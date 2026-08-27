Un robot aspirapolvere con 25.000 Pa di aspirazione, stazione OMNI completa e sensori per il riconoscimento dei tappeti che normalmente supera abbondantemente i 400€ oggi crolla a un prezzo che definire conveniente è riduttivo. ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen3 tocca su Amazon una cifra mai vista prima, un vero e proprio minimo storico che rende questa proposta impossibile da ignorare per chi cerca una soluzione di pulizia domestica a mani libere. Il calo di prezzo rispetto all’andamento degli ultimi mesi è netto e le scorte, quando si parla di offerte di questa portata, tendono a esaurirsi rapidamente. Vediamo insieme cosa rende questo robot così interessante e quali sono i dettagli dell’offerta.

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DEEBOT T50 OMNI Gen3: potenza, precisione e design ultrasottile

Con un corpo di soli 81 mm di spessore, DEEBOT T50 OMNI Gen3 riesce a infilarsi sotto mobili e divani dove altri robot aspirapolvere non arrivano, garantendo una pulizia realmente completa degli ambienti domestici. La navigazione affidata al LiDAR dToF combinato con la tecnologia TruEdge 2.0 assicura una copertura al 100% della superficie, con una spazzola laterale estensibile e un mocio a estensione variabile che si adattano perfettamente a ogni angolo e bordo della casa.

Il vero punto di forza resta però la potenza di aspirazione da 25.000 Pa, tra le più elevate dell’intera categoria, capace di rimuovere sporco ostinato, polvere sottile e detriti di ogni tipo senza sforzo. A completare il quadro c’è il sistema AIVI 3D 3.0, dotato di una struttura tripla V con setole inclinate a 45° e spazzola a spirale, pensata specificamente per ridurre il tasso di grovigli di capelli e peli fino allo 0%, un dettaglio che farà felici in particolare i proprietari di animali domestici.

Tra le funzionalità principali si segnalano:

Mappatura rapida fino a 100 m² in 8 minuti

Videocamera AI per il rilevamento delle macchie e lavaggio a doppio incrocio

Sensori intelligenti per tappeti con sollevamento mocio fino a 9 mm e quattro modalità selezionabili

e quattro modalità selezionabili Stazione OMNI con lavaggio panni a 75°C, asciugatura, svuotamento automatico e ricarica

Grazie alla stazione All-in-One, l’intervento manuale dell’utente si riduce quasi a zero, rendendo questo modello una scelta ideale per chi vuole delegare completamente la pulizia dei pavimenti.

Sconto shock: quasi metà prezzo su Amazon

I numeri parlano chiaro: si passa da 499€ a soli 259,79€, con uno sconto che sfiora il 48% e un risparmio effettivo di quasi 240€. Una riduzione di questa entità su un prodotto di fascia alta come DEEBOT T50 OMNI Gen3 non capita spesso, e il prezzo attuale rappresenta il punto più basso mai registrato per questo modello. L’offerta è disponibile su Amazon, ma vista la portata dello sconto la disponibilità potrebbe non durare a lungo.

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