Al MWC26 di Barcellona che si terrà dal 2 al 5 marzo, FRITZ! presenterà le nuove soluzioni broadband e Mesh WiFi con focus su WiFi 7, Fixed Wireless Access e fibra multi-gigabit. L’azienda tedesca porterà in anteprima nuovi modelli FRITZ!Box per 5G e 4G, soluzioni per XGS-PON fino a 10 Gbps e dispositivi WiFi 7 ad alte prestazioni, oltre a fornire indicazioni sul futuro standard Wi-Fi 8.
Tra le novità figurano FRITZ!Box 6835 5G, il compatto FRITZ!Box 6825 4G, i nuovi router fibra FRITZ!Box 5630 XGS e FRITZ!Box 5630, oltre al repeater quad-band FRITZ!Repeater 6700 Pro e alla chiavetta FRITZ!WLAN Stick 6700.
Indice:
Tuttel le principali novità per WiFi 7, FWA 5G e fibra a 10 Gbps
Partiamo con il nuovo FRITZ!Box 6835 5G, pensato per il Fixed Wireless Access e combina connettività 5G fino a 2 10 Gbps con WiFi 7 dual-band 2×2. Il dispositivo supporta SIM ed eSIM, alimentazione USB-C anche tramite power bank e integra una porta LAN da 2,5 Gbps e una da 1 Gbps; da segnalare inoltre che può essere utilizzato anche come soluzione di backup tramite FRITZ! Failsafe.
Accanto a questo modello debutta FRITZ!Box 6825 4G, router compatto LTE con WiFi 6 fino a 600 Mbps, una porta LAN gigabit e alimentazione USB-C, progettato per utilizzo domestico o mobile e come soluzione di fallback.
Per la fibra ottica invece, FRITZ! amplia la gamma con FRITZ!Box 5630 XGS e 5630. Il primo supporta XGS-PON fino a 10 Gbps, mentre il secondo gestisce GPON fino a 2,5 Gbps e AON fino a 10 Gbps. Entrambi integrano WiFi 7 fino a 3,5 Gbps e porte multi-gigabit per la distribuzione cablata.
Nel segmento Mesh WiFi, il FRITZ!Repeater 6700 Pro offre WiFi 7 quad-band fino a 18 Gbps complessivi con porte LAN da 10 e 2,5 Gbps. Il FRITZ!WLAN Stick 6700 infine, è un utile strumento che consente di aggiornare PC e notebook Windows al WiFi 7 tri-band fino a 2,8 Gbps.
Durante l’evento verranno inoltre illustrate le evoluzioni verso il WiFi 8 (IEEE 802.11bn), con focus su minore latenza, maggiore efficienza e migliore gestione delle aree a segnale debole, oltre alle nuove funzioni di gestione remota tramite USP e alle modalità avanzate di protezione di fallback con FRITZ!OS.
Caratteristiche generali dei nuovi prodotti FRITZ!
FRITZ!Box 6835 5G
- 5G fino a 2 Gbps (download)
- WiFi 7 dual-band 2×2 (fino a 2.880 + 688 Gbps)
- 1× LAN 2,5 Gbps + 1× LAN 1 Gbps
- SIM + eSIM
- USB-C (alimentazione anche via power bank)
- Modalità fallback FRITZ! Failsafe
FRITZ!Box 6825 4G
- LTE fino a 300 Mbps
- WiFi 6 fino a 600 Mbps
- 1× LAN Gigabit
- USB-C
- Fallback su rete mobile
FRITZ!Box 5630 XGS
- XGS-PON fino a 10 Gbps
- WiFi 7 fino a 3,5 Gbps
- 1× WAN/LAN 10 Gbps + 3× LAN 1 Gbps
- USB 3.0, DECT, funzioni smart home
FRITZ!Box 5630
- GPON fino a 2,5 Gbps / AON fino a 1 Gbps
- WiFi 7 fino a 3,5 Gbps
- 1× WAN/LAN 2,5 Gbps + 3× LAN 1 Gbps
FRITZ!Repeater 6700 Pro
- Wi-Fi 7 quad-band (6 GHz, 2×5 GHz, 2,4 GHz)
- Velocità complessiva fino a 18 Gbps
- 1× LAN 10 Gbps + 1× LAN 2,5 Gbps
FRITZ!WLAN Stick 6700
- WiFi 7 tri-band
- Fino a 2.880 Mbps (5/6 GHz)
- Compatibile Windows 10/11
