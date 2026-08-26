Le ultime settimane non sono state particolarmente semplici per Rockstar Games e per il team impegnato nello sviluppo di Grand Theft Auto VI. Il nuovo capitolo della celebre serie è infatti finito al centro di una lunga serie di fughe di notizie, con diversi filmati di gameplay apparentemente provenienti da una versione giocabile del titolo che hanno iniziato a circolare online.

Dopo giorni di indiscrezioni, video e materiale non autorizzato condiviso sui social e sulle piattaforme online, Rockstar ha finalmente deciso di intervenire pubblicamente, spiegando per la prima volta come il team dietro GTA VI abbia vissuto questa situazione; le parole utilizzate fanno capire quanto le fughe di notizie abbiano colpito le persone che stanno lavorando al gioco.

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Rockstar: “È stato straziante per il nostro team”

In una dichiarazione pubblicata sui propri canali social, Rockstar games ha definito la diffusione non autorizzata dei filmati di GTA VI come un’esperienza particolarmente dolorosa per il team.

“Dire che la diffusione non autorizzata di video di gameplay di Grand Theft Auto VI sia stata straziante per il nostro team sarebbe riduttivo“, ha spiegato Rockstar, sottolineando come questo non fosse assolutamente il modo in cui lo studio avrebbe voluto mostrare il gioco al pubblico dopo tutto questo tempo.

Il messaggio arriva dopo una settimana durante la quale sono stati condivisi online numerosi filmati provenienti, apparentemente, da un build giocabile di GTA VI; il materiale ha permesso ad alcuni utenti di vedere in anticipo diverse sequenze del gioco, andando inevitabilmente a compromettere parte dell’effetto sorpresa che Rockstar aveva preparato per la presentazione ufficiale.

Lo studio ha inoltre approfittato della comunicazione per scusarsi con la propria community per i tempi necessari alla realizzazione e alla pubblicazione dei nuovi contenuti ufficiali. Rockstar ha spiegato che il gioco è ormai quasi finito, lasciando intendere che lo sviluppo si trova in una fase molto avanzata.

Le fughe di notizie non fermano la presentazione ufficiale di GTA VI

Nonostante quanto accaduto, Rockstar non sembra intenzionata a modificare i propri piani, il team ha infatti confermato che i giocatori potranno presto vedere una nuova versione ufficiale e più approfondita del gioco.

La presentazione estesa di GTA VI arriverà giovedì 27 agosto in esclusiva su Netflix alle 21:00 italiane, con la pubblicazione su YouTube prevista sei ore più tardi; si tratta di un appuntamento particolarmente importante, considerando l’enorme attenzione che circonda il nuovo capitolo della serie.

Rockstar ha spiegato di essere consapevole del fatto che alcune delle fughe di notizie potrebbero aver compromesso l’esperienza di una parte dei giocatori, ma allo stesso tempo ha invitato la community ad aspettare ancora un po’ prima di formulare giudizi definitivi sul gioco.

L’obbiettivo dello studio rimane infatti quello di permettere ai giocatori di vivere GTA VI direttamente e senza anticipazioni quando sarà finalmente disponibile.

Un nuovo video trapelato subito dopo il comunicato

A rendere ancora più particolare la situazione è il fatto che, poco dopo la pubblicazione della dichiarazione ufficiale di Rockstar, online sia comparso un ulteriore filmato trapelato.

La nuova clip mostra Jason, uno dei due protagonisti principali, mentre compie una delle azioni più caratteristiche della serie: ruba un veicolo e cerca di sfuggire alla polizia. Nel filmato compare un’auto simile a una Chevrolet, caratterizzata dal logo Rideout Customs sul lunotto posteriore, mentre successivamente appare anche Lucia, l’altra protagonista di GTA VI, in quella che sembra essere una sequenza animata.

Il video è soltanto l’ultimo di una serie di contenuti che negli ultimi giorni hanno alimentato le discussioni online sul gioco. Dietro parte di queste fughe di notizie ci sarebbe un soggetto che si fa chiamare CyberLeek, che avrebbe utilizzato il materiale trapelato anche per promuovere una criptovaluta.

La situazione è arrivata anche sul piano legale, Take-Two Interactive, società proprietaria di Rockstar Games, ha infatti intrapreso iniziative per cercare di identificare la fonte delle fughe di notizie, arrivando a chiedere di poter citare in giudizio Microsoft e Discord in relazione alla diffusione dei contenuti protetti da copyright.

GTA VI arriverà il 19 novembre

Nonostante il caos degli ultimi giorni, la data di uscita di GTA VI rimane fissata il 19 novembre. Rockstar sembra quindi determinata a lasciarsi alla spalle questa settimana particolarmente complicata e a riportare l’attenzione sui contenuti ufficiali del gioco.

Nel messaggio rivolto ai fan, lo studio ha anche voluto ringraziare tutti coloro che hanno inviato messaggi di supporto durante gli ultimi giorni, sottolineando quanto queste parole abbiano significato per le persone coinvolte nello sviluppo; “Stiamo creando questo gioco per voi“, ha ricordato Rockstar, ribadendo il rapporto particolare che lega lo studio alla propria community.

A questo punto l’attenzione è tutta rivolta alla nuova presentazione. Dopo anni di attesa, indiscrezioni e materiale trapelato, Rockstar vuole quindi tornare a raccontare GTA VI alle proprie condizioni, mostrando ufficialmente quello che il team ha preparato e cercando, almeno in parte, di restituire ai giocatori l’effetto sorpresa che le recenti fughe di notizie hanno inevitabilmente rovinato.