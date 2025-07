Torniamo sull’argomento notebook Acer e in particolare sui Copilot+ PC per una panoramica sull’Acer Aspire 14 AI, un dispositivo di fascia media che sposa le più recenti funzionalità di Windows 11 legate all’Intelligenza Artificiale e che in qualche modo si allinea a due modelli provati di recente, ovvero l’Acer Swift 14 AI e il fratello maggiore Acer Swift 14 AI.

Con quest’ultimo, il nuovo Acer Aspire 14 AI condivide non solo la piattaforma software con Windows 11 ma anche l’hardware, sposando l’ecosistema Intel Lunar Lake e i processori Core Ultra 200V.

Come altri notebook della gamma Acer Aspire, siamo di fronte a un sistema con pochi fronzoli (soprattutto estetici) che guarda invece al rapporto qualità/prezzo, il tutto senza rinunciare alle prestazioni e a un’autonomia a dir poco ottima. Ma vediamo insieme come è fatto e come si comporta nei nostri test di rito, ricordando che l’azienda dichiara per questo portatile ben 22 ore di autonomia.

Acer Aspire 14 AI: un notebook compatto e veloce

Nell’ultimo anno abbiamo avuto modo di provare molti notebook Copilot+, con diverse piattaforme hardware (AMD, Intel e Qualcomm) che, la stessa Acer, ha utilizzato su diverse linee di notebook per ampliare al massimo l’offerta di PC Windows in tutte le fasce di prezzo.

Questo Acer Aspire 14 AI può essere considerato una via di mezzo, o meglio, uno dei migliori compromessi di fascia media (vedremo anche perché) prima si salire nel segmento dei notebook oltre 1.300 euro.

Come anticipato sopra, Aspire 14 AI è un notebook con pochi fronzoli e con alcuni compromessi, almeno in questa configurazione giunta in redazione, ma allo stesso tempo vanta uno dei migliori processori della gamma Intel Core Ultra 200V a basso consueto, dotati ricordiamo di una componente grafica integrata completamente rivista che permette di cimentarsi anche nel gaming 1080P (a dettagli bassi però).

Identificata più o meno la fascia di appartenenza del prodotto, iniziamo a scoprire questo notebook che, come suggerisce la sigla, offre un display da 14 pollici per contenere al massimo le dimensioni senza sacrificare troppo la versatilità, consumando sostanzialmente pochissimo.

Il cuore di Acer Aspire 14 AI è uno dei migliori compromessi di casa Intel per quanto riguarda la piattaforma notebook con Lunar Lake, ovvero il Core Ultra 7 258V.

Questo significa che l’Acer Aspire 14 AI può contare non solo sulla più recente architettura CPU (anche se Panther Lake è dietro l’angolo), ma allo stesso tempo sulla nuova NPU Intel e una GPU Intel Arc 140V, un trittico che permette alla piattaforma Lunar Lake gestire quasi 120 TOPS per gli applicativi legati all’Intelligenza Artificiale (vedi Recall, CoCreator, Windows Studio, integrazione di GPT-4o e molto altro).

Acer Aspire 14 AI: design e caratteristiche

Il design dell’Acer Aspire 14 AI non si discosta dagli altri modelli della stessa serie, con linee abbastanza nette e moderne che non ci sono dispiaciute, soprattutto in questa colorazione steel gray.

Le dimensioni compatte, con appena 16,9 mm di spessore e 1,4 Kg di peso, lo rendono ideale per chi utilizza il PC in mobilità, aiutato come vedremo da una piattaforma pensata sostanzialmente per garantire oltre un giorno di operatività (poi dipende anche dai contesti).

La scocca è interamente realizzata in plastica, caratteristica comune ai notebook di pari fascia (più o meno), sicuramente non scadente ma in linea di massima inferiore a quanto visto ad esempio sui modelli Acer Swift.

La base in realtà è abbastanza solida, così come la zona tastiera, il coperchio un po’ meno ma vista la fascia potrebbe anche starci, come su altri notebook di pari fascia ma brand concorrenti. A bilanciare il tutto però troviamo una cerniera a 180° che ampia sensibilmente la versatilità del dispositivo, aiutato in questo senso anche da un display touch (ma questo lo vedremo dopo).

Il telaio, a parte le cornici del display piuttosto pronunciate, sembra comunque abbastanza curato; ci sono delle feritoie per lo smaltimento dell’aria posizionate sulla parte posteriore destra (cerniera) e sulla base, segno che le temperature non dovrebbero essere un problema con il chip Intel Core Ultra.

Riguardo al sistema di dissipazione, Acer opta comunque per una soluzione di medio profilo con ventola blower e un sistema a doppia heatpipe in rame, sulla carta ampiamente in grado di gestire un SoC da 30-35 watt (vedremo).

Cosa c’è sotto la scocca dell’Acer Aspire 14 AI: configurazione hardware

Venendo alla sostanza e alla dotazione hardware, prima di passare ai classici test di rito, parliamo del processore Intel Core Ultra 7 258V; si tratta di una soluzione sostanzialmente identica al Core Ultra 7 256V in dotazione all’Acer Swift 16 AI, ma con la possibilità di sfruttare 32 GB di RAM LPDDR5X 8533 MT/s in luogo dei classici 16 GB (RAM sempre saldate ricordate).

La CPU Intel offre 8 core, 4 P-Core e 4 E-Core, spingendosi a 4,8 GHz di Boost e abbinando una GPU Intel Arc 140V da 8 core Xe con supporto per Display Port 2.1 e HDMI 2.1.

Grazie all’integrazione della NPU Intel AI Boost, questo Acer può garantire sino a 115 TOPS per gli applicativi accelerati con l’Intelligenza Artificiale, senza dimenticare la possibilità di sfruttare tecnologie basate sull’AI anche in gaming (vedi Intel XeSS ad esempio).

Tornando un attimo sul reparto memoria, oltre alla RAM LPDDR5X è presente anche un SSD PCI-E Gen. 4.0, come vedremo abbastanza veloce; la versione a noi in prova è un sample per la stampa, quindi difficilmente troveremo in commercio la variante con 512 GB di storage.

La piattaforma Intel in dotazione garantisce connettività di ultima generazione (o quasi), mentre sul versante porte ritroviamo praticamente le stesse porte dello Swift 14, con due USB 3.2 Gen1 Type-A e due USB-C 40 Gbps, senza dimenticare l’HDMI 2.1 per la gestione di display esterni (anche via USB-C e DP).

Il tutto è alimentato da una batteria da 65 WHr, sufficiente secondo Acer per oltre 20 ore di autonomia in particolari condizioni (non è proprio così), mentre il portatile si ricarica via USB-C con un alimentatore compatto da 65 watt.

Acer Aspire 14 AI: display e reparto multimediale

Passando a un’altra componente importante del notebook, ovvero il display, anche qui vale lo stesso ragionamento fatto sopra per l’SSD. Acer Aspire 14 AI è un portatile che nasce con pannello OLED, tuttavia potrebbe essere configurato con un’opzione IPS più economica che, allo stesso tempo, solitamente è abbinata ai modelli più economici della serie con processori Core Ultra 5.

In questo caso, possiamo dirvi che il pannello IPS da 14″ con risoluzione 1.920×1.200 pixel si comporta abbastanza bene in quanto a reattività; certo il refresh a 60 hertz potrebbe non farvi impazzire tutti, ma il supporto touch è buono e non ci ha creato particolari problemi nell’utilizzo.

Rimanendo in zona, nella cornice superiore del display è posizionata la webcam da 2 MP con infrarossi e Windows Hello, anche qui senza troppe pretese, mentre il reparto audio prevede altoparlanti stereo gestiti da un chip integrato Realtek; niente di elaborato anche se va segnalato il supporto per l’audio spaziale Windows Sonic quando adoperiamo le cuffie (parleremo dopo di resa nel quotidiano).

Acer Aspire 14 AI: tastiera, touchpad e connettività

La tastiera in dotazione all’Acer Aspire 14 è uno degli elementi che abbiamo apprezzato maggiormente; non che offra qualcosa in più rispetto a quella di un Acer Swift, ma come detto è solida e allo stesso tempo comoda e silenziosa, con tanto di retroilluminazione che può essere disabilitata in base alle esigenze dell’utente. Aggiungiamo inoltre, che al pari di altri PC Copilot+ Acer, sono presenti anche i tasti dedicati Acer e Copilot.

Riguardo il touchpad, di dimensioni giuste aggiungiamo, non ci ha convinto nello stesso modo; piacevole al tatto, non ci ha soddisfatto appieno per quanto concerne il feedback in particolari scenari di utilizzo.

Anche qui, niente porta LAN al pari dei competitor, mentre se passiamo alla rete wireless, non abbiamo a disposizione il più recente WiFi 7, ma un comunque valido WiFi 6E con Bluetooth 5.3 che, dati alla mano, potrà comunque soddisfare un’ampia fascia di utenza.

Scheda tecnica Acer Aspire 14 AI

Prima di vedere come va questo Acer Aspire 14 AI, facciamo un veloce riepilogo della scheda tecnica:

CPU: Intel Core Ultra 7 258V 8 core con Boost sino a 4,8 GHz NPU AI: da 47 TOPS GPU: Intel Arc 140V TDP: da 17 a 37 watt

Display: 14″ con tecnologia IPS Risoluzione 1.920×1.200 pixel (16:10) Frequenza di aggiornamento a 60 hertz

Memoria RAM: 32 GB LPDDR5X 8533 MT/s

SSD: WD SN5000S 512 GB / 1 TB, NAND QLC, PCI-E Gen. 4.0

Audio: Altoparlanti Stereo

Tastiera retroilluminata

Rete: Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3

Porte: 2x USB4 Type-C 40 Gbps 2x USB 3.2 Gen1 Type-A 1X HDMI 2.1 Jack audio 3.5 mm

Sistema operativo: Windows 11 Home con Copilot+

Batteria: 65 WHr, alimentatore USB-C da 65 watt

Autonomia massima dichiarata 22 ore

Dimensioni: 16,90 x 318,9 x 225,1 mm

Peso 1,4 Kg

Recensione Acer Aspire 14 AI: le nostre impressioni

Come ben saprete, per testare un notebook non servono solo i benchmark, o meglio, le prestazioni sono importanti, ma anche il resto della configurazione e il comportamento del dispositivo nell’utilizzo quotidiano è fondamentale per dare un minimo giudizio che possa essere fondato.

Per quanto ci riguarda, nel nostro caso cerchiamo di passare col notebook almeno una settimana, ovviamente con un utilizzo misto e vari scenari di utilizzo che ci permettono di valutare anche le temperature e l’autonomia.

Partiamo dicendo che in linea di massima Acer Aspire 14 AI fa tutto quello che ci aspettavamo da un portatile di questa fascia. Prima dei test velocistici parliamo delle altri componenti; il display come detto è uno dei compromessi su questa versione senza OLED (a vantaggio del prezzo), quindi per quanto sia un IPS fedele e con buoni angoli di visione, il refresh a 60 hertz è un po’ limitante in certi ambiti, cercando di colmare con la tecnologia touch.

L’audio pur basandosi su un chip Realtek economico non è particolarmente scadente, non potentissimo ma pulito, l’opzione Windows Sonic comunque è molto gradita.

Acer Aspire 14 AI: Prestazioni, temperature e autonomia della batteria

Se parliamo di prestazioni invece, l’Intel Core Ultra 258V non stravolge rispetto al fratello minore Core Ultra 7 256V, o meglio, non sul lato velocistico assoluto come vedremo, ma con i 32 GB di RAM può fare la differenza nel multi-tasking o in altri applicativi avari di memoria.

Possiamo quindi dire che le prestazioni della CPU e della GPU sono più o meno in linea, ricalcando le performance di un octa-core Lunar Lake dotato ricordiamo di soli 4 Performance Core.

Cinebench R24 (Multi Core Score) : Acer Aspire 14 AI 121 Acer Swift 16 AI 122

: Geekbench 6 Single Thread (Score) : Acer Aspire 14 AI 2883 Acer Swift 16 AI 2731

: Geekbench 6 Multi Thread (Score) : Acer Aspire 14 AI 12103 Acer Swift 16 AI 11956

: 7-Zip benchmark 32 MB : Acer Aspire 14 AI 62,8 GIPS Acer Swift 16 AI 61,5 GIPS

: 3DMark Time Spy : Acer Aspire 14 AI 4329 Acer Swift 16 AI 4220

:

Anche qui, grazie alla grafica integrata Arc 140V ci possiamo cimentare senza problemi nel gaming a 1080P su basso, sfruttando la tecnologia di Super Sampling Intel XeSS dove disponibile.

Guardando ai test termici dell’Acer Swift 16 AI, perché possono essere presi a riferimento senza problemi, ci aspettavamo delle temperature sotto carico abbastanza elevate, tuttavia, il design, le dimensioni e il sistema di dissipazione, suggerivano al contempo un sistema piuttosto contenuto dal punto di vista del TDP (diversamente i valori sarebbero stati troppo elevati).

Nel nostro stress-test questa tesi è stata più o meno confermata in quanto anche lanciando applicativi molto pesanti come Cinebench e FurMark, le temperature di questo Acer si assestano sempre sui 72-74 °C; possiamo dire di essere molto soddisfatti dal dissipatore, mentre quando guardiamo alle frequenze rileviamo valori tutto sommato buoni e non particolarmente penalizzati dal carico (ma lontani dal Boost Clock).

Chiudendo con l’autonomia, vi diciamo subito che raggiungere le 22 ore dichiarate da Acer è abbastanza difficile; cercando il miglior compromesso possibile arriviamo a 17 ore, mentre se parliamo di un utilizzo classico scendiamo a circa 11 ore. Con WiFi attivo e navigazione riusciamo a utilizzare il sistema per almeno 13 ore (display al 60% circa), lasciando per ultimo il test più pesante dove mandiamo un loop di Cinebench fino a quanto non “muore” la batteria.

Quanto costa e dove acquistare Acer Aspire 14 AI

Acer Swift 14 AI è un portatile di fascia media disponibile sul mercato italiano già da qualche tempo e, cosa altrettanto importante da segnalare, in molte versioni che secondo noi è bene conoscere qualora siate interessati all’acquisto.

Lo abbiamo accennato in apertura, il modello in prova probabilmente è una configurazione che non troveremo in commercio, proprio perché i 32 GB di RAM del Core Ultra 7 258V stonano con i 512 GB di storage. Non a caso sui migliori shop online troviamo un SSD da 1 TB abbinato tra l’altro a un pannello OLED; in quel caso il costo lievita fino a oltre 1.300 euro, sforando in qualche modo la fascia media.

A questo punto, starà all’utente scegliere l’opzione più consona, tenendo a mente che per le versioni con CPU Core Ultra 5, i costi scendono anche fino a 800 euro.

Considerazioni

Acer Aspire 14 AI si presenta come un portatile per tutti i giorni con un’ottima autonomia e prestazioni globali che permettono di gestire anche applicativi di un certo peso. L’efficienza della piattaforma Intel Core Ultra 200V si sente tutta, motivo per cui questo notebook potrebbe essere considerato da quegli utenti che cercano un dispositivo di tenere senza problemi una lunga giornata lavorativa.

La qualità del prodotto ricalca quella della linea Aspire, leggermente più economica degli Swift ma comunque con un buon rapporto qualità/prezzo. Come rilevato nel paragrafo dedicato, la tastiera e la base con la cerniera a 180° sono tra gli elementi che più abbiamo gradito, glissando sul display visto che esiste una versione con pannello OLED (senza dubbio superiore).

Con Acer Aspire 14 AI ci possiamo anche divertire, senza pretese, sui nostri giochi preferiti, cercando però dove serve un compromesso con la tecnologia di Super Sampling Intel XeSS. Chiudiamo con una nota sullo chassis, sempre molto contenuto sul versante temperature e la ventola, silenziosa anche quando il carico di lavoro si fa impegnativo.