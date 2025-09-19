A un anno esatto dall’evento con cui lo scorso anno vennero presentati ufficialmente i Watch GT 5 e Watch Ultimate 2, il colosso cinese HUAWEI ha presentato ufficialmente i nuovi HUAWEI Watch GT 6, Watch GT 6 Pro e Watch Ultimate 2.

Oltre a questi tre smartwatch, che puntano ad alzare l’asticella rispetto ai predecessori, all’evento parigino Ride the wind sono stati presentati anche le cuffie HUAWEI FreeBuds 7i, il tablet HUAWEI MatePad 12 X (2025) PaperMatte Edition e la nuova finitura blu per HUAWEI WATCH D2, già anticipata qualche giorno fa. Scopriamo tutti i dettagli di questi dispositivi, inclusi disponibilità e prezzi per il mercato italiano.

Serie HUAWEI WATCH GT 6

Assoluta protagonista dell’evento Ride the wind di HUAWEI, tenutosi a Parigi in questo venerdì di metà settembre, è stata protagonista la nuova gamma di smartwatch HUAWEI Watch GT 6, espressione della filosofia che ha dato il titolo all’evento.

Questa filosofia punta a coniugare design elegante, funzionalità sportive avanzate (uno dei focus dei due smartwatch, come vedremo più avanti), batteria a lunga durata e un GPS super preciso. I due smartwatch, versione “base” e versione Pro, sono progettati per offrire agli utenti “un senso di libertà e facilità nella ricerca di esperienze outdoor e di uno stile di vitta più sano“.

Tutti i modelli della serie HUAWEI Watch GT 6 integrano miglioramenti significativi nelle funzionalità di allenamento per trail running, sci, golf, escursionismo, fornendo monitoraggio più avanzato e professionale delle sessioni outdoor.

Inoltre, c’è spazio per la nuova funzione Health Insights che offre un’analisi della salute personalizzata e completa, sfruttando algoritmi avanzati per monitorare emozioni, allenamento, benessere e qualità del sonno.

HUAWEI Watch GT 6

HUAWEI Watch GT 6 punta a rispondere alle diverse esigenze degli utenti, presentandosi in due varianti: 41 mm (con cassa circolare) e 46 mm (con cassa più “muscolosa”); entrambe condividono le ultime tecnologie di casa HUAWEI come il sistema TruSense per il monitoraggio della salute e l’introduzione della potenza di pedalata virtuale durante gli allenamenti nel ciclismo.

Nella variante da 41 mm, che integra un nuovo sistema di aggancio del cinturino, lo smartwatch è in grado di raggiungere i 14 giorni di autonomia con uso standard. Nella variante da 46 mm, dotata di una batteria più capiente grazie alle dimensioni più generose, abbiamo fino a 21 giorni di autonomia con uso standard.

Ciò è possibile grazie a batterie personalizzate ad alto contenuto di silicio (+10%) che hanno una forma complessa (non più rettangolare) per adattarsi al meglio alla forma dell’orologio, aumentando la densità energetica del 37%. HUAWEI Watch GT 6 supporta inoltre il Bluetooth 6.0 (BR + BLE), il Wi-Fi a 2,4 GHZ e l’NFC per i pagamenti.

Altri dettagli e immagini di HUAWEI Watch GT 6 (41 mm)

HUAWEI Watch GT 6 nella versione con cassa da 41 mm dispone di un display OLED da 1,32 pollici e viene proposto in due finiture per quanto concerne la cassa in acciaio inossidabile.

Saliamo a cinque combinazioni considerando i diversi cinturini: Argento con cinturino in fluoroelastomero Nero o Viola, Argento con cinturino in pelle Marrone e Oro con cinturino in pelle Bianco o con cinturino in maglia milanese Oro.

Previous Next Fullscreen

Altri dettagli e immagini di HUAWEI Watch GT 6 (46 mm)

HUAWEI Watch GT 6 nella versione con cassa da 46 mm presenta un display OLED da 1,47 pollici, un design più “muscoloso” e viene proposto in due finiture per quanto concerne la cassa in acciaio inossidabile.

Saliamo a tre combinazioni considerando i diversi cinturini: Nero con cinturino in fluoroelastomero Nero, Grigio con cinturino in pelle e Grigio con cinturino in materiale composito Verde.

Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch GT 6 Pro

HUAWEI Watch GT 6 Pro si configura ancora una volta come il modello di punta della serie, distinguendosi rispetto al modello base per una ancora maggiore attenzione su qualità costruttiva ed estetica: in questo caso abbiamo vetro zaffiro a protezione del display, un corpo in lega di titanio di grado aerospaziale e un retro in ceramica nanocristallina.

A livello di design, questo smartwatch vanta una ghiera rialzata dal profilo raffinato e un display più ampio del 5,5% rispetto al modello di precedente generazione, in grado di raggiungere i 3.000 nit di luminosità di picco, in modo da risultare sempre visibile anche sotto la luce diretta del sole.

Grazie alla nuova batteria ad alto contenuto di silicio, lo smartwatch offre una notevole autonomia, raggiungendo i 21 giorni in condizioni di utilizzo standard. Grazie all’integrazione del sistema di posizionamento Sunflower potenziato, garantisce che la localizzazione tramite GPS dual-band sia sempre precisa in attività come trail running, ciclismo ed escursionismo. HUAWEI Watch GT 6 Pro supporta inoltre il Bluetooth 6.0 (BR + BLE), il Wi-Fi a 2,4 GHZ e l’NFC per i pagamenti

Immagini di HUAWEI Watch GT 6 Pro

A differenza del modello precedente, disponibile anche con cassa da 42 mm, HUAWEI Watch GT 6 Pro arriva nella sola versione con cassa da 46 mm in titanio. Per quanto concerne le colorazioni abbiamo Nero (affiancata da un cinturino in fluoroelastomero) e Sabbia (affiancata da un cinturino in materiale composito Marrone o da un cinturino in titanio (a maglie).

Previous Next Fullscreen

HUAWEI Watch Ultimate 2

HUAWEI Watch Ultimate 2 viene annunciato a un anno di distanza dal suo predecessore rispetto al quale guadagna alcuni miglioramenti chiave, pur presentando un design molto simile. La cassa è in “metallo liquido” a base di zirconio, abbinata a lunette in ceramica nanocristallina bicolore e vetro zaffiro.

Al centro troviamo un display LTPO2 AMOLED da 1,5 pollici che raggiunge i 3.500 nit di luminosità di picco; il pannello è circondato da cornici più sottili del 18% rispetto al modello di precedente generazione.

Lo smartwatch supporta le immersioni fino a 150 metri di profondità (EN13319, ISO 22810:2010), riuscendo a fare meglio del predecessore di 50 metri, ed è il primo smartwatch in grado di supportare la comunicazione basata su sonar subacqueo: Watch Ultimate 2 è in grado di inviare messaggi ed emoji predefiniti ad altri smartwatch presenti in un raggio di 30 metri ma è anche in grado di inviare messaggi SOS ai dispositivi in un raggio di 60 metri.

Altri miglioramenti investono il sistema di antenne, la batteria (4,5 giorni di uso standard e 11 giorni con risparmio energetico), la presenza del sistema sanitario TruSense e del sensore X-Tap (misurazione rapida e accurata di 11 metriche, incluso l’ECG).

HUAWEI Watch Ultimate 2 debutta con a bordo HarmonyOS 5.0, supporta le eSIM (c’è una variante con connessioine dati) integra un sistema di posizionamento a doppia banda (GPS dual-band) e consente di effettuare chiamate e riprodurre chiamate direttamente dal dispositivo.

Le altre novità all’evento “Ride the wind”

Oltre ai tre smartwatch nuovi di zecca, il colosso cinese ha presentato anche le nuove cuffie HUAWEI FreeBuds 7i e il nuovo tablet HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition, accompagnando tutti i dispositivi con lo slogan Now Is Yours, un impegno a promuovere un dialogo più profondo con la nuova generazione di consumatori globali sfruttando principi come apertrura e inclusività grazie a una tecnologia innovativa e a misura d’uomo.

Le HUAWEI FreeBuds 7i, annunciate in Cina all’inizio del mese, combinano la cancellazione dinamica del rumore (tecnologia Intelligent Dynamic ANC 4.0) con l’audio spaziale e funzionalità per rendere le chiamate chiare e stabili.

HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition è un tablet dotato di display PaperMatte che punta a offrire il massimo comfort visivo senza rinunciare alla produttività: esso lavora in sintonia con la penna HUAWEI M-Pencil Pro (supporta funzioni smart per accedere rapidamente a strumenti e funzioni).

Disponibilità e prezzi di tutte le novità HUAWEI

Siamo giunti alla fine ed è il momento di parlare di disponibilità e prezzi di tutte le novità che HUAWEI ha annunciato all’evento Ride the wind di Parigi.

HUAWEI Watch GT 6 è acquistabile in Italia da oggi, su HUAWEI Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo, con prezzi che partono da 249 euro a prescindere dalla dimensione della cassa (41 o 46 mm).

HUAWEI Watch GT 6 Pro è disponibile in Italia da oggi, su HUAWEI Store e presso i principali negozi di elettronica di consumo. Lo smartwatch viene proposto nella sola versione con cassa da 46 mm e ha un prezzo di listino che parte da 379 euro.

Acquista in promo lancio: Acquista sullo shop ufficiale HUAWEI CODICE SCONTO di 70 Euro su GT6 Pro: ATUTTOGT670 Con GT 6 Pro titanio in regalo secondo cinturino e bilancia Huawei Scale 3

Acquista su Amazon con FreeBuds SE 3 in omaggio

HUAWEI Watch Ultimate 2 sarà disponibile in Italia su HUAWEI Store a partire dall’8 ottobre 2025. Lo smartwatch verrà proposto in due colorazioni, Compass Black e Ocean Blue: la prima avrà un prezzo di 899 euro, mentre la seconda avrà un prezzo di 999 euro.

Promo pre-lancio fino all'8 ottobre 2025: Registrati su HUAWEI Store per ricevere un coupon sconto da 100 euro

Oltre a queste tre novità, il colosso cinese ha sfruttato l’evento parigino per mettere in mostra uno dei prodotti annunciati di recente, ovvero HUAWEI Watch D2 nella nuova colorazione blu e per annunciare altri due prodotti. Ecco i prezzi:

HUAWEI Watch D2 (Blu) – già disponibile in Italia al prezzo di 399 euro

Acquista HUAWEI Watch D2 (Blu) su HUAWEI Store

HUAWEI FreeBuds 7i – disponibili in Italia dal 30 settembre 2025 al prezzo di 99 euro

– disponibili in Italia dal 30 settembre 2025 al prezzo di HUAWEI MatePad 12 X (2025) – già disponibile al prezzo in Italia di 649 euro

Acquista HUAWEI MatePad 12 X (2025) su HUAWEI Store