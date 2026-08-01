Pronti per le novità Amazon Prime Video di agosto 2026? Anche questo mese, il servizio di streaming compreso nell’abbonamento Prime arricchisce la propria offerta con una selezione imperdibile di film, serie TV e produzioni Original. Scopriamo insieme cosa guardare su Prime Video durante questo mese estivo, tra grandi ritorni e attesissime novità (anche con la prova gratuita).

Se volete rimanere aggiornati sui migliori film, serie TV e contenuti Original di agosto 2026 su Prime Video, siete capitati nel posto giusto. Qui sotto trovate la nostra selezione con i titoli da non perdere in arrivo sul catalogo della piattaforma. Mettetevi comodi e iniziamo subito, partendo come sempre dai film.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Cosa guardare su Amazon Prime Video ad agosto 2026

Film in uscita su Amazon Prime Video

Anaconda

Apriamo le novità Amazon Prime Video di agosto 2026 da non perdere con Anaconda, film che mischia azione e comedy, reboot dell’omonima pellicola del 1997. Racconta le disavventure di Doug (Jack Black) e Griff (Paul Rudd), due amici di lunga data legati dalla passione per il cinema e dal ricordo del loro film cult preferito: l’horror anni Novanta, Anaconda. In preda a una crisi di mezza età e desiderosi di realizzare finalmente un sogno apparentemente folle, decidono di girare la loro versione del film, partendo per le profondità dell’Amazzonia con entusiasmo e incoscienza. Quello che inizialmente sembra un progetto nostalgico e comico si trasforma rapidamente in un incubo quando una vera anaconda gigante fa la sua comparsa sul set. Il divertimento e la leggerezza lasciano il posto a una lotta per la sopravvivenza, trasformando il set in una trappola mortale dove ogni passo falso può essere fatale. Tra situazioni esilaranti, imprevisti e colpi di scena, Doug e Griff scopriranno che realizzare il loro film dei sogni non è solo più difficile del previsto, ma può anche diventare letteralmente pericoloso. Un misto di commedia e horror che celebra la passione per il cinema, l’amicizia e il coraggio di affrontare le proprie paure.

Disponibile in streaming dal 7 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Anaconda.

Corrida Dos Bichos – La legge del branco (original)

Proseguiamo con Corrida Dos Bichos – La legge del branco, film ambientato in un futuro distopico nel quale Rio de Janeiro è una città in rovina, diventata teatro di una corsa mortale. Quello che un tempo era il “jogo do bicho” (gioco degli animali) si è ora trasformato in una violenta competizione tra corridori, ognuno dei quali rappresenta un animale e rischia la vita per contendersi un premio in denaro che può cambiare il suo destino. Tuttavia, per partecipare, ogni corridore deve offrire un’altra persona come garanzia, e solo i vincitori riavranno i propri cari. Il gioco è diventato un simbolo di oppressione per molti e un intrattenimento per la maggioranza, che scommette sui propri preferiti, ampliando ulteriormente il divario tra ricchi e poveri. Mano, un giovane idealista che ha sempre combattuto contro la “corsa” e tutto ciò che essa rappresenta, vede il suo mondo crollare quando la sua unica sorella diventa la garanzia offerta da uno dei partecipanti. Determinato a salvarla, si confronta con i propri principi e si immerge nelle dinamiche del gioco, stringendo alleanze inaspettate per aumentare le sue possibilità di vittoria e, forse, porre fine al gioco una volta per tutte.

Disponibile in streaming dal 7 agosto 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Corrida Dos Bichos – La legge del branco (v.o.).

Novak Djokovic: il lupo d’inverno (documentario original)

Cambiamo completamente genere con Novak Djokovic: il lupo d’inverno, documentario che analizza ciò che anima questo singolare atleta, svelando gli aspetti più nascosti di un uomo forgiato da circostanze straordinarie. Nato in una Serbia dilaniata dalla guerra, Djokovic è cresciuto tra conflitti e difficoltà economiche, mentre la sua famiglia affrontava grandi sacrifici per sostenere la sua carriera tennistica. Al suo ingresso sulla scena professionistica, non è stato accolto a braccia aperte, ma con resistenza: era percepito come un intruso poco gradito pronto a sconvolgere l’amata rivalità tra Federer e Nadal, che i tifosi avevano elevato a status mitico. Mentre i suoi predecessori si comportavano con misurata eleganza, Djokovic era schietto, appassionato e senza filtri: un giocatore che mostrava apertamente ogni emozione e la cui intensità a volte lo metteva in contrasto proprio con il pubblico davanti al quale si esibiva. Grazie all’accesso esclusivo al dietro le quinte dei principali tornei, al suo intenso programma di allenamento e ai momenti più intimi trascorsi a casa con la famiglia e gli amici, il film offre uno sguardo rivelatore e senza precedenti sul mondo di Djokovic.

Disponibile in streaming dal 20 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Novak Djokovic: il lupo d’inverno.

Back to the 90’s (original)

Da vedere tra le novità Prime Video di agosto anche Back to the 90’s, film originale con protagonista il gruppo musicale Elevator Boys (composto da Bene Schulz, Jacob Rott, Julien Brown, Luis Freitag e Tim Schaecker). Racconta la storia di cinque migliori amici – Matteo (Julien), Jonas (Tim), Chris (Luis), Ben (Jacob) e Oliver (Bene) – che sognano di diventare una boy band. Quando si presenta un’opportunità unica per avvicinarsi al loro sogno musicale, uno dei membri del gruppo decide improvvisamente di abbandonare la band, mettendo in discussione il futuro dell’intero gruppo. I cinque ragazzi dovranno superare i propri limiti e si ritroveranno improvvisamente in un decennio completamente diverso. Nel loro turbolento viaggio nel tempo, impareranno cosa significa la vera amicizia e cos’è davvero importante per avere successo come band.

Disponibile in streaming dal 21 agosto 2026. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Back to the 90’s (v.o.).

GOAT: Sogna in grande

Tra i film da guardare questo mese in streaming c’è anche GOAT: Sogna in grande, pellicola di animazione diretta da Tyree Dillihay e Adam Rosette che racconta la storia di Will (voce originale di Caleb McLaughlin), una piccola capretta dal cuore enorme e dai sogni ancora più grandi. In un mondo abitato solo da animali, Will sogna di entrare nel campionato di pallaruggente, uno sport estremo e adrenalinico in cui dominano solo le creature più forti, rapide e feroci del pianeta. Quando, contro ogni previsione, viene selezionato, nessuno — nemmeno i suoi compagni di squadra — crede che potrà resistere più di un minuto. Sottostimato, circondato da predatori e guardato con scetticismo da chiunque, Will si ritrova a dover affrontare la sfida più grande: dimostrare che il coraggio non dipende dalla stazza, ma dalla determinazione. Inizia così un percorso di crescita, fatto di allenamenti impossibili, imprevisti esilaranti e imprese che nessuno avrebbe ritenuto alla sua portata. Con la sua tenacia contagiosa, Will finirà per ispirare non solo i suoi compagni, ma l’intero mondo del pallaruggente.

Disponibile in streaming dal 21 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di GOAT: Sogna in grande.

You Can’t Run Forever

Proseguiamo con You Can’t Run Forever, thriller con J. K. Simmons, Fernanda Urrejola, Allen Leech e Isabelle Anaya. con la regia di Michelle Schumacher. Ed e Jenny Cooper aspettano un bambino: vivono con Miranda, la figlia di Jenny, ed Emily, la figlia di Ed nata da un precedente matrimonio. Miranda soffre di ansia e attacchi di panico e assume farmaci. Ed e Miranda escono per comprare una culla per il bambino, ma a una stazione di servizio incontrano Wade, un pericoloso serial killer che uccide persone indiscriminatamente.

Disponibile in streaming dal 24 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di You Can’t Run Forever.

The Last Sunrise – L’estate delle prime volte (original)

Tratto dall’omonimo romanzo, arriva questo mese di agosto The Last Sunrise – L’estate delle prime volte, film che racconta la storia di Ry (Maia Reficco), una studentessa universitaria affetta da una malattia cronica, che trascorre l’estate a Maiorca insieme alla madre (Eva Longoria). Sull’isola, la ragazza si innamora inaspettatamente di Julián (Fernando Lindez) e inizia a godersi appieno ciò che il presente le riserva, ma il peggioramento delle sue condizioni di salute e alcuni segreti di famiglia a lungo tenuti nascosti minacciano di rovinare tutto prima ancora che l’estate finisca.

Disponibile in streaming dal 26 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Last Sunrise – L’estate delle prime volte.

In the Grey

Chiudiamo le principali novità Amazon Prime Video di agosto 2026 lato film con In the Grey, action-thriller diretto da Guy Ritchie con Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza González e Rosamund Pike. Segue una squadra segreta di agenti d’élite che opera nell’ombra, muovendosi con disinvoltura nella “zona grigia” tra potere, denaro e violenza. Abituati a missioni estreme e a scenari fuori controllo, sono abili nel manipolare gli equilibri geopolitici. Quando un despota senza scrupoli si impossessa di una fortuna da un miliardo di dollari, il team viene incaricato di recuperarla in quella che si presenta fin da subito come una missione quasi suicida. Gli agenti fanno affidamento su capacità di infiltrazione, sangue freddo e una fiducia reciproca sempre sul filo del rasoio, ma quando il piano devia improvvisamente, l’operazione si complica oltre ogni previsione. Una rapina impossibile si trasforma in una feroce guerra sotterranea fatta di strategie, doppi giochi e tradimenti. Nuovi nemici emergono dall’ombra e anche le alleanze più solide iniziano inevitabilmente a vacillare. La squadra dovrà superare i propri limiti per portare a termine la missione, mettendo in gioco il successo dell’operazione, ma anche la propria sopravvivenza.

Disponibile in streaming dal 28 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di In the Grey.

Serie TV da vedere su Amazon Prime Video

Sterling Point – L’isola dei segreti (original)

Passiamo alle novità Prime Video da vedere ad agosto 2026 lato serie TV con Sterling Point – L’isola dei segreti, una storia di formazione con protagonista la diciassettenne Annie Jacobson (Ella Rubin). Cresciuta a New York City insieme al fratello gemello (Keen Ruffalo) e all’affettuoso padre adottivo (Jay Duplass), la vita di Annie cambia radicalmente quando eredita l’isola del misterioso nonno in Canada. Lì conoscerà nuovi amici, vivrà le prime storie d’amore e scoprirà segreti di famiglia mai svelati. Completano il cast Jeffrey Dean Morgan, Amélie Elisabeth Hoeferle, Jacob Whiteduck-Lavoie, Daniel Quinn-Toye, Bo Bragason, Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Maija Talifeathers e Missi Pyle. Tutti e 8 gli episodi arrivano contemporaneamente.

Disponibile in streaming dal 5 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Sterling Point – L’isola dei segreti.

Reacher – stagione 4 (original)

Una delle novità sicuramente più attese di questo mese è la quarta stagione di Reacher, apprezzata serie basata sui bestseller dello scrittore Lee Child che vede protagonista l’ex investigatore militare dell’esercito americano Jack Reacher (interpretato da Alan Ritchson). Quando l’incontro casuale in metropolitana con uno sconosciuto in preda al panico prende una piega tragica, Jack Reacher finirà per essere coinvolto in un gioco complesso e mortale che lo porterà a confrontarsi con nemici spietati, provenienti dai più alti livelli del potere. Questa nuova stagione è tratta da Gone Tomorrow, tredicesimo libro della saga di successo mondiale. Tra le new entry nel cast figurano Chris Marquette, Sydelle Noel, AGNEZ MO, Anggun, Kevin Weisman, Marc Blucas, Kevin Corrigan e Kathleen Robertson. In arrivo 8 episodi: i primi tre vengono resi disponibili insieme, i successivi con cadenza settimanale fino al 16 settembre 2026 (data di uscita dello spin-off Neagley).

Disponibile in streaming dal 12 agosto 2026. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Reacher.

Cosa guardare su Amazon Prime Video, le altre serie TV e i film consigliati per agosto

Oltre alle novità che abbiamo visto qui sopra, ad agosto sono in arrivo ulteriori contenuti, tra film, serie TV e non solo. Abbiamo quasi tutti i film della saga di Fast & Furious, lungometraggi di ogni genere (tra thriller, action e commedie), grandi cult come Mulholland Drive e Basic Instinct, nuove stagioni di diverse serie e persino serie provenienti da altre piattaforme.

Ecco dunque cos’altro c’è da guardare ad agosto 2026 su Amazon Prime Video:

La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone – 1° agosto 2026

La mummia – 1° agosto 2026

Fast & Furious – 1° agosto 2026

2 Fast 2 Furious – 1° agosto 2026

The Fast and the Furious: Tokyo Drift – 1° agosto 2026

Fast & Furious 5 – 1° agosto 2026

Fast & Furious 6 – 1° agosto 2026

Fast & Furious 7 – 1° agosto 2026

Fast & Furious 9 – The Fast Saga – 1° agosto 2026

The Fate of the Furious: Extended Fight Scenes – 1° agosto 2026

Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 1° agosto 2026

Per sesso o per amore? – 1° agosto 2026

Baby boss – 1° agosto 2026

Tutte pazze per Charlie – 1° agosto 2026

Licorice Pizza – 1° agosto 2026

Il signore delle mosche – 1° agosto 2026

La ragazza di Stillwater – 1° agosto 2026

Hercules: Il guerriero – 1° agosto 2026

Tekken – 1° agosto 2026

Pandorum – L’universo parallelo – 1° agosto 2026

Fuck you, prof! – 1° agosto 2026

Point Break – Punto di rottura – 1° agosto 2026

La coniglietta di casa – 1° agosto 2026

Spara forte, più forte… non capisco! – 1° agosto 2026

Brick Mansions – 1° agosto 2026

Quinto potere – 1° agosto 2026

Desiderio proibito – 3 agosto 2026

– 3 agosto 2026 Ultima notte a Soho – 10 agosto 2026

Scandal (stagione 7) – 10 agosto 2026

Sniper: Senza Nazione – 14 agosto 2026

– 14 agosto 2026 Pam & Tommy (stagione 1) – 14 agosto 2026

Under the Silver Lake – 15 agosto 2026

Supergirl (stagione 5) – 16 agosto 2026

Gunner – 17 agosto 2026

– 17 agosto 2026 Mulholland Drive (versione originale) – 20 agosto 2026

Basic Instinct – 20 agosto 2026

Superdeep – 21 agosto 2026

Fallen (stagione 1) – 21 agosto 2026

Station 19 (stagione 7) – 24 agosto 2026

One Piece (stagione 14) – 25 agosto 2026

A Murder at the End of the World (stagione 1) – 31 agosto 2026

Amazon segnala inoltre che i seguenti film sono in scadenza questo mese:

Dobbiamo stare vicini – fino al 9 agosto 2026

Ti odio, anzi no, ti amo! – fino al 12 agosto 2026

Blink Twice – fino al 20 agosto 2026

Tra le serie presto rimosse dal catalogo segnaliamo The Terminal List: Lupo nero (fino al 1° agosto 2026) e le quattro stagioni di The Chosen (fino al 1° agosto 2026). Qui potete trovare tutti i contenuti in scadenza nei prossimi 30 giorni.

Tra i contenuti in arrivo nei prossimi mesi vi segnaliamo invece The Runner (con Gal Gadot, dal 2 settembre 2026), Neagley (lo spin-off di Reacher, in arrivo il 16 settembre 2026), Carrie (dal 7 ottobre 2026), la terza stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere (dall’11 novembre 2026) e Blade Runner 2099 (dal 25 novembre 2026).

Vi ricordiamo che da un po’ ormai i film e le serie TV di Amazon Prime Video includono anche in Italia un numero limitato di annunci pubblicitari, e che più di recente gli annunci sono stati aumentati. Per rimuoverli è necessario attivare l’apposita opzione, dal costo di 1,99 euro al mese (non è per ora prevista un’opzione annuale).

Segnaliamo che questo mese vengono resi disponibili per l’acquisto e/o per il noleggio i film Scary Movie 6 (dal 3 agosto 2026), Io sono Rosa Ricci (dal 12 agosto 2026) e Jackass: Best and Last (dal 24 agosto 2026), e le serie TV House of the Dragon (stagione 3, dall’11 agosto 2026) e Rick and Morty (stagione 8, dal 20 agosto 2026). Grazie ad un accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery, a partire dallo scorso 13 gennaio è possibile abbonarsi anche al Channel di HBO Max, al costo di di 5,99 euro al mese (con pubblicità) o di 11,99 euro al mese (senza annunci).

Queste dunque le migliori novità da vedere su Amazon Prime Video ad agosto 2026 per quanto riguarda film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di agosto per gli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.