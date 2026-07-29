Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software, in beta e non, per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3 che per i quali è da poche arrivata una nuova beta dell’attuale ciclo di sviluppo.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense è tornata ad occuparsi dei Fenix 8 Pro, rilasciando una nuova beta per questi modelli dopo qualche tempo, e dei Forerunner 70 e 170 che ricevono il secondo aggiornamento della loro carriera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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I Garmin Instinct 3 tornano ad aggiornarsi in beta

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio della sesta beta dell’attuale ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.16 beta del software (sostituisce la precedente versione 15.14 beta).

Il changelog ufficiale della nuova versione in anteprima parla esclusivamente della risoluzione di un paio di problematiche rispetto alla precedente versione. Il team di sviluppo ha finalmente smesso di “trascinarsi” il changelog cumulativo delle varie beta.

Changelog – versione 15.16 beta (dalla 15.14 beta) Risolto un possibile ritardo nell’elenco delle anteprime.

Risolto un problema nell’attività di forza in cui il valore del peso poteva essere visualizzato in modo errato durante la modifica di una serie.

I Garmin Fenix 8 Pro tornano in pista: arriva una nuova beta

Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per alcuni dei più recenti modelli di punta della gamma “outdoor recreation” che compiono il sesto passo nel più recente ciclo di sviluppo, inaugurato all’inizio del mese di luglio.

A differenza delle beta precedenti, tuttavia, la nuova versione 23.19 beta arriva solo su Garmin Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED). Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Enduro 3, Fenix E, Quatix 8, Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED rimangono alla precedente versione 23.18 beta.

L’obiettivo dell’azienda elvetico-statunitense è ancora una volta la risoluzione dei bug: come raccontato dal changelog ufficiale, la nuova versione in anteprima porta sui modelli Pro tutti i miglioramenti delle beta precedenti e va a risolvere qualche altro bug.

Changelog – versione 23.19 beta (dalla 23.18 beta) Risolve diversi problemi che potrebbero causare il riavvio del dispositivo.

Risolve un problema per cui non erano disponibili le opzioni relative al ritmo o al tempo obiettivo durante la creazione di un piano PacePro sul dispositivo.

Risolve altri problemi minori.

Nuovo aggiornamento “stabile” per i Garmin Forerunner 70 e 170

Lo scorso weekend vi abbiamo raccontato del primo aggiornamento software che l’azienda elvetico-statunistnse ha rilasciato per i due sportwatch più recenti della gamma dedicata ai runner, ovvero Garmin Forerunner 70 e Forerunner 170.

I due sportwatch hanno ora ricevuto un nuovo aggiornamento, passando dalla precedente versione 9.17 alla nuova versione 9.19 del software. L’aggiornamento è accompagnato da un changelog (qui per Forerunner 70, qui per Forerunner 170) piuttosto scarno che parla esclusivamente della risoluzione di un problema.

Changelog – versione 9.19 (dalla 9.17) Corregge la calibrazione del tapis roulant

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.