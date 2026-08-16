Apple con il lancio di MacBook Neo ha letteralmente dato uno scossone al mercato dei notebook, offrendo un’opzione più economica a chi desidera avvicinarsi al mondo macOS e obbligando, pertanto, i vari produttori concorrenti a prendere delle contromisure per evitare di perdere importanti fette di mercato.

Nelle scorse ore in Rete sono apparse le immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di uno dei notebook Windows 11 che proveranno a contrastare il crescente successo di MacBook Neo: stiamo parlando di Lenovo IdeaPad Vibe.

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Cosa sappiamo al momento di Lenovo IdeaPad Vibe

Stando a quanto è possibile apprendere, Lenovo IdeaPad Vibe altro non è che una colorata soluzione studiata dal popolare produttore asiatico per competere allo stesso livello in termini di prezzo del notebook di Apple (purtroppo al momento non vi sono dettagli su una possibile fascia di prezzo).

A caratterizzare Lenovo IdeaPad Vibe non vi saranno soltanto un design curato e delle colorazioni anche stravaganti (oltre a quelle più classiche, per un totale di sette opzioni) ma pure dimensioni e peso contenuti, così da facilitarne il trasporto durante le normali attività quotidiane.

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Per quanto riguarda la dotazione tecnica, il notebook di Lenovo dovrebbe essere lanciato sia con processore Qualcomm Snapdragon che con processore AMD.

Sulla base di quanto emerge dalle immagini, inoltre, è possibile attendersi un otturatore per la privacy della fotocamera e diverse porte per il collegamento con altri dispositivi (due porte USB-C, due porte USB-A, una porta HDMI, un jack per le cuffie e uno slot per schede di memoria).

Sarà interessante scoprire quanto Lenovo riuscirà a spingersi a livello di prezzo per rendere il suo nuovo notebook competitivo con Apple Macbook Neo.