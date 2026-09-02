Xiaomi annuncia l’arrivo in Italia di tre nuovi wearable, due dei quali erano già stati ufficializzati in Cina nelle scorse settimane: stiamo parlando di Xiaomi Smart Band 11 Active, REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active, che vanno a rinforzare il portfolio dei prodotti indossabili dell’azienda. Scopriamo insieme le loro peculiarità e i prezzi di vendita per il nostro Paese.

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Xiaomi Smart Band 11 Active, REDMI Watch 6 Lite e REDMI Watch 6 Active arrivano in Italia

Il tris di nuovi prodotti è pensato per rispondere alle varie esigenze degli utenti, da chi cerca uno smartwatch per gli allenamenti fino a chi desidera una smartband pratica e leggera per la vita di tutti i giorni.

Xiaomi Smart Band 11 Active è un fitness tracker leggero e compatto, dotato di un display TFT da 1,47 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e vetro 2.5D, e di connettività Bluetooth 5.3. Mette a disposizione fino a 21 giorni di autonomia, impermeabilità fino a 5 ATM e il supporto a 50 modalità sportive.

La nuova smartband integra funzioni dedicate al monitoraggio della salute, tra cui frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, sonno e stress, e viene proposta nelle colorazioni Gray, Black e Pomelo Pink.

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Abbiamo iniziato a conoscere REDMI Watch 6 Lite nei giorni scorsi. Il nuovo smartwatch vuole essere una pratica soluzione per supportare gli utenti durante gli allenamenti. Propone un display AMOLED da 1,96 pollici con luminosità fino a 1500 nit, che consente di consultare i parametri pure sotto la luce diretta del sole. L’autonomia arriva fino a 18 giorni grazie alla batteria da 470 mAh.

Con il sensore di movimento a 9 assi e il posizionamento satellitare multi sistema, può tracciare con precisione le sessioni di corsa, e non manca il supporto a 150 modalità di allenamento (tra cui la nuova “Nuoto professionale“, possibile grazie all’impermeabilità fino a 5 ATM). Supporta inoltre le chiamate Bluetooth e il monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2 (livelli di ossigeno nel sangue) e livello di stress, il tutto in un corpo ultra-sottile da 9,9 mm. Il cinturino è a sgancio rapido, e le colorazioni sono Black e Silver.

La terza novità ora in arrivo in Italia è REDMI Watch 6 Active, lanciato in Cina durante il mese di agosto. Si tratta del modello più economico della gamma ed è la soluzione ideale per chi vuole uno smartwatch leggero e sempre connesso, con un’autonomia fino a 18 giorni. Dispone di uno schermo AMOLED da 1,85 pollici con luminosità fino a 1200 nit e vetro 2.5D, e propone supporto alle chiamate Bluetooth (con microfono integrato) e monitoraggio continuo di frequenza cardiaca, SpO2 e livelli di stress.

Questo modello arriva da noi nelle colorazioni Midnight Black, Matte Silver e Sunset Orange.

Prezzi e disponibilità delle novità Xiaomi

Tutte e tre le novità Xiaomi saranno disponibili all’acquisto a partire dal 3 settembre 2026 ai seguenti prezzi consigliati:

REDMI Watch 6 Lite – 69,99 euro

REDMI Watch 6 Active – 46,99 euro

Xiaomi Smart Band 11 Active – 29,99 euro

Sul sito ufficiale mi.com potete già prenotare i prodotti: con i due REDMI potete ricevere il Mi Casual Daypack in omaggio con l’acquisto. Su Amazon sono al momento aperti i preordini di REDMI Watch 6 Lite, con consegne dal 15 settembre 2026.