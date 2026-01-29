FRITZ! amplia il proprio catalogo di soluzioni per il networking e annuncia il debutto del sistema mesh FRITZ!Mesh Set 1700, una soluzione veloce e potente che mira a offrire una rete stabile e priva di “zone morte”, supportando tra l’altro dispositivi di ultima generazione.

Realizzato per soddisfare gli standard qualitativi e di sicurezza più elevati, FRITZ!Mesh WiFi Set 1700 guarda anche alla praticità e alla facilità di configurazione, abbinando anche un supporto avanzato per l’utente e garanzia estesa. Ma vediamolo meglio nel dettaglio.

FRITZ!Mesh WiFi Set 1700: veloce e sicuro

Il FRITZ!Mesh Set 1700 è disponibile in varianti da tre o da due FRITZ!Repeater 1700, la configurazione è plug and play e richiede pochi minuti per essere operativo, portando il WiFi in tutte le stanze e/o ambienti di lavoro. Quando parliamo di WiFi ovviamente ci riferiamo al più recente WiFi 7, con una velocità di trasferimento di picco che raggiunge i 3.600 Mbps; il tutto è gestito dal sistema operativo FRITZ!OS, snello e intuitivo, capace di creare una rete locale Mesh ad alte prestazioni in pochi minuti.

Il sistema si può collegare tramite LAN a un router preesistente, a un modem per fibra ottica o a un FRITZ!Box; se collegato tramite LAN funge inoltre da unità di controllo centrale della rete Mesh, senza omettere la possibilità di gestire tutto tramite MyFRITZ!App, ovvero l’app proprietaria di FRITZ! (altrettanto intuitiva).

Secondo l’azienda, il sistema mesh a due unità riesce a coprire fino a 3-5 stante, mentre per ambienti a 5-7 l’opzione migliore è quella con tre unità. A chiudere la dotazione troviamo infine un design semplice con scocca robusta, una solida sezione di sicurezza (crittografia avanzata) e una garanzia di ben 5 anni.

Caratteristiche tecniche FRITZ!Mesh WiFi Set 1700

Sistema Mesh wireless a due o tre ripetitori

Copertura WiFi da 5 a 7 ambienti

Compatibile con router preesistenti

WiFi 7 fino a 3.600 Mbps

2.880 Mbps sulla banda 5 GHz

688 Mbps sulla banda 2,4 GHz

Tecnologia Beamforming

WiFi Mesh Steering

Rete WiFi sicura con WPA3/WPA2

Configurazione veloce tramite MyFRITZ!App

Parental Control

Porta LAN gigabit

Compatibilità IPv6

Modalità ECO

Disponibilità e prezzi di FRITZ!Mesh WiFi Set 1700

Il nuovo FRITZ!Mesh WiFi Set 1700 è già ampiamente disponibile sul sito ufficiale del produttore e presso i maggiori partner e rivenditori di settore, inclusa Amazon Italia. Il ripetitore singolo ha un prezzo di listino di 119 euro, lievitando poi in base al negozio o alla catena di distribuzione; per i kit da due o tre unità il costo ovviamente lievita, superando quota 200-250 euro, ma rimanendo comunque molto competitivi rispetto alla concorrenza.

