Il tanto atteso iPhone del 20° anniversario potrebbe essere ancora destinato ad arrivare sul mercato nel 2027, nonostante nelle ultime ore siano emerse indiscrezioni secondo cui Apple avrebbe deciso di cancellare il progetto a causa di importanti difficoltà nella produzione. La situazione è però meno semplice di quanto possa sembrare, perché nuove informazioni provenienti da Mark Gurman di Bloomberg suggeriscono che lo sviluppo dello smartphone starebbe procedendo regolarmente.

La notizia della presunta cancellazione era arrivata da Edison Lee, analista di Jefferies, secondo il quale alcuni controlli effettuati lungo la catena di approvvigionamento avrebbero evidenziato problemi legati alla resa produttiva del particolare design in vetro sviluppato da Apple; in sostanza, la realizzazione del dispositivo avrebbe prodotto una quantità troppo elevata di unità difettose, rendendo complicata una produzione di massa economicamente sostenibile.

Il progetto descritto da Lee sarebbe stato particolarmente ambizioso e avrebbe previsto un iPhone caratterizzato da una struttura quasi completamente in vetro, con un display esteso fino ai bordi e una curvatura molto pronunciata. Una vera e propria evoluzione del design dell’iPhone pensata per celebrare un anniversario estremamente importante. La situazione tuttavia, potrebbe essere stata interpretata in maniera errata.

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Apple starebbe ancora lavorando all’iPhone del 20° anniversario

Secopndo Mark Gurman, Apple avrebbe effettivamente abbandonato una delle versioni più estreme del progetto, ma questo non significherebbe la cancellazione dell’iPhone del 20° anniversario. L’azienda di Cupertino starebbe infatti continuando a sviluppare un nuovo modello di iPhone Pro caratterizzato da un design particolarmente innovativo e da un utilizzo molto esteso del vetro, il dispositivo dovrebbe essere presentato nel 2027, proprio in occasione dei vent’anni dal debutto del primo iPhone.

Le due indiscrezioni potrebbero quindi riferirsi a due differenti versioni dello stesso progetto, Apple avrebbe inizialmente studiato uno smartphone ancora più radicale, con una struttura quasi completamente in vetro e soluzioni particolarmente difficili da trasformare in un prodotto destinato alla produzione di massa. Questa variante sarebbe stata abbandonata già nelle prime fasi dello sviluppo.

Il progetto attualmente in lavorazione sarebbe invece una soluzione più realistica, pur mantenendo un design decisamente più futuristico rispetto agli iPhone attuali; è quindi possibile che Edison Lee abbia fatto riferimento proprio alla versione più ambiziosa cancellata da Apple, mentre le informazioni raccolte da Gurman riguarderebbero il modello che Cupertino avrebbe deciso di portare avanti.

Cosa sappiamo del dispositivo

Il design del possibile iPhone del 20° anniversario rimane comunque particolarmente interessante, secondo le informazioni riportate da Gurman, Apple starebbe preparando due modelli identificati internamente come V73 e V74, caratterizzati da una struttura nella quale il vetro anteriore e quello posteriore si estenderebbero fino ad avvolgere i bordi dello smartphone. Al centro della struttura dovrebbe comunque essere presente una sottile fascia metallica, che contribuirebbe a garantire la necessaria rigidità del dispositivo.

Il risultato dovrebbe essere uno smartphone dall’aspetto molto più uniforme rispetto agli attuali iPhone, con il vetro destinato a diventare uno degli elementi principali dell’intera struttura. L’obbiettivo di Apple sarebbe quello di creare un dispositivo immediatamente riconoscibile e sufficientemente particolare da rappresentare un vero punto di svolta nel design della famiglia iPhone, non si tratterebbe quindi semplicemente di eliminare qualche millimetro di cornice, ma di ripensare il modo in cui display e scocca interagiscono tra loro.

Una delle caratteristiche più interessanti emerse finora riguarda proprio lo schermo, il dispositivo del 2027 dovrebbe utilizzare un pannello OLED curvato lungo tutti e quattro i lati, con una superficie capace di estendersi il più possibile verso i bordi della scocca. Questo permetterebbe di ottenere un effetto visivo quasi completamente privo di cornici, creando una superficie frontale particolarmente immersiva; l’utilizzo del vetro dovrebbe inoltre contribuire a rendere più omogeneo il passaggio tra display e struttura dello smartphone.

Ma Apple potrebbe spingersi ancora oltre, tra le caratteristiche associate al progetto c’è infatti anche l’idea di un display privo di fori o interruzioni visibili, una soluzione che permetterebbe di eliminare dalla parte frontale gli elementi che oggi caratterizzano il design degli iPhone.

Non è ancora chiaro se questa tecnologia sarà effettivamente pronta per la produzione di massa entro il 2027, ma l’obbiettivo sarebbe quello di ottenere una superficie frontale il più possibile pulita, senza elementi che interrompano la continuità del pannello.

La vera sfida sarà trasformare il progetto in un prodotto di massa

È proprio la complessità produttiva a rendere particolarmente interessante questa vicenda, un conto è realizzare prototipi e versioni sperimentali di uno smartphone con un display curvo su quattro lati e una struttura in vetro estremamente complessa, un altro è produrre milioni di unità mantenendo una percentuale di dispositivi difettosi sufficientemente bassa.

La presunta cancellazione della versione più estrema del progetto dimostrerebbe proprio quanto sia difficile trasformare alcune delle idee più ambiziose di Apple in prodotti commercializzabili su larga scala, la società però, avrebbe svelto una strada intermedia: rinunciare alla variante più difficile da produrre senza abbandonare l’idea di realizzare un iPhone del 20° anniversario profondamente diverso dagli attuali modelli.

Del resto, il 2027 rappresenterà un momento particolarmente importante per Apple, il primo iPhone è stato presentato nel 2007 e, a distanza di vent’anni, l’azienda potrebbe voler utilizzare l’occasione per introdurre un cambiamento estetico significativo. Al momento è comunque fondamentale considerare queste informazioni come indiscrezioni, visto che Apple non ha annunciato ufficialmente né l’iPhone del 20° anniversario né le sue caratteristiche; la ricostruzione più recente suggerisce però che il progetto non sia stato cancellato, sarebbe stata eliminata soltanto una delle sue varianti più estreme.

Il risultato finale potrebbe quindi essere un iPhone con una struttura in vetro molto più avvolgente, un display OLED curvo sui quattro lati e una superficie frontale pulita, un progetto ancora ambizioso, ma probabilmente più vicino a ciò che Apple può effettivamente produrre in grandi quantità.