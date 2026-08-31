Negli ultimi anni il design delle schede madri è divenuto un elemento sempre più importante, soprattutto per chi realizza configurazioni curate dal punto di vista estetico e, diciamolo senza problemi, guarda per lo più a una soluzione almeno di fascia alta o medio-alta. GIGABYTE lo ha capito da tempo e con la nuova X870E AERO X3D DARK WOOD porta sul mercato una proposta decisamente diversa dal solito, capace di abbinare una piattaforma enthusiast AMD AM5 a una finitura effetto legno che rompe gli schemi delle classiche motherboard da gaming.

Naturalmente il design è solo una parte del pacchetto offerto dal nuovo modello. Basata sul chipset AMD X870E, questa soluzione è pensata per sfruttare al meglio i processori Ryzen serie 7000, 8000 e 9000, comprese le varianti X3D, offrendo PCI Express 5.0, memoria DDR5 ad altissima frequenza, connettività di ultima generazione e tutta una serie di tecnologie proprietarie sviluppate da GIGABYTE per migliorare prestazioni, raffreddamento e semplicità di assemblaggio. Diamo insieme uno sguardo più approfondito, abbinato come al solito con qualche test reale sul campo.

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Recensione GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD: design e caratteristiche

La prima cosa che colpisce della GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD è senza dubbio il design. La finitura effetto legno scuro rende questa scheda madre immediatamente riconoscibile e riesce a distinguersi da qualsiasi altra proposta presente sul mercato. L’obiettivo del produttore è evidente, creare un prodotto capace di inserirsi non solo all’interno di build gaming tradizionali, ma anche in workstation moderne o configurazioni minimaliste dove il componente hardware diventa parte integrante dell’arredamento.

Oltre alla superficie che riproduce fedelmente le venature del legno, troviamo dettagli come inserti metallici scuri e una linguetta in pelle che contribuiscono a dare un’identità ben precisa al prodotto. Come anticipato sopra, e soprattutto come da prassi GIGABYTE, il design non va minimamente a discapito della qualità costruttiva, anzi è vero il contrario. Il PCB trasmette una notevole sensazione di solidità, mentre il sistema di dissipazione rappresenta senza dubbio uno dei punti forti della scheda.

Il VRM digitale a 16+2+2 fasi viene raffreddato da dissipatori di grandi dimensioni collegati tramite heatpipe, soluzione affiancata dal sistema M.2 Thermal Guard L dedicato agli SSD PCI Express 5.0. Secondo quanto dichiarato da GIGABYTE, l’intero comparto termico permette un miglioramento delle temperature fino al 14% rispetto a soluzioni tradizionali.

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Anche il supporto per la memoria RAM è di altissimo livello; a bordo sono presenti quattro slot DDR5 compatibili con moduli fino a 256 GB e velocità di trasferimento che raggiungono i 9.000 MT/s in overclock, naturalmente con pieno supporto ai profili AMD EXPO.

X870E AERO X3D DARK WOOD: le novità di GIGABYTE

Come ormai avviene sulla maggior parte motherboard di fascia alta, buona parte del valore aggiunto arriva dalle tecnologie proprietarie. La funzione probabilmente più interessante è X3D Turbo Mode 2.0, sviluppata per ottimizzare automaticamente il comportamento dei processori Ryzen X3D così da ottenere il massimo equilibrio tra prestazioni e gestione delle risorse senza dover intervenire manualmente sul BIOS.

Accanto a questa troviamo D5 Bionic Corsa, dedicata all’ottimizzazione delle memorie DDR5, oltre ad AORUS AI Snatch che sfrutta l’Intelligenza Artificiale per migliorare diversi aspetti della piattaforma. Si tratta di funzionalità di ultima generazione che abbiamo già provato con mano e, potete constatarlo nelle recensioni dedicate, con un vero impatto sul comportamento globale del sistema.

Molto interessante anche tutto il comparto dedicato all’assemblaggio della build, ottimizzato per favorire al meglio l’esperienza utente. Tecnologie come M.2 EZ-Flex, WiFi EZ-Plug e Q-Flash Plus rendono decisamente più semplice installare componenti, aggiornare il BIOS o gestire gli SSD senza ricorrere a procedure complicate. A completare il pacchetto troviamo Smart Fan 6, BIOS da 64 MB e numerose opzioni dedicate alla personalizzazione del sistema.

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD: capacità di espansione e connettività di rete

Dal punto di vista tecnico la X870E AERO X3D DARK WOOD non lascia praticamente scoperto alcun aspetto, ma se vogliamo essere sinceri non poteva essere diversamente visto che siamo di fronte a una piattaforma top di gamma AM5 su chipset X870E (ovvero il meglio che può offrire AMD). Per le schede di espansione sono disponibili due slot PCI Express 5.0 dedicati alle GPU (Ryzen serie 7000 e 9000), affiancati da un ulteriore slot PCIe 4.0 x16.

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Lo storage è altrettanto ricco grazie alla presenza di quattro slot M.2, due dei quali compatibili con PCI Express 5.0 x4, oltre a quattro porte SATA da 6 Gbps con supporto RAID. Anche il pannello I/O è decisamente completo; in dotazione troviamo due USB4 Type-C da 40 Gbps con supporto DisplayPort (fino a 8K), numerose USB 3.2 Gen2 e Gen1, HDMI 2.1 e tutta la connettività necessaria per una workstation moderna.

Molto curato anche il comparto di rete, affidato a una doppia porta LAN Realtek da 5 Gbps, WiFi 7 MediaTek e Bluetooth 5.4, una configurazione che rende questa motherboard adatta sia al gaming competitivo sia ai flussi di lavoro professionali dove banda e stabilità fanno la differenza.

BIOS

Nonostante la novità estetica, GIGABYTE mantiene intatta la struttura e l’interfaccia BIOS, a dir poco completa e con modalità avanzata per gli utenti più ferrati in materia che amano impostare manualmente le varie voci relative a frequenza, tensione, PBO, ventole ecc.

Molto curato sotto l’aspetto grafico, il BIOS offre già diverse opzioni nella modalità standard, ma come detto sopra, se volete un controllo completo, dovete passare ad Advanced.

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Come per altri modelli X870E del produttore taiwanese, le opzioni a disposizione sono a dir poco numerose, comprese quelle per il tweaking e le varie tecnologie proprietarie come X3D Turbo Mode 2.0 che avevamo già provato (approfondisci a questo link).

Scheda tecnica GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD

Formato: ATX 30,5 x 24,4 mm

Chipset: AMD X870E

CPU supportate: AMD Ryzen 9000, AMD Ryzen 8000 e AMD Ryzen 7000

Socket AM5

VRM 16+2+2 fasi

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate: fino a 9.000 MT/s (OC) AMD EXPO

Output video: 1x HDMI 2.1 (4K 60 Hz) 2x USB-C 4 40 Gbps con Display Port (8K 60 Hz) 1x HDMI frontale (Full-HD a 30 hertz)

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x8 Gen 5.0 (solo Ryzen 7000/9000) 1x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4)

Storage: 2x M.2 PCI-E 5.0 x4 2x M.2 PCI-E 4.0 x4 4x SATA 6 Gbps con supporto RAID

Porte USB (in totale): 2x USB4 USB Type-C 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 4x USB 3.2 Gen 1 2x USB Type-C USB 3.2 Gen 2×2 support 4x USB 3.2 Gen 2 3x USB 3.2 Gen 1 4x USB 2.0/1.1

Rete: 2x Realtek 5 Gbps WiFi 7 Mediatek e Bluetooth 5.4

Audio Realtek ALC1220P 7.1 surround con DSD e S/PDIF

Tecnologie e funzionalità Gigabyte: X3D Turbo Mode 2.0, D5 Bionic Corsa, AORUS AI Snatch M.2 EZ-Flex, M.2 Thermal Guard L, Smart Fan 6 BIOS da 64 MB (con driver WiFi), Q-Flash Plus, WiFi EZ-Plug



Piattaforma di test

Per quanto il chipset AMD X870E non rappresenti per noi una novità dal punto di vista velocistico e della capacità di espansione, come da prassi abbiamo “passato” la nuova scheda madre GIGABYTE sulla nostra bench test, quantomeno per verificarne le prestazioni assolute. Appartenendo alla serie AERO, ci aspettiamo comunque una scheda veloce e reattiva, ma soprattutto stabile anche se dovessimo iniziare a smanettare nel BIOS.

Non andremo a testare aspetti come l’overclock della CPU o delle RAM, già verificate su X870E, ma cercheremo di fornirvi quantomeno i benchmark di riferimento e un test veloce sull’efficacia della funzionalità X3D Turbo Mode 2.0.

Piattaforma di test

Scheda madre GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD

Processore AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore Noctua NL-LC1-42

Memorie 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB – 6.000 MT/s C28 AMD EXPO

Scheda video NVIDIA GeForce RTX 5080

Storage SSD Corsair MP700 PRO 2 TB – PCI-E Gen 5.0

Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition

Sistema Operativo Windows 11 PRO

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD: le nostre impressioni

Come da pronostico, la X870E AERO X3D DARK WOOD ci lascia sensazioni decisamente positive sul fronte delle prestazioni, abbinando il tutto a un’ottima dotazione onboard e qualità costruttiva tipica delle schede madri più valide a marchio GIGABYTE. Il primo elemento che convince è senza dubbio il lavoro svolto sul design; non si tratta della classica motherboard bianca o nera con qualche LED RGB, ma di un prodotto che cerca realmente di offrire qualcosa di diverso e che potrebbe diventare il punto focale di una build dal forte impatto estetico.

Anche la dotazione tecnica appare assolutamente coerente con la fascia di appartenenze; il VRM è adeguato per gestire senza problemi anche Ryzen 9 X3D (o CPU next-gen), mentre il sistema di dissipazione dedicato sia all’alimentazione sia agli SSD PCI-E 5.0 lascia intuire un’attenzione particolare verso la stabilità sotto carichi elevati.

Apprezzata, anche se scontata dal nostro punto di vista, la presenza della doppia LAN 5 Gbps, delle USB4 da 40 Gbps e del WiFi 7, elementi che rendono questa motherboard adatta tanto al gaming enthusiast quanto alla creazione di contenuti e alle workstation professionali moderne. Venendo alle prestazioni pure invece, la scheda si dimostra già abbastanza veloce con impostazioni di fabbrica; certo, abilitare AMD EXPO è quasi d’obbligo, ma vi ricordiamo che processori come il Ryzen 7 9850X3D non soffrono molto la variazione delle memorie DDR5 (approfondisci qui).

La nostra classica suite di benchmark si svolge in modo fluido e senza intoppi; sicuramente le prestazioni nei giochi dipendono dalla scheda video che ci abbinate, ma sul fronte CPU e memorie siamo sicuri che potremo sfruttare le potenzialità dell’hardware al 100%.

Chiudendo sulla tecnologia proprietaria X3D Turbo Mode 2.0 di GIGABYTE, anche in questa occasione confermiamo che permette di guadagnare qualcosa rispetto alla configurazione di fabbrica del BIOS; di sicuro gli utenti più esperti come noi preferiscono i settaggi manuali, ma per chi è alle prime armi può diventare uno strumento anche utile per guadagnare qualcosa nei vari scenari di utilizzo.

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD: quanto costa e dove acquistarla

GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD è già disponibile presso i principali partner e rivenditori hardware del marchio, compreso Amazon Italia. L’azienda non ci ha comunicato il prezzo di listino ufficiale per l’Italia o l’Europa, tuttavia dopo alcune ricerche possiamo dirvi che la cifra oscilla tra 449 e 499 dollari.

In Italia, dove la disponibilità è già buona, il costo oscilla in modo importante, da circa 415 euro per arrivare a oltre 500 euro; qui ovviamente entra in gioco anche la fiducia per lo shop, scelta che ovviamente lasciamo al lettore. Su Amazon ad esempio, la scheda GIGABYTE si attesta a circa 470 euro, confermando comunque l’alto profilo del prodotto.

Considerazioni

Dopo questa panoramica su caratteristiche, prestazioni e prezzo, ci sentiamo di dire in prima istanza che la GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD è una di quelle schede madri che riescono a distinguersi immediatamente ancora prima di analizzarne la scheda tecnica. L’effetto legno rappresenta sicuramente il suo elemento distintivo, ma sarebbe riduttivo fermarsi all’estetica; dietro questo design troviamo infatti una piattaforma AMD X870E completa, moderna e ricca di tecnologie che punta chiaramente alla fascia enthusiast del segmento PC desktop.

Da questo punto di vista però la scheda non stravolge quello che abbiamo visto su altri prodotti top di GIGABYTE per socket AM5; la dotazione è praticamente completa sotto ogni punto di vista e non mostra punti deboli: alimentazione robusta, supporto DDR5 ad altissima frequenza, PCI Express 5.0, storage velocissimo, connettività di rete di ultima generazione e numerose funzionalità proprietarie che semplificano sia l’assemblaggio sia la gestione del sistema.

Certo il prezzo non è sicuramente alla portata di tutte le tasche, ma con schede come GIGABYTE X870E AERO X3D DARK WOOD ci troviamo di fronte a prodotti che potremmo considerare anche un po’ di nicchia. Questo non significa che il costo è condizionato solo dal particolare design che richiama al legno; GIGABYTE impacchetta una scheda madre senza compromessi sotto il profilo qualitativo e prestazionale, arricchita da un particolare effetto estetico che di sicuro deve essere ricercato anche dall’utente.