Torniamo a parlare di networking domestico con una novità che segna un passo avanti nella strategia FRITZ! per la diffusione delle tecnologie di nuova generazione anche nella fascia più accessibile del mercato. FRITZ! infatti porta sul mercato italiano il nuovo FRITZ!Box 7630 Edition International, un router che punta a rendere il WiFi 7 una realtà concreta non solo per le soluzioni premium, ma anche per chi si affaccia oggi a un aggiornamento della propria rete domestica.

Si tratta di un modello che nasce con un obiettivo molto chiaro, ovvero coniugare semplicità, completezza e prestazioni in un unico dispositivo, capace di gestire sia connessioni DSL tradizionali sia scenari più evoluti in fibra ottica tramite ONT. Il tutto con un’impostazione tipica dell’ecosistema FRITZ!, basato su integrazione software, aggiornamenti continui e una gestione centralizzata della rete.

Con l’arrivo di FRITZ!Box 7630, l’azienda amplia ulteriormente il proprio catalogo verso il “basso”, portando però alcune delle tecnologie più recenti del settore direttamente in una fascia di prezzo che punta a diventare sempre più strategica nei prossimi anni.

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FRITZ!Box 7630: debutto italiano per il router WiFi 7 entry-level tra DSL e fibra fino a 2,5 Gbit/s

FRITZ! rilascia quindi in Italia il nuovo FRITZ!Box 7630 Edition International, ampliando la propria offerta nel segmento dei router domestici con una soluzione pensata per chi vuole fare il salto verso il WiFi 7 senza necessariamente puntare subito alla fascia alta. Il nuovo modello si inserisce infatti come un vero punto di ingresso all’ecosistema di ultima generazione del brand, ma con un’impostazione già molto completa; a bordo troviamo infatti supporto alle connessioni DSL fino a 300 Mbps, compatibilità con la fibra tramite ONT e soprattutto una porta WAN/LAN da 2,5 Gbps, elemento sempre più centrale nelle reti domestiche moderne.

A livello wireless, il FRITZ!Box 7630 introduce il nuovo standard WiFi 7 con velocità fino a 3,5 Gbps (complessivi), migliorando non solo la banda disponibile ma anche la gestione dei dispositivi connessi in contemporanea; un aspetto fondamentale in un contesto domestico sempre più affollato tra streaming, gaming online, smart working e dispositivi IoT.

Non manca ovviamente tutto l’ecosistema tipico di FRITZ!, con FRITZ!OS, rete Mesh, funzioni di telefonia avanzata e strumenti di sicurezza integrati, elementi che trasformano il dispositivo in un hub centrale per la gestione della rete domestica. In altre parole, non si tratta semplicemente di un aggiornamento di gamma, ma di un prodotto che punta a rendere più accessibile il passaggio al WiFi 7, portandolo anche nella “fascia d’ingresso” senza sacrificare troppo sul fronte delle funzionalità.

Caratteristiche tecniche FRITZ!Box 7630

Modem DSL integrato fino a 300 Mbps (VDSL/ADSL2+)

Compatibilità FTTH tramite ONT

Wi-Fi 7 dual band (2,4 GHz + 5 GHz)

Velocità wireless fino a 3,568 Gbps

1 porta WAN/LAN da 2,5 Gbps

3 porte LAN Gigabit

1 porta USB 3.0

Supporto Wi-Fi Mesh

Crittografia WPA3/WPA2

Multi-Link Operation (MLO)

VPN (WireGuard e IPSec)

Firewall con protezione avanzata

Parental control e gestione accessi

Base DECT integrata per telefonia

Funzioni Smart Home FRITZ!

FRITZ!NAS e media server integrati

FRITZ!OS con aggiornamenti automatici

Disponibilità e prezzo in Italia

Il FRITZ!Box 7630 Edition International è disponibile da subito sul mercato italiano a un prezzo di 299 euro, una cifra che lo colloca in una fascia particolarmente interessante, soprattutto considerando che si tratta di un router già compatibile con WiFi 7 e con connettività fino a 2,5 Gbps su WAN. Sembra evidente che FRITZ!Box 7630 non arriva per sostituire i modelli premium, ma per rendere più “accessibile” il passaggio verso il WiFi 7 senza dover necessariamente investire budget elevati.

In altre parole, è uno di quei prodotti che non punta a stupire con numeri estremi, ma a diventare uno standard nelle case che vogliono aggiornare la propria rete senza complicazioni e soprattutto senza rinunciare alle prestazioni globali.