Negli ultimi anni il tema della sovranità digitale europea è diventato sempre più centrale nel dibattito tecnologico e politico dell’Unione Europea. Tra tensioni geopolitiche, crescita degli attacchi informatici e dipendenza da fornitori extra-UE, Bruxelles sta infatti accelerando sulla definizione di un ecosistema digitale più sicuro, resiliente e soprattutto autonomo.

In questo scenario si inseriscono iniziative normative come NIS 2, Cybersecurity Act e Cyber Resilience Act, strumenti che puntano a rafforzare la cybersicurezza europea non solo lato infrastrutture, ma lungo tutta la filiera tecnologica. Ed è proprio in questo contesto che si colloca la posizione di FRITZ!, che evidenzia il valore strategico di sviluppare e produrre tecnologie networking direttamente in Europa.

Secondo quanto condiviso dall’azienda, la sovranità digitale non riguarda più esclusivamente la protezione dei dati, ma coinvolge controllo della supply chain, trasparenza delle infrastrutture, auditabilità e gestione della sicurezza lungo l’intero ciclo di vita dei dispositivi.

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NIS 2, CRA e Cybersecurity Act: l’Europa alza l’asticella sulla sicurezza

L’Europa sta progressivamente costruendo un quadro normativo molto più rigido in materia di cybersicurezza. La Direttiva NIS 2, già recepita in Italia tramite il Decreto Legislativo 138/2024, introduce infatti responsabilità molto più precise per aziende, operatori essenziali e management.

Tra i punti più importanti troviamo:

responsabilità diretta del management sui temi di cybersicurezza

obblighi di gestione e verifica della supply chain

approccio security-by-design

gestione continua delle vulnerabilità

obblighi di notifica rapida degli incidenti informatici

Secondo gli esperti del settore, questo nuovo scenario potrebbe avere un impatto molto importante soprattutto per aziende e infrastrutture critiche, dove downtime, ransomware o perdita di dati possono tradursi in danni economici e reputazionali particolarmente elevati. Sempre più organizzazioni quindi stanno iniziando a valutare con attenzione anche l’origine delle tecnologie adottate, soprattutto quando si parla di networking, infrastrutture e gestione dei dati.

Perché scegliere un vendor europeo potrebbe diventare strategico

Uno dei concetti chiave introdotti dal nuovo scenario normativo riguarda proprio la filiera tecnologica. L’UE punta infatti a ridurre progressivamente la dipendenza da fornitori extraeuropei, privilegiando soluzioni che possano garantire maggiore trasparenza, controllo e verificabilità.

Secondo FRITZ!, scegliere un vendor europeo permette di ottenere diversi vantaggi, aspetti che potrebbero diventare sempre più rilevanti nei prossimi anni, soprattutto per aziende, pubblica amministrazione e operatori Telco. Per la precisione:

maggiore allineamento alle normative UE

migliore controllo della supply chain

minore esposizione a rischi geopolitici

maggiore auditabilità delle infrastrutture

continuità operativa e supporto localizzato

Sovranità digitale e security-by-design

Nel comunicato ufficiale particolare attenzione viene posta proprio sull’approccio security-by-design adottato da FRITZ! per lo sviluppo dei propri dispositivi networking. L’azienda sottolinea infatti che hardware, firmware e software vengono sviluppati internamente in Germania, mantenendo così il controllo diretto sulla filiera tecnologica e garantendo conformità alle normative europee.

Tra le principali caratteristiche evidenziate troviamo: firewall integrato, DNS sicuro, supporto WPA3, autenticazione multi-fattore per accessi remoti, aggiornamenti firmware firmati digitalmente e update distribuiti tramite canali cifrati. FRITZ! sottolinea inoltre la presenza di un team PSIRT interno attivo dal 2014 per la gestione delle vulnerabilità e della sicurezza dei prodotti.

Un altro elemento interessante riguarda la trasparenza e auditabilità dell’architettura FRITZ!, aspetto che secondo l’azienda si allinea ai requisiti previsti dal nuovo quadro normativo europeo.

Al netto dell’aspetto normativo, il tema della sovranità digitale sta assumendo sempre più rilevanza anche dal punto di vista strategico e commerciale. La capacità di dimostrare conformità, sicurezza e controllo della supply chain potrebbe infatti diventare un vantaggio competitivo importante soprattutto per aziende che operano in settori regolamentati o infrastrutture critiche.

Ne consegue quindi, che anticipare già oggi i principi introdotti da NIS 2 e Cyber Resilience Act consentirebbe alle imprese di prepararsi con calma ai futuri requisiti europei, riducendo al tempo stesso rischi operativi, vulnerabilità e possibili criticità legate alla sicurezza informatica.