Dopo averne scoperto il design e la filosofia che lo accompagnerà al debutto, Lenovo IdeaPad Vibe torna protagonista grazie a una nuova fuga di informazioni che ne svela praticamente ogni dettaglio tecnico. Il notebook, destinato ad affiancare la gamma consumer dell’azienda, sembra essere stato progettato proprio per rispondere all’arrivo di Apple MacBook Neo, puntando su un mix di design colorato, configurazioni estremamente flessibili e un prezzo che dovrebbe collocarsi nella fascia più accessibile del mercato.

Le nuove indiscrezioni riguardano le varianti IdeaPad Vibe 14 e IdeaPad Vibe 15, entrambe basate su processori AMD Ryzen AI 300 e Ryzen AI 400, con fino a 32 GB di memoria LPDDR5X, SSD PCIe Gen4 da 1 TB e display IPS oppure OLED. A differenza della proposta Apple, inoltre, Lenovo dovrebbe offrire numerose configurazioni differenti, permettendo agli utenti di scegliere memoria, archiviazione e pannello più adatti alle proprie esigenze.

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Due formati, sette colori e tante configurazioni possibili

La strategia di Lenovo sembra piuttosto chiara, ovvero offrire un notebook leggero e moderno senza limitare la possibilità di personalizzazione. IdeaPad Vibe arriverà infatti in due diagonali, 14 e 15 pollici, mantenendo praticamente lo stesso linguaggio estetico e condividendo la quasi totalità della piattaforma hardware.

Entrambi i modelli saranno disponibili con processori Ryzen AI 5 e Ryzen AI 7, appartenenti sia alla famiglia Ryzen AI 300 sia alla più recente Ryzen AI 400, con TDP configurabile fino a 30 watt. La grafica sarà affidata alle GPU Radeon integrate, mentre la memoria LPDDR5X potrà essere configurata da 8 fino a 32 GB. Le varianti con almeno 16 GB di RAM dovrebbero inoltre rientrare nella categoria dei Copilot+ PC, beneficiando delle funzionalità AI avanzate di Windows 11.

Anche il comparto multimediale appare particolarmente interessante. Lenovo prevede pannelli IPS Full HD+ a 120 Hz con copertura completa dello spazio colore sRGB, oltre a versioni OLED dedicate a chi cerca una qualità d’immagine superiore. Sul modello da 15 pollici, il pannello OLED sale persino a una risoluzione 2.1K (2240 × 1400P) con copertura DCI-P3 e certificazione True Black 1000.

A completare il tutto ci sono una batteria da 50 o 65 WHr, ricarica rapida tramite alimentatore USB-C da 65 watt e un peso che parte da circa 1,3 kg, rendendo IdeaPad Vibe una soluzione decisamente portatile e pratica.

Scheda tecnica Lenovo IdeaPad Vibe 14

Display 14″ WUXGA IPS 60/120 Hz oppure OLED

Processori AMD Ryzen AI 5 e Ryzen AI 7 (serie 300/400)

GPU AMD Radeon integrata

RAM 8, 16, 24 o 32 GB LPDDR5X 5600

Archiviazione SSD PCI-E Gen4 fino a 1 TB

Fotocamera FHD IR o 5 MP con otturatore privacy

Batteria 50 WHr o 65 WHr

Audio 2x speaker Dolby Audio

Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3

Peso a partire da circa 1,3 kg

Scheda tecnica Lenovo IdeaPad Vibe 15

Display 15″ IPS 120 Hz oppure OLED 2.1K

Processori AMD Ryzen AI 5 e Ryzen AI 7 (serie 300/400)

GPU AMD Radeon integrata

RAM Fino a 32 GB LPDDR5X

Archiviazione SSD PCI-E Gen4 fino a 1 TB

Fotocamera FHD IR o 5 MP con privacy shutter

Batteria 50 WHR o 65 WHr

Audio Dolby Audio con doppio speaker

Connettività WiFi 6, Bluetooth 5.3

Peso a partire da circa 1,3 kg

IdeaPad Vibe punta sulla libertà di scelta

Se il design aveva già lasciato intuire l’obiettivo di Lenovo, le specifiche trapelate confermano un approccio molto diverso rispetto a quella adottata da Apple con MacBook Neo. Dove il notebook della Mela offre poche configurazioni ben definite, IdeaPad Vibe dovrebbe arrivare con un numero elevato di varianti, permettendo di scegliere non soltanto processore e memoria, ma anche display, capacità SSD e persino la batteria.

Interessante anche il comparto delle porte, decisamente più ricco della concorrenza; troviamo infatti due USB-C, due USB-A, HDMI, lettore microSD e jack audio, una dotazione che rende superfluo l’utilizzo di adattatori nella maggior parte degli scenari quotidiani.

Sul piano estetico Lenovo sembra voler differenziare il prodotto anche attraverso diverse colorazioni. Oltre alle più classiche Lowkey Grey e Moody Blue, dovrebbero essere disponibili ben cinque tonalità aggiuntive: Chill Blue, Zen Green, Spicy Gold, Radiant Coral e Dreamy Violet, un approccio che ricorda sempre di più quello adottato nel mondo degli smartphone.

Resta ora da conoscere il dettaglio probabilmente più importante, ovvero il prezzo. Lenovo non lo ha ancora annunciato, ma è evidente che il successo di IdeaPad Vibe dipenderà soprattutto dalla capacità dell’azienda di posizionarlo nella stessa fascia di MacBook Neo, offrendo al tempo stesso quella flessibilità hardware che da sempre rappresenta uno dei principali punti di forza dell’ecosistema Windows.