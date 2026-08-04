Quali sono le novità Disney+ di agosto 2026 tra film, serie TV e produzioni Original? La piattaforma di streaming continua ad arricchire il suo catalogo con un’offerta sempre più vasta, e anche questo mese estivo porta con sé tantissimi titoli da non perdere. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic o le novità targate Hulu.

Se siete in cerca di consigli su cosa vedere su Disney+ ad agosto 2026, siete nel posto giusto: qui sotto trovate la nostra selezione delle uscite più attese, ordinate partendo come sempre dai film. Se non avete ancora un account, potete abbonarvi qui per non perdervi nulla.

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Cosa guardare su Disney+ ad agosto 2026

Film in uscita su Disney Plus

Travis Barker: Louder than Fear (documentario, original)

Apriamo le novità Disney+ di agosto 2026 da non perdere con Travis Barker: Louder than Fear, documentario originale che racconta la storia del leggendario ed energico batterista. Dopo essere sopravvissuto a un devastante incidente aereo che gli è quasi costato la vita, Travis intraprende un viaggio crudo e di redenzione. Un tempo netturbino a Laguna Beach, la sua vita è cambiata quando è subentrato come sostituto del batterista dei Blink-182, dando inizio a un’ascesa fulminea che lo avrebbe reso il cuore pulsante di una generazione. Eppure, al di là del fascino della fama, il film rivela un uomo complesso alle prese con il dolore, il lutto e il confine sottile tra sopravvivenza e resa. Con la partecipazione di collaboratori, icone culturali e delle persone a lui più vicine, questa è la storia dell’uomo dietro i tatuaggi. Un tributo a coloro che continuano ad andare avanti quando la musica sta per fermarsi.

Disponibile in streaming dal 13 agosto 2026.

Camp Rock 3 (original)

Da guardare lato film troviamo poi Camp Rock 3, nuovo capitolo musicale che vede i Jonas Brothers e Maria Canals-Barrera riprendere i loro ruoli dai film precedenti (Camp Rock e Camp Rock 2: The Final Jam). Quando i Connect 3 si ritrovano senza la band d’apertura del loro importante tour di reunion, decidono di tornare all’amato Camp Rock in cerca della prossima grande rivelazione. Mentre i partecipanti al campo competono per avere la possibilità di aprire il concerto della loro band preferita, la tensione sale e le amicizie vengono messe alla prova, portando ad alleanze inaspettate, rivelazioni e storie d’amore. Si uniscono al franchise Liamani Segura (Sage), Malachi Barton (Fletch), Lumi Pollack (Rosie),Sherry Cola (Lark), Hudson Stone (Desi), Casey Trotter (Cliff), Brooklynn Pitts (Callie) e Ava Jean(Madison). Tornano nel cast Joe Jonas (Shane Gray), Nick Jonas (Nate Gray), Kevin Jonas (Jason Gray) e Maria Canals-Barrera (Connie). Con canzoni in testa alle classifiche e numeri musicali straordinari, il franchise Camp Rock ha lanciato diverse superstar e continua a influenzare la cultura pop dopo più di 15 anni dal suo debutto.

Disponibile in streaming dal 14 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Camp Rock 3.

Serie TV da vedere su Disney+

Futurama – stagione 14 (original)

Passiamo alle novità da vedere su Disney+ ad agosto 2026 lato serie con la nuova stagione di Futurama (la quattrordicesima, secondo il conteggio adottato dalla piattaforma), popolare e divertente serie animata che racconta la storia di Fry, giovane fattorino senza stimoli che consegna una pizza a un laboratorio scientifico: qui rimane intrappolato in una camera criogenica, dove resta congelato per 1000 anni. Dopo lo stupore e l’entusiasmo iniziali per essere finito nella New York del 3000, Fry scopre di avere un nipote più adulto, il professor Hubert J. Farnsworth, proprietario di una società di trasporti intergalattica (la Planet Express). Comincia così a lavorare per lui, facendo amicizia con una monocola di nome Leela e un insolente robot bevitore di birra, Bender. In questa nuova stagione, il futuro sta per diventare ancora più strano, con un susseguirsi senza sosta di spavaldi pirati spaziali, carne coltivata in laboratorio e truffe sexy, oltre al ritorno a sorpresa dell’amore perduto del dottor Zoidberg. I primi due episodi arrivano insieme, i successivi con cadenza settimanale fino al 28 settembre 2026 (per un totale di dieci episodi).

Disponibile in streaming dal 4 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quattordicesima stagione di Futurama.

Star Wars: Visions presenta – The Ninth Jedi (original)

Restiamo sulle serie animate da guardare con Star Wars: Visions presenta – The Ninth Jedi, serie originale Lucasfilm che fa parte della raccolta creata per raccontare storie di Star Wars: Visions in formato esteso. Riprende poco dopo gli eventi dei cortometraggi Visions Il Nono Jedi e Il Nono Jedi: Figlia della Speranza. Nella nuova serie, Lah Kara continua il suo addestramento nelle vie dei Jedi sotto la guida di Margrave Juro. Intraprendendo un viaggio epico alla scoperta di sé stessa, Kara parte in missione insieme a Juro e al suo piccolo gruppo di Jedi in addestramento per salvare suo padre e impedire a un misterioso leader Sith di scatenare l’oscurità sulla galassia. Tutti gli episodi arrivano insieme.

Disponibile in streaming dal 5 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Star Wars: Visions presenta – The Ninth Jedi.

The Shards (original)

Cambiamo genere con The Shards, nuova serie originale FX ambientata nella vivace Los Angeles degli anni ’80. Segue le vicende di un gruppo di studenti privilegiati dell’ultimo anno di una scuola privata d’élite, alle prese con temi quali l’identità, il sesso, la gelosia, l’ossessione e i pericoli che si nascondono sotto la superficie dell’adolescenza americana. Al centro della storia c’è Bret (Igby Rigney), un aspirante scrittore e adolescente dotato di grande intuito, la cui realtà inizia a sgretolarsi con l’arrivo di un nuovo studente misterioso e affascinante, Robert Mallory (Homer Gere). Trasferitosi poco prima dell’ultimo anno di liceo, l’arrivo di quest’ultimo coincide con il crescente terrore suscitato da un serial killer che prende di mira gli adolescenti di tutta la città, il Pescatore. Accanto a Bret c’è la sua cerchia di amici esclusiva, composta da Susan Reynolds (Kaia Gerber), Debbie Schaffer (Hayes Warner) e Thom Wright (Graham Campbell), un gruppo affascinante e profondamente intrecciato, immerso in una vita fatta di ricchezza, bellezza, feste ed eccessi. Le speranze della loro giovinezza si contrappongono al mondo oscuro e cinico degli adulti che li circondano: Terry Schaffer (Wes Bentley), Liz Schaffer (Evan Rachel Wood) e Steven Reinhardt (Jordan Roth). Dall’executive producer Ryan Murphy, è tratta dall’acclamato romanzo bestseller di Bret Easton Ellis. I primi due episodi arrivano insieme, i successivi con cadenza settimanale.

Disponibile in streaming dal 6 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Shards.

LION (National Geographic)

Da non perdere tra le novità Disney+ di agosto 2026 c’è LION, docuserie National Geographic, dal regista de Il Re Leone, Jon Favreau, e dall’executive producer di BBC Studios, Mike Gunton. La straordinaria storia vera di un cucciolo di leone di nome Kio e del suo epico viaggio per diventare re. Girata nell’arco di quattro anni, questa grande saga di famiglia, speranza e coraggio segue Kio nel suo percorso di crescita: da cucciolo vulnerabile a potente leader. Lungo il cammino dovrà affrontare la perdita, l’esilio e feroci rivali, in una lotta per la sopravvivenza. Combinando una narrazione cinematografica con tecniche di documentazione naturalistica all’avanguardia, la serie racconta il percorso di crescita di un leone e la straordinaria ascesa al trono di un re. Tutti e quattro gli episodi sono disponibili contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 20 agosto 2026.

Chernobyl: Inside the Meltdown (National Geographic)

Rimaniamo in casa National Geographic con Chernobyl: Inside the Meltdown, docuserie che arriva in occasione del 40° anniversario della catastrofe (1986-2026). Il disastro di Chernobyl è il peggior incidente nucleare della storia: ha rilasciato nell’atmosfera una quantità di radiazioni 400 volte superiore a quella della bomba sganciata su Hiroshima. La serie ne ripercorre l’intera vicenda: dalla fusione del reattore all’insabbiamento del KGB, fino agli sviluppi legati all’attuale guerra in Ucraina.

Disponibile in streaming dal 26 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Chernobyl: Inside the Meltdown.

The Simpsons: Yellow Mirror (episodio speciale)

Chiudiamo le principali novità Disney+ di agosto 2026 da vedere con un nuovo episodio speciale dei Simpson. Dopo Extreme Makeover: Homer Edition e The Simpsons: Simpsley dei mesi scorsi, arriva The Simpsons: Yellow Mirror, uno speciale che trae ispirazione dalla nota serie Black Mirror. Una lampada difettosa rivela una verità straziante su ciò che Homer crede essere la realtà, e un tablet dotato di intelligenza artificiale fa amicizia con Maggie e la controlla. I Simpson lottano per trovare la luce attraverso due oscure storie curiose e bizzarre.

Disponibile in streaming dal 26 agosto 2026.

Cosa guardare su Disney+, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, con nuovi episodi di serie già presenti, finali di stagione e non solo. Abbiamo l’integrazione nel catalogo di ulteriori contenuti Rai, come Uno sbirro in Appennino e Studio Battaglia, ma anche una nuova stagione di Flex X Cop (in lingua originale) per gli amanti delle serie coreane, il finale della seconda stagione di X-Men ’97, e non solo.

Ecco cos’altro vedere questo mese su Disney+:

Betrayal: Dirty Secrets (stagione 4, v.o.) – 4 agosto 2026

I maghi di Waverly: Ritorno a Waverly Place (stagione 3) – 5 agosto 2026

Uno sbirro in Appennino (stagione 1) – 5 agosto 2026

Disney+ Hulu Throwback Podcast (stagione 1, v.o.) – 6 agosto 2026

Flex X Cop (stagione 2, v.o.) – 7 agosto 2026

The Husband (finale di stagione, v.o.) – 9 agosto 2026

House of Stassi (stagione 1) – 12 agosto 2026

X-Men ’97 (finale stagione 2) – 12 agosto 2026

11 settembre: destini incrociati (documentario National Geographic) – 22 agosto 2026

Studio Battaglia – 26 agosto 2026

Libera (stagione 1) – 26 agosto 2026

Furious (finale di stagione) – 31 agosto 2026

Dancing With the Stars: The Next Pro (nuovi episodi)

Will Trent (nuovi episodi stagione 4)

King & Prince: Out Meet-Up in LA (nuovi episodi, v.o.)

A Shop for Killers (nuovi episodi stagione 2)

Daemons of the Shadow Realm (nuovi episodi)

Bleach: Thousand-Year Blood War (nuovi episodi stagione 4)

Though I Am an Inept Villainess (nuovi episodi)

Vi ricordiamo che da un po’ sono cambiate le condizioni generali di abbonamento, con Disney Plus che ha introdotto limitazioni sulla condivisione delle password. Da qualche anno Disney+ ha portato al debutto il suo piano di abbonamento con pubblicità, che si affianca a due opzioni senza inserzioni, e dal 4 novembre 2025 sono scattati ulteriori aumenti nei prezzi degli abbonamenti: allo stato attuale potete scegliere tra Standard con pubblicità a 6,99 euro al mese, Standard a 10,99 euro al mese (o 109,90 euro all’anno) o Premium (con 4K, a 15,99 euro al mese o 159,90 euro all’anno).

Disney+ ha anche avvisato i propri abbonati con una e-mail che include tutti i cambiamenti relativi alla condivisione dell’account, agli utenti extra e alla possibilità di sospensione dell’account in caso di utilizzo di un blocco della pubblicità; queste novità sono entrate in vigore alla fine di agosto 2024: chi lo desidera può aggiungere un utente extra esterno al nucleo familiare al costo di 6,99 euro al mese oppure di 5,99 euro al mese con il piano Standard con pubblicità. L’utente extra ha accesso ai contenuti della persona titolare dell’abbonamento, può creare un solo profilo e riprodurre i contenuti su un dispositivo per volta.

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Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ ad agosto 2026 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?