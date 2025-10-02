A partire da ieri, 1° ottobre 2025, gli utenti FRITZ! hanno una nuova possibilità per acquistare i dispositivi del marchio berlinese specializzato in soluzioni di connettività domestica e non.

Nelle scorse l’azienda ha annunciato infatti l’apertura del FRITZ! Shop ufficiale sul sito fritz.com/it-it, una mossa quasi inevitabile e aspettata dopo l’annuncio del cambio di brand dell’ormai “ex AVM”.

Il nuovo shop di FRITZ!: un servizio completo, come dal rivenditore

Il nuovo FRITZ! Shop non sarà un semplice e-commerce, ma offrirà un servizio completo in linea con gli standard a cui gli utenti sono già abituati. Sarà infatti possibile:

scegliere tra i principali prodotti del catalogo, dai router di ultima generazione alle soluzioni Smart Home

ricevere consulenza telefonica per supporto nella scelta e nella configurazione;

beneficiare di spedizione rapida

contare su un’assistenza a 360 gradi, che comprende anche il processo di reso

In altre parole, l’esperienza d’acquisto diretta sarà accompagnata dalla stessa attenzione al cliente che contraddistingue il marchio FRITZ! da anni. C’è da dire inoltre che l’apertura del negozio online non sostituirà i servizi già disponibili, in primis quelli di supporto.

Secondo il comunicato ufficiale dell’azienda, il lancio del FRITZ! Shop si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo internazionale. L’obiettivo dell’azienda è rafforzare la propria presenza sul mercato europeo e raggiungere in modo più diretto i clienti.

Dal 1° ottobre infatti, i prodotti sono disponibili online nei seguenti Paesi:

Germania

Austria

Italia

Paesi Bassi

Belgio

Lussemburgo

Svizzera

Polonia

Spagna

Una lista che copre alcuni dei principali mercati dell’Unione Europea e che sottolinea la volontà del brand di consolidare la sua posizione in un settore sempre più competitivo.

Un catalogo completo: tra i prodotti più popolari per Wi-Fi e Smart Home

Il catalogo disponibile sul FRITZ! Shop comprenderà i dispositivi più apprezzati dagli utenti, dagli storici router FRITZ!Box alle soluzioni per la rete domestica avanzata. Negli ultimi anni l’azienda ha infatti puntato su Wi-Fi ad alte prestazioni, con modelli già pronti a supportare i nuovi standard, come il Wi-Fi 7 presentato a IFA 2025 (qui il nostro approfondimento).

Aprire un canale di vendita ufficiale offre diversi vantaggi sia all’azienda sia agli utenti. Per i clienti significa avere un rapporto diretto con FRITZ!, garanzia di autenticità e aggiornamenti sempre disponibili. Per l’azienda, invece, rappresenta un modo per rafforzare il legame con la propria community, ascoltando meglio le esigenze degli utenti e proponendo offerte mirate.

Il FRITZ! Shop non è solo un canale di vendita, ma un’estensione naturale della filosofia del brand: rendere l’accesso a Internet e alle tecnologie connesse più semplice, sicuro e alla portata di tutti.