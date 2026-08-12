Il CEO di Apple, Tim Cook, aveva preannunciato che alcune funzionalità di Apple Intelligence avrebbero avuto un costo e gli ultimi indizi provengono direttamente dalla beta 5 di iOS 27: sono emerse delle limitazioni di iCloud+ mai annunciate che coinvolgono Video sicuro di HomeKit.

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Nuove limitazioni di iCloud+: indizi da iOS 27 Beta 5

Sono passate appena poche ore da quando Apple ha rilasciato una nuova versione beta dell’aggiornamento iOS 27, ma è già partita la caccia alle novità e ce n’è una di cui il colosso di Cupertino non ha fatto parola che potrebbe essere strettamente legata al potenziamento di Apple Intelligence, rectius potrebbe costituirne un effetto collaterale.

Nella fattispecie, alcuni utenti hanno segnalato delle limitazioni al proprio abbonamento iCloud+ che non sono ancora riportate nella documentazione ufficiale e che, come si accennava in apertura, riguardano la funzione Video sicuro di Apple HomeKit. Nella pagina di supporto ufficiale, gli abbonamenti presentano le condizioni note a tutti, per cui il piano base da 50 GB supporta una sola telecamera, quello da 200 GB ne supporta fino a cinque e quelli da 2 TB a salire non prevedono limiti sul numero di telecamere sincronizzabili.

Ebbene, in seguito all’installazione di iOS 27 Beta 5, alcuni utenti si sono imbattuti in una spiacevole sorpresa: lo screenshot di Apple Home Authority mostra il limite di cinque telecamere pure in presenza dell’abbonamento da 2 TB; lo screenshot di Stephen Robles mostra un limite di 15 telecamere, attualmente non previsto da alcun piano iCloud+, a fronte dell’abbonamento top da 12 TB.

Se da una parte potrebbe trattarsi di un semplice bug della versione beta, dall’altra non si può escludere che si tratti di una svista voluta, con la quale Apple ha voluto anticipare dei ritocchi resi necessari dal crescente focus sull’intelligenza artificiale.