Torniamo a parlare di networking domestico con l’ultima novità firmata FRITZ!, azienda leader nel settore che amplia il proprio ecosistema con una soluzione pensata per chi ha esigenze di copertura elevate. Il nuovo FRITZ!Mesh Set 2700 si propone infatti come un kit Mesh premium basato su WiFi 7 di ultima generazione, progettato per garantire prestazioni elevate e una copertura stabile anche in abitazioni di grandi dimensioni.

La nuova soluzione si inserisce in un segmento sempre più competitivo e affollato di proposte, dove la richiesta di banda e stabilità cresce di pari passo con la diffusione di dispositivi connessi, tra streaming, gaming e smart working.

FRITZ!Mesh Set 2700: WiFi 7 e rete Mesh evoluta per tutta la casa

Con il FRITZ!Mesh Set 2700, il produttore introduce una soluzione modulare composta da due o tre unità FRITZ!Repeater 2700, che possono essere collegate sia in modalità wireless sia tramite LAN. Il sistema è compatibile con qualsiasi router, ma ovviamente si integra in modo più completo con l’ecosistema FRITZ!, permettendo così di estendere una rete già esistente basata su FRITZ!Box.

Uno degli aspetti più interessanti del kit è la gestione Mesh. Uno dei repeater assume il ruolo di Mesh Master e mette a disposizione tutte le funzionalità tipiche della piattaforma FRITZ!; tra queste rete ospite, VPN e parental control. L’obiettivo è offrire un’esperienza uniforme, con un’unica rete WiFi e gestione centralizzata oltre che semplificata.

Dal punto di vista tecnico, il FRITZ!Mesh Set 2700 opera su doppia banda da 2,4 / 5 GHz con velocità complessiva che arriva fino a 6,5 Gbps, il tutto proprio sfruttando lo standard WiFi 7. Gli extender si coordinano automaticamente per ottimizzare la distribuzione del segnale e migliorare stabilità e prestazioni nel tempo, questo anche grazie agli aggiornamenti software regolari.

In termini di flessibilità e installazione, i repeater possono essere collegati direttamente alla presa di corrente e sono dotati di una porta LAN a 2,5 Gbps, caratteristica ormai sempre più utile e richiesta anche in ambito domestico. Per quanto riguarda la copertura invece, il kit da 2 unità è pensato per abitazioni fino a 4 stanze mentre il sistema a 3 unità si rivolge a case più grandi o su più piani; tutto il sistema infine, può contare su una gestione completamente automatizzata della rete, che mantiene lo stesso SSID e password su tutti i nodi.

FRITZ!Mesh Set 2700: scheda tecnica e prezzi

Ecco le caratteristiche principali del FRITZ!Mesh Set 2700:

Sistema Mesh composto da 2 o 3 repeater

Standard WiFi: Wi-Fi 7

Configurazione antenne: 4×4 su 5 GHz 2×2 su 2,4 GHz

Velocità massima: fino a 5.760 Mbps (5 GHz) fino a 688 Mbps (2,4 GHz)

Velocità totale combinata: fino a 6,5 Gbps

Porta LAN: 1 × 2,5 Gigabit per repeater

Compatibilità: router WiFi standard e modem ONT in fibra

Configurazione: tramite pulsante WPS / Connect

Funzionalità Mesh: rete unica con SSID condiviso

Funzioni avanzate: rete ospite, VPN, parental control

Gestione tramite app: FRITZ!App WiFi

LED configurabili o disattivabili

Con questa soluzione, FRITZ! punta chiaramente a rafforzare la propria presenza nel segmento dei sistemi Mesh di fascia alta, portando il WiFi 7 in un formato accessibile e facilmente scalabile, senza rinunciare alle funzionalità tipiche dell’ecosistema FRITZ!. Chiudendo con i costi, FRITZ!Mesh Set 2700 è disponibile da subito sul mercato europeo; il kit FRITZ!Mesh Set 2700 da due unità costa 329 euro, prezzo che sale a 449 euro per la variante FRITZ!Mesh Set 2700 a 3 unità.