 — Tesla Semi (@tesla_semi) August 20, 2026

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Il debutto europeo ad Hannover

L’annuncio è passato anche dall’account ufficiale Tesla Semi su X, con un teaser che svela poco ma dice tutto: specifiche e dettagli di lancio per il Vecchio Continente saranno finalmente svelati proprio ad Hannover. L’evento si terrà dal 15 al 20 settembre 2026, con la giornata stampa il 14. Non è la prima volta che il Semi calpesta il suolo tedesco: già nel 2024 Tesla aveva portato due prototipi nell’area fieristica, offrendo test a bordo. Ma allora nessuna parola sul debutto commerciale. Stavolta il silenzio è finito.

Perché è così atteso? Perché le specifiche europee saranno inevitabilmente diverse da quelle americane. I veicoli articolati in Europa devono rispettare limiti dimensionali precisi (16,5 metri di lunghezza, 2,55 metri di larghezza) e integrare sistemi ADAS obbligatori per l’omologazione. Insomma, non possiamo semplicemente aspettarci lo stesso mezzo venduto negli USA: il Semi europeo sarà adattato alle nostre strade e normative.

Cosa sappiamo finora del Tesla Semi

Per darvi un’idea, nelle versioni americane il Semi monta tre motori elettrici integrati fino a 800 kW di potenza, con due opzioni di batteria: 548 kWh per la Standard Range (autonomia di circa 523 km) e 822 kWh per la Long Range (circa 800 km). Il peso lordo arriva a 37,2 tonnellate. Un dettaglio cruciale, specialmente per le flotte, è che il Semi supporta la ricarica Megawatt a 1,2 MW. I prezzi USA partono da 260.000 dollari (circa 224.000 euro) per la Standard e 290.000 dollari (circa 250.000 euro) per la Long Range, anche se fonti come Ryder suggeriscono che il costo effettivo per unità potrebbe aver già superato i 400.000 dollari.

Numeri interessanti, ma per il mercato europeo dovremo attendere le cifre ufficiali. Elon Musk stesso, in un’intervista sulla Gigafactory di Grünheide (Brandeburgo), aveva lasciato intendere di sperare che il Semi arrivasse in Europa “l’anno prossimo”. Le operazioni commerciali si stanno già espandendo: dopo i primi passi in Germania, Tesla ha nominato un Business Development Manager dedicato al lancio in Francia. Il Vecchio Continente è chiaramente la prossima frontiera.

Il nodo infrastrutturale e la concorrenza

Non sono però rose e fiori. Uno degli ostacoli maggiori per l’adozione di camion elettrici in Europa è l’infrastruttura di ricarica per veicoli pesanti, ancora poco sviluppata. Senza colonnine adatte a 1,2 MW, il potenziale del Semi resta parzialmente inespresso. Nel frattempo, i competitor non sono rimasti a guardare: Volvo Trucks, Mercedes, Scania, MAN e DAF hanno progressivamente elettrificato le proprie flotte, rendendo il mercato più affollato che mai.

Il Semi punta però a distinguersi sui costi operativi inferiori e sulle prestazioni superiori, due fattori che, per un veicolo che macina centinaia di migliaia di chilometri, fanno davvero la differenza. Non è un esercizio di stile: è il tentativo di attaccare il segmento dove l’elettrico ha più senso economico.

Nel frattempo Tesla potrebbe fare un altro grosso annuncio, la nuova Roadster.