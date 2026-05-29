Accanto ai nuovi notebook basati su Qualcomm Snapdragon, Acer ha annunciato anche un’altra interessante novità per il mondo gaming, parliamo della console portatile Predator Atlas 8.

La nuova handheld gaming di Acer, espande ulteriormente l’ecosistema Predator nel segmento del gaming portatile ad alte prestazioni e combina i nuovi processori Intel Arc G-Series con grafica Intel Arc B390 con un display WUXGA da 8 pollici a 120 Hz e un avanzato sistema di raffreddamento AeroBlade ottimizzato per mantenere elevate le prestazioni anche durante le sessioni più intense.

Predator Atlas 8 punta inoltre a offrire un’esperienza Windows 11 completa in formato portatile, con accesso immediato all’ecosistema XBOX, supporto a XBOX Game Pass e una configurazione hardware pensata per garantire fluidità, autonomia e versatilità. Vediamola insieme nel dettaglio.

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Acer Predator Atlas 8: Intel Arc G3 Extreme e Arc B390 per il gaming AAA in mobilità

Il cuore di Acer Predator Atlas 8 è rappresentato dai nuovi processori Intel Arc G-Series, con configurazioni fino a Intel Arc G3 Extreme abbinate a grafica Intel Arc B390; non ci vuole molto a capire che l’azienda punta a portare prestazioni tipiche dei notebook gaming in un formato handheld. La GPU Intel Arc B390 supporta ray tracing hardware e tecnologia Intel XeSS 3 con upscaling AI, permettendo di migliorare fluidità e qualità grafica anche nei titoli più impegnativi.

Acer sottolinea inoltre la riduzione di input lag e stuttering grazie alle ottimizzazioni offerte dalla nuova piattaforma e tutte le funzionalità di contorno; tra queste spicca di sicuro Intel Endurance Gaming, tecnologia progettata per bilanciare automaticamente frame rate e consumi energetici così da massimizzare l’autonomia durante il gioco.

Per garantire il giusto mix tra prestazioni e autonomia, Acer ha integrato una batteria da 80 WHr, ovvero il top che attualmente possiamo trovare su una handheld gaming. Grande attenzione anche al raffreddamento, affidato al nuovo sistema Predator AeroBlade con doppia ventola metallica AeroBlade (mai utilizzata su una console portatile) dotata di 89 pale spesse appena 0,1 mm.

Il sistema lavora insieme alla tecnologia Vortex Flow, che sfrutta canali interni dedicati per ottimizzare il passaggio dell’aria e dissipare più rapidamente il calore generato durante il gaming; il risultato dovrebbe essere un contenimento delle temperature e di conseguenza frequenze e prestazioni più spinte.

Acer Predator Atlas 8: display 8″ 120 Hz, audio e controlli

Altra caratteristica da segnalare su Predator Atlas 8 è il display touchscreen da 8 pollici con risoluzione WUXGA (1920 x 1200 pixel), rapporto 16:10 e refresh rate fino a 120 Hz. Il pannello supporta Variable Refresh Rate (VRR), luminosità fino a 500 nit, copertura colore 100% sRGB e multi-touch a 10 punti; a proteggere il display troviamo Corning Gorilla Glass Victus con tecnologia DXC anti-riflesso, progettata per migliorare visibilità e resistenza ai graffi.

Sul fronte audio, Acer integra due altoparlanti da 2 watt compatibili DTS:X Ultra insieme a doppi microfoni con tecnologia Acer PurifiedVoice per la riduzione del rumore basata su AI. Il layout dei controlli invece è stato sviluppato per offrire maggiore ergonomia durante le lunghe sessioni di gioco; a bordo sono presenti:

levette analogiche full-size

grilletti Hall Effect L2/R2

bumper dedicati

pulsanti macro

D-pad

pulsante PredatorSense

tasto Xbox Game Bar

Acer pone attenzione anche alla modalità a doppio funzionamento dei grilletti; gli utenti possono scegliere tra risposta micro-switch immediata oppure controllo analogico progressivo a effetto Hall, adattando il comportamento ai diversi generi videoludici.

Thunderbolt 4, Wi-Fi 7 e supporto Xbox Game Pass

Predator Atlas 8 punta molto anche sulla connettività, ovviamente di ultima generazione; il dispositivo integra in questo senso doppia porta Thunderbolt 4, lettore microSD UHS-II, WiFi 7 Intel Killer BE1775s e Bluetooth 5.4.

Grazie a Windows 11 e alla modalità Xbox, gli utenti possono accedere rapidamente ai launcher PC, ai giochi Xbox Game Pass e agli strumenti di sistema. Ma non è tutto, Acer include inoltre due mesi di Xbox Game Pass Premium, tre mesi di PC Game Pass, ricordando che anche PredatorSense arriva per la prima volta sulle console handheld.

Il software Acer permette di monitorare le prestazioni in tempo reale, modificare le modalità energetiche, personalizzare l’illuminazione RGB e gestire rapidamente le impostazioni gaming, il tutto attraverso un pulsante dedicato integrato direttamente sulla console.

Specifiche tecniche Acer Predator Atlas 8 (PA08-I51)

Processori: Intel Arc G3 Extreme Intel Arc G3

GPU: Intel Arc B390 Intel Arc B370

Display: 8 pollici WUXGA 1920 x 1200 pixel 16:10 IPS-level 120 Hz 500 nit VRR 100% sRGB Gorilla Glass Victus Gorilla Glass DXC

Memoria: fino a 24 GB LPDDR5x 7.467 MT/s

SSD PCIe Gen4 NVMe M.2 2280 fino a 1 TB

Raffreddamento: doppia ventola Predator AeroBlade metallica Vortex Flow

Audio: 2 speaker da 2 watt DTS:X Ultra Hi-Res Audio Acer PurifiedVoice

Porte: 2x Thunderbolt 4 microSD UHS-II jack audio 3,5 mm

Batteria: fino a 80 WHr 4 celle Li-Ion

Connettività: Intel Killer Wi-Fi 7 BE1775s Bluetooth 5.4

Alimentatore: USB-C 65 W

Software: PredatorSense Xbox Game Pass Premium PC Game Pass



Acer Predator Atlas 8 sarà disponibile sul mercato europeo a partire da ottobre 2026; l’azienda comunicherà successivamente prezzi ufficiali e disponibilità specifiche per i singoli mercati.