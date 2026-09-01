Il MacBook Neo ha rappresentato una delle sorprese più interessanti del 2026, riuscendo a portare l’esperienza macOS su un portatile più economico senza rinunciare alle prestazioni che hanno reso particolarmente apprezzati i Mac con Apple Silicon. Dietro a questo risultato, però, ci sono alcune scelte hardware che iniziano a far discutere, confermando se vogliamo dei dubbi che alcuni avevano già sollevato in fase di lancio.

Una delle principali riguarda gli 8 GB di memoria unificata disponibili sul modello base. Una quantità che macOS riesce a gestire in maniera particolarmente efficiente grazie alla compressione della memoria e al meccanismo di swap, ma che può avere una conseguenza meno evidente: quando la RAM non è sufficiente, il sistema utilizza continuamente l’SSD come memoria temporanea.

Ed è proprio questo comportamento a essere finito sotto esame in un test realizzato da UFD Tech, che ha cercato di capire quanto possa incidere l’utilizzo dello swap sulla durata dell’SSD integrato nel MacBook Neo.

I risultati sono interessanti e, soprattutto nel caso del modello da 256 GB, meritano attenzione. È importante sottolineare fin da subito che non si tratta di una prova che dimostri quanto durerà realmente il portatile; Apple non dichiara pubblicamente il valore TBW dei suoi SSD e le stime ottenute nel test rappresentano quindi una proiezione basata sull’usura rilevata.

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Il problema degli 8 GB di RAM e dello swap su SSD

Il punto di partenza è il funzionamento della memoria nei Mac Apple Silicon. Per i meno esperti in materia, ricordiamo che MacBook Neo utilizza un sistema di memoria unificata, integrata direttamente nel chip, che permette a CPU e GPU di condividere la stessa memoria e consente a macOS di gestire le risorse in maniera molto efficiente.

Questo permette agli 8 GB di RAM del MacBook Neo di comportarsi meglio di quanto potrebbe suggerire il semplice dato numerico; quando la memoria disponibile diminuisce, macOS può prima comprimere i dati meno utilizzati e successivamente spostarli sull’unità di archiviazione. Se avete qualche annetto sulle spalle e dimestichezza sui dischi rotativi con Windows 98/XP saprete cos’è lo swap, un meccanismo assolutamente normale anche nei sistemi operativi moderni; il problema, nel caso del MacBook Neo, è che gli 8 GB di memoria possono rendere questo processo molto più frequente.

Durante una dimostrazione realizzata con numerose schede di Chrome aperte, UFD Tech ha evidenziato come il sistema possa arrivare a scrivere una quantità significativa di dati sull’SSD anche senza eseguire applicazioni particolarmente pesanti. Il dato più interessante arriva però dal test effettuato utilizzando il MacBook Neo come un normale computer per attività quotidiane; il portatile è stato utilizzato principalmente per navigare sul web, effettuare ricerche con Chrome e utilizzare applicazioni come WhatsApp e Discord.

In appena tre ore, il sistema avrebbe scritto sul modello da 256 GB quasi 900 GB di dati sull’SSD attraverso il meccanismo di swap. Non si tratta quindi di un workload professionale legato a montaggio video, rendering o applicazioni particolarmente impegnative. Al contrario, l’obiettivo era simulare un utilizzo da computer quotidiano, anche se con un numero di schede e attività superiore a quello che potrebbe caratterizzare un utente medio.

La differenza rispetto a un Mac con una quantità maggiore di RAM può diventare quindi molto importante; con più memoria disponibile, il sistema può mantenere una quantità maggiore di dati direttamente in RAM e ricorrere meno frequentemente allo storage; come avrete capito quindi, nel caso del Neo una parte del lavoro viene progressivamente trasferita sull’SSD.

Il test sull’SSD del MacBook Neo: 256 GB contro 512 GB

Per capire quanto questa situazione possa incidere sulla durata dell’unità di archiviazione, UFD Tech ha sottoposto due MacBook Neo a un test di scrittura intensiva, uno con SSD da 256 GB e uno con SSD da 512 GB; la scelta di tale prova nasce da un problema piuttosto importante, ovvero che Apple non comunica il valore TBW degli SSD utilizzati nel MacBook Neo.

Il TBW, acronimo di Terabytes Written, indica la quantità di dati che un’unità può essere sottoposta a scritture prima di raggiungere il limite di resistenza dichiarato dal produttore; non coincide necessariamente con il momento in cui un SSD smette fisicamente di funzionare, ma rappresenta un parametro importante per valutarne la longevità.

Non conoscendo il TBW ufficiale, il test ha quindi utilizzato i dati sull’usura riportati dall’SSD stesso per effettuare una stima. Nel caso del MacBook Neo da 256 GB, dopo circa 20 TB di dati scritti l’unità aveva registrato un’usura stimata intorno al 5%; da questo dato è stata ricavata una resistenza teorica nell’ordine dei 400-420 TB di scritture.

Il modello da 512 GB ha invece mostrato risultati sensibilmente migliori; dopo quasi 40 TB di dati scritti, l’usura rilevata era intorno al 3%, portando a una stima nell’ordine di 1,5 PB, quindi circa 1.500 TB. La differenza è particolarmente interessante perché conferma quanto la capacità dell’SSD possa incidere sulla resistenza complessiva; le unità di maggiore capacità dispongono generalmente di più celle disponibili e possono distribuire le scritture su un numero maggiore di blocchi.

Questo però non significa che tutti i MacBook Neo da 512 GB abbiano necessariamente una durata di 1,5 PB, né che quelli da 256 GB siano destinati a raggiungere il limite dopo 400 TB; si tratta di stime ottenute dal singolo test e non di valori ufficiali forniti da Apple. Il dato rimane comunque significativo perché permette di capire quanto velocemente lo swap possa trasformarsi in una quantità enorme di scritture.

Con il carico di lavoro utilizzato da UFD Tech, circa 900 GB di dati sono stati scritti sull’SSD in tre ore; applicando questa frequenza alla stima di circa 420 TB del modello da 256 GB, il risultato teorico sarebbe di appena 1.400 ore di utilizzo, equivalenti a circa 58 giorni di attività continua con quel particolare carico di lavoro.

È proprio questo il numero che ha fatto maggiormente discutere e che, al contempo, va interpretato correttamente. Tale scenario non implica che un MacBook Neo da 256 GB morirà dopo 58 giorni; la stima riguarda esclusivamente il ritmo di scrittura osservato durante quel test e il raggiungimento della soglia di resistenza stimata. La durata fisica effettiva dell’SSD può essere molto superiore e dipende da numerosi fattori.

Un SSD non sostituibile rende il problema più delicato

Il test di UFD Tech serve soprattutto a mettere in evidenza un’altra questione. Il vero elemento di preoccupazione non è soltanto la quantità di dati scritti infatti, ma il fatto che il MacBook Neo utilizzi un SSD non facilmente sostituibile dall’utente. Su un normale PC, quando un SSD raggiunge la fine della propria vita utile, è possibile sostituirlo con una nuova unità. Nel caso del MacBook Neo invece, la situazione è molto più complessa perché lo storage è integrato nel sistema e non è progettato per essere sostituito normalmente dall’utente.

Esistono tecniche di riparazione a livello di componenti e interventi eseguiti da tecnici specializzati, ma non rappresentano una procedura paragonabile alla sostituzione di un SSD M.2. Per questo motivo la questione della quantità di scritture generate dallo swap assume un peso maggiore.

Il problema, inoltre, è amplificato dal fatto che Apple non rende pubblico il valore TBW dell’SSD del MacBook Neo. Un acquirente non ha quindi un parametro ufficiale con cui valutare la resistenza dell’unità. Il test suggerisce che il modello da 512 GB potrebbe offrire una resistenza sensibilmente superiore rispetto a quello da 256 GB; la stima è nell’ordine di 1,5 PB contro circa 400-420 TB, ma anche in questo caso non bisogna trasformare il risultato in una specifica tecnica ufficiale.

C’è poi un altro aspetto da considerare. Lo swap non rappresenta tutte le scritture che vengono effettuate sull’SSD; installare applicazioni, copiare file, scaricare contenuti e utilizzare normalmente il computer genera ulteriori dati scritti sull’unità. Il test di UFD Tech si è concentrato proprio sulla parte meno evidente del problema, ovvero quella generata automaticamente da macOS quando la RAM disponibile non è sufficiente.

Il MacBook Neo è da evitare? Non necessariamente

I risultati del test non significano ovviamente che il MacBook Neo sia un computer destinato a guastarsi rapidamente. Il dispositivo Apple rimane una macchina progettata per attività quotidiane e, proprio grazie all’efficienza dei chip Apple e di macOS, riesce a gestire gli 8 GB di memoria meglio di quanto potrebbe sembrare guardando esclusivamente le specifiche. Il problema emerge soprattutto quando il carico di lavoro aumenta e il sistema è costretto a ricorrere continuamente allo swap.

Un utilizzo leggero, con poche applicazioni e un numero limitato di schede del browser, può generare una quantità di scritture molto diversa da quella rilevata nel test. Allo stesso modo, chi utilizza il MacBook Neo per diversi anni dovrebbe considerare che la quantità di dati scritti quotidianamente è uno dei fattori che può incidere sulla longevità dell’SSD.

Secondo le proiezioni del test, per mantenere il modello da 256 GB entro una determinata soglia per cinque anni sarebbe necessario mantenere le scritture giornaliere molto più basse rispetto ai quasi 900 GB registrati durante le tre ore di utilizzo sotto esame. Il modello da 512 GB, invece, sembra avere un margine decisamente più ampio, con una stima che supera i 1.500 TB di scritture.

La conclusione più interessante quindi non riguarda tanto il fatto che il MacBook Neo possa o meno raggiungere rapidamente la fine della vita dell’SSD, quanto la scelta di Apple di combinare 8 GB di RAM, storage non sostituibile e un SSD del quale non viene dichiarata pubblicamente la resistenza. La vicenda però sembra essere non indifferente ad Apple, infatti secondo indiscrezioni recenti l’azienda starebbe valutando un aggiornamento del MacBook Neo con A19 Pro e 12 GB di memoria.

Ne consegue che un eventuale aumento della RAM ridurrebbe la necessità di ricorrere allo swap e potrebbe quindi migliorare non soltanto le prestazioni nei carichi più pesanti, ma anche la quantità di scritture generate quotidianamente sull’SSD. Per ora, comunque, i dati disponibili arrivano da un test indipendente e non permettono di stabilire con certezza quale sarà la durata reale del MacBook Neo.

Il punto sollevato da UFD Tech rimane però concreto, ovvero che quando 8 GB di RAM non sono sufficienti, macOS può spostare una quantità sorprendentemente elevata di dati sull’SSD. Su un computer con memoria e storage facilmente aggiornabili sarebbe un compromesso relativamente semplice da gestire; su un portatile nel quale questi componenti non possono essere sostituiti normalmente, invece, è un aspetto che gli utenti dovrebbero conoscere prima dell’acquisto.

Per chi sta valutando il MacBook Neo, soprattutto nel modello base da 256 GB, la configurazione da 512 GB può quindi rappresentare una scelta più interessante non soltanto per avere maggiore spazio di archiviazione, ma anche alla luce della maggiore resistenza stimata emersa dal test.