Al pari di tutti i big dell’industria tech, anche Apple sta investendo sempre di più nell’Intelligenza Artificiale e, mentre gran parte dell’attenzione è concentrata sulle funzioni di Apple Intelligence disponibili su iPhone, iPad e Mac, dietro le quinte l’azienda sta costruendo una vera infrastruttura dedicata all’AI.

Rimanendo in tema, grazie ad alcune immagini trapelate sulla rete, per la prima volta siamo in grado di dare uno sguardo all’interno di quello che viene indicato come un server Apple M5; le foto mostrano un sistema rack estremamente compatto, con una quantità sorprendente di hardware concentrata in uno chassis che sembra avere un formato 2U.

L’identificazione esatta del sistema non è stata in realtà possibile o confermata da Apple. L’autore delle fotografie ha indicato il prodotto come un server M5 e, alla domanda se potesse trattarsi dell’hardware utilizzato per Private Cloud Compute, ha risposto che è “molto probabile”. La struttura, tuttavia, è coerente con i server Apple Silicon che l’azienda sta producendo per la propria infrastruttura AI, quindi secondo noi si tratta di immagini affidabili.

Apple ha infatti confermato che i server prodotti nello stabilimento di Houston vengono utilizzati nei propri data center e rappresentano la base dell’infrastruttura Private Cloud Compute, progettata per eseguire nel cloud le richieste di Apple Intelligence che richiedono maggiore capacità di calcolo.

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Un server 2U con una quantità impressionante di hardware

La prima cosa che emerge dalle immagini è sicuramente la particolare organizzazione interna del server. Il sistema sembra essere suddiviso in quattro colonne identiche, ciascuna composta da otto moduli di elaborazione; ogni modulo dispone di una scheda posizionata lungo il bordo della struttura, mentre il sistema di raffreddamento si trova nella parte centrale.

Se l’interpretazione della disposizione mostrata nelle immagini è corretta, ogni colonna ospiterebbe otto unità di elaborazione e l’intero server arriverebbe quindi a 32 moduli, sempre ribadendo che non si tratta di una specifica ufficiale Apple.

Non è infatti possibile stabilire con certezza quale sia l’esatta configurazione dei chip utilizzati; alcune delle schede sono state fotografate anche senza dissipatore, inoltre in una delle immagini, dopo la rimozione della pasta termica, è chiaramente visibile il solo logo Apple sulla superficie del chip.

L’ipotesi più immediata porta quindi alla famiglia Apple Silicon M5, ma non ci sono elementi sufficienti per identificare con certezza il modello; si ipotizza una configurazione vicina a un M5 Ultra, soprattutto considerando l’obiettivo del sistema, ma anche questa rimane un’intuizione e non una specifica ufficiale.

L’architettura appare comunque molto diversa da quella di un server tradizionale basato su processori e acceleratori separati. Apple sembra aver puntato su numerosi moduli di calcolo relativamente compatti, collegati a una struttura centrale che attraversa longitudinalmente ciascuna delle quattro sezioni.

Al centro del sistema sono inoltre visibili diversi connettori e cablaggi, ma in linea di massima non è possibile stabilire con certezza se questi elementi siano dedicati esclusivamente all’alimentazione, alla comunicazione tra le varie schede oppure a entrambe le funzioni.

Apple ha progettato anche il raffreddamento attorno ai chip

Sempre di primo acchito, una delle caratteristiche più interessanti del sistema è rappresentata proprio dalla gestione del flusso d’aria. La disposizione delle schede e dei dissipatori non sembra casuale; ogni colonna forma infatti una sorta di percorso dedicato attraverso il quale l’aria viene convogliata da un’estremità all’altra del server.

I dissipatori si trovano nella zona centrale delle colonne e sono orientati in modo da favorire il passaggio dell’aria attraverso le alette; a ogni estremità della struttura è presente un sistema di ventilazione che contribuisce a spingere l’aria attraverso il percorso predisposto. Anche la copertura trasparente visibile nelle foto sembra avere una funzione precisa, ovvero delimitare il “canale” e impedire che il flusso d’aria si disperda all’interno del telaio.

La configurazione mostrata nelle immagini sembra quindi essere stata studiata proprio per ottenere un flusso d’aria il più diretto possibile attraverso i dissipatori. Apple ha già sottolineato l’importanza dell’efficienza energetica dei propri server AI; quando nel 2025 aveva annunciato la nuova struttura produttiva di Houston, l’azienda aveva spiegato che questi sistemi erano stati progettati per ridurre il consumo energetico dei data center mantenendo al tempo stesso le caratteristiche di sicurezza dell’ecosistema Apple Silicon.

Si tratta davvero di un server per il Private Cloud Compute?

Questa probabilmente è la domanda principale che ci si pone davanti a questo nuovo materiale. Le immagini non permettono di affermare al 100% la destinazione del sistema, ma diversi elementi rendono plausibile il collegamento con Private Cloud Compute.

Apple utilizza infatti server basati su Apple Silicon come infrastruttura per le richieste AI più complesse che non possono essere elaborate direttamente sul dispositivo; Private Cloud Compute permette di spostare nel cloud l’elaborazione di modelli più grandi mantenendo un’architettura progettata per limitare l’accesso ai dati personali dell’utente.

Apple ha continuato a espandere Private Cloud Compute anche nel 2026, arrivando a utilizzare infrastrutture di data center esterne in collaborazione con Google e NVIDIA per determinati carichi di lavoro. Questo non significa però che i server Apple Silicon stiano venendo abbandonati, infatti l’azienda continua a produrre e utilizzare i propri sistemi nei data center.

Lo stabilimento di Houston rappresenta proprio uno dei tasselli di questa strategia. Apple ha confermato ad agosto 2026 che la struttura produce e spedisce i suoi server AI avanzati, mentre a febbraio aveva già comunicato che i sistemi assemblati in Texas, inclusi quelli con logic board prodotte direttamente nello stabilimento, vengono utilizzati nei data center Apple negli Stati Uniti.

Le immagini trapelate risultano interessanti soprattutto perché mostrano un aspetto dell’ecosistema Apple che normalmente rimane completamente nascosto. Per il momento restano però senza risposta alcune delle domande più importanti, ovvero il modello esatto dei chip, la quantità di memoria presente su ciascuna scheda, la potenza complessiva del sistema e soprattutto il modo in cui i singoli moduli comunicano tra loro.

Quello che invece sembra chiaro è che Apple stia costruendo una vera infrastruttura hardware per l’AI, e il server mostrato sopra offre uno dei primi sguardi concreti su come l’azienda stia portando il proprio approccio all’Apple Silicon anche all’interno dei data center.