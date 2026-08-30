Polaroid e Pokémon uniscono le forze per una collaborazione che celebra 30 anni di avventure, nostalgia e magia analogica: una collezione a edizione limitata di fotocamere, pellicole e accessori che trasformeranno ogni vostro scatto in un piccolo tesoro da collezione. Si tratta della collaborazione più grande mai realizzata da Polaroid, con tre modelli di fotocamera ispirati ad altrettanti iconici personaggi.

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Tre fotocamere a tema Pokémon

Il cuore della collezione è rappresentato da tre fotocamere instant, ciascuna con un design unico. La Polaroid Now Camera Generation 3 si traveste da Poké Ball, con la sua metà superiore rossa e quella inferiore bianca, un richiamo immediato per ogni allenatore che si rispetti.

Le altre due appartengono alla linea Polaroid Go Generation 3, la fotocamera analogica instant più piccola al mondo (lanciata a giugno 2026), e sono dedicate rispettivamente a Pikachu e Sylveon. La versione Pikachu sfoggia un giallo elettrico.

Mentre quella Sylveon adotta una palette pastello rosa, bianca e blu, dal sapore più delicato.

Ogni fotocamera è corredata da dark slides personalizzate con le sagome dei Pokémon, quei foglietti che proteggono la pellicola dalla luce prima di essere caricata nella fotocamera.

I prezzi? La Polaroid Now Poké Ball costa 139,99 €, mentre la Polaroid Go Pikachu Edition è a 99,99 €. Per la Sylveon Edition, il prezzo non è stato specificato, ma si allinea probabilmente a quello della Pikachu, visto che entrambe sono modelli Go. Essendo già andate sold-out sul sito ufficiale, al momento è possibile reperirle solo su eBay (#ebayPartner).

Pellicole, accessori e dettagli da non perdere

Oltre alle fotocamere, la collezione include tre tipi di pellicola con cornici dedicate: una Color i-Type Film Pokémon Edition per la Now, e due Polaroid Go Color Film in confezione doppia, una per Pikachu e una per Sylveon. Ogni pellicola ha dark slides e cornici personalizzate, per rendere ogni scatto unico.

Non mancano gli accessori: una custodia per Polaroid Go (24,99 €), un album fotografico sempre per Go (24,99 €) e una tracolla per fotocamera compatibile con entrambi i modelli (14,99 €).

Pokémon è sempre stato sinonimo di scoperta, connessione ed esplorazione. Lavorare con Polaroid ci sembra un’estensione naturale di questi valori: incoraggiare i fan a catturare i momenti più importanti a modo loro e trasformare i ricordi preferiti in cimeli tangibili. – ha dichiarato Mathieu Galante, Sr. Director, Licensing di The Pokémon Company International

I preordini sono aperti dal 25 agosto 2026 su polaroid.com, mentre il lancio globale avverrà il 5 ottobre 2026. La collezione sarà disponibile anche su Pokémon Center per Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Attenzione ai limiti di acquisto: potete acquistare massimo 3 fotocamere, 3 accessori e 15 confezioni di pellicola per account. Una collaborazione che unisce due mondi della nostalgia, dal Game Boy al revival analogico, e che trasforma la fotografia istantanea in un vero e proprio viaggio tra i Pokémon.