Tesla Europe ha appena reso pubblica una dashboard di evidenze sulla sicurezza della Guida Automatica Completa (Supervisionata) nei cinque Paesi UE dove è già omologata: Paesi Bassi, Danimarca, Belgio, Estonia e Lituania. I dati parlano di oltre 70.000 proprietari che ogni giorno macinano più di 1 milione di chilometri con FSD attivo, con un risultato sorprendente: la probabilità di essere coinvolti in un incidente è 4,1 volte inferiore rispetto alla guida manuale, misurata su 100 milioni di chilometri sulle strade pubbliche europee. In autostrada, il dato è ancora più impressionante: FSD ha percorso 41,9 milioni di chilometri senza alcuna collisione notevole, risultando 8,5 volte più sicuro della guida manuale con i sistemi di sicurezza attivi.

La dashboard già condivisa con tutti gli Stati membri dell’UE nell’aprile 2026 svela numeri che fanno riflettere. Rispetto alla guida manuale di Tesla, FSD (Supervisionata) riduce le attivazioni della frenata automatica di emergenza fino all’84% e le frenate brusche fino all’81%, sia in autostrada che in città. I cambi di corsia in autostrada vedono una riduzione del 99% delle collisioni minori, mentre su strade extraurbane il calo è del 93%, misurato su 377 milioni di manovre della flotta. E non è tutto: gli episodi di affaticamento del conducente scendono del 67% in autostrada. I veicoli di sviluppo di Tesla hanno percorso 1,6 milioni di chilometri senza incidenti, e oltre 230.000 test di scenario in diverse condizioni (pioggia, nebbia, giorno e notte) hanno fatto registrare un tasso di successo stabile del 98%.

An update on FSD Supervised in Europe FSD is currently approved in five EU countries (NL, DK, BE, EE, LT), used by >70k customers for over 1 million km per day, and is 4.1x less likely to get into a crash compared to manual driving, measured across 100 million km on public EU… — Tesla Europe, Middle East & Africa (@teslaeurope) September 1, 2026

Elon Musk ha anche aggiornato il dato complessivo: negli ultimi 4 mesi, su 65 milioni di chilometri nei cinque Paesi europei, FSD è stato oltre 5,2 volte più sicuro della guida manuale. Considerando che nel 2025 l’Europa ha registrato 19.400 morti sulle strade circa 53 ogni giorno la stragrande maggioranza per errore umano, capite perché Tesla insista nel definire questi numeri come un salvavita concreto, ancora bloccato in gran parte del continente.

Ulteriori dettagli nella dashboard sul sito Tesla.

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Il percorso verso l’approvazione europea e le controversie

La dashboard non è solo un esercizio di trasparenza: è un elemento di prova chiave per il voto che il Technical Committee on Motor Vehicles (TCMV) dell’UE terrà il 6 ottobre 2026. Per ottenere l’estensione a tutti gli Stati membri serve una maggioranza qualificata: almeno 15 Paesi che rappresentino il 65% della popolazione dell’Unione. Tesla ha adattato il design di FSD per rispettare la normativa UN-R-171 DCAS, ma ha anche ottenuto un’esenzione su alcuni comportamenti tramite l’articolo 39 del Regolamento UE; la dashboard è stata costruita proprio per dimostrare la sicurezza di quelle eccezioni. Alcune stime ipotizzano però che l’approvazione definitiva potrebbe slittare ai primi mesi del 2027.

Nel frattempo, ogni Stato può riconoscere l’omologazione già ottenuta nei Paesi Bassi dalla RDW, e l’Italia è parzialmente in corsa: Tesla ha depositato la richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il senatore Calenda ha chiesto di velocizzare l’iter, tuttavia sembra che al ministero si voglia aspettare proprio la votazione del 6 ottobre 2026.

Sul fronte pratico, FSD (Supervisionata) in Europa è al momento limitato ai veicoli con Hardware 4 (HW4/AI4). Tesla ha anche lanciato prove gratuite fino a due mesi nei mercati dove il sistema è già approvato l’Italia è esclusa in attesa del via libera.