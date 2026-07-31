Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 65” ha appena raggiunto uno dei prezzi più bassi mai registrati su Amazon: uno sconto di quasi 180€ rispetto al listino porta questo pannello OLED di fascia alta in territorio decisamente interessante. Per chi da tempo stava valutando il salto verso una TV davvero di livello, il momento potrebbe essere quello giusto. Analizziamo nel dettaglio cosa offre questo televisore e perché l’offerta merita attenzione.

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Samsung QE65S85FAEXZT: pixel autoilluminanti, AI e gaming al top

Il cuore di Samsung QE65S85FAEXZT è un pannello OLED da 65 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), tecnologia Glare Free antiriflesso e certificazione PANTONE Validated su 2.140 colori e 110 tonalità di incarnato. Neri assoluti, bianchi luminosi e una gamma cromatica che raramente si trova a questo livello. La funzione Real Depth Enhancer Pro lavora sulla profondità della scena esattamente come fa l’occhio umano, rendendo primo piano e sfondo distinguibili con naturalezza impressionante.

A governare tutto c’è il processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta 20 reti neurali AI per ottimizzare in tempo reale qualità d’immagine e audio. L’upscaling 4K AI è tra i punti di forza più concreti: i contenuti a risoluzione inferiore vengono riportati verso lo standard 4K con nitidezza e fluidità sorprendenti. Anche la gestione HDR è affidata all’AI, che analizza scena per scena per calibrare al meglio la luminosità tramite OLED HDR. Per approfondire le differenze tra le tecnologie di pannello, consulta la nostra guida su OLED, QLED e QNED.

Dal punto di vista audio, il televisore integra Dolby Atmos e OTS Lite (Object Tracking Sound Lite), con head tracking per seguire i movimenti della testa e sincronizzare la direzione del suono. Una soluzione che avvicina l’esperienza d’ascolto a quella di una soundbar dedicata.

I gamer troveranno pane per i loro denti: supporto HDMI 2.1, gaming 4K a 120Hz, VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) garantiscono fluidità e reattività senza compromessi, che si tratti di PS5 o Xbox Series X.

Il sistema operativo è One UI Tizen, con supporto aggiornamenti garantito per i prossimi 7 anni. Una garanzia di longevità rara anche tra i top di gamma. La compatibilità abbraccia tutte le principali piattaforme streaming (Netflix, Disney+, Prime Video, YouTube) e tre assistenti vocali: Bixby, Google Assistant e Alexa. Non mancano funzioni di accessibilità avanzate come Audio Subtitles e Live Translate per abbattere le barriere linguistiche.

Il design Contour Design in colorazione Graphite Black completa un prodotto pensato anche per l’estetica dell’ambiente, mentre la sicurezza dei dati è affidata a Samsung Knox Security. In bundle è incluso il telecomando SolarCell Remote, ricaricabile a energia solare, e il pacchetto Intrattenimento.

Display : OLED 65”, 4K UHD, Glare Free, PANTONE Validated

: OLED 65”, 4K UHD, Glare Free, PANTONE Validated Processore : NQ4 AI Gen2, 20 reti neurali AI

: NQ4 AI Gen2, 20 reti neurali AI Audio : Dolby Atmos, OTS Lite, Head Tracking

: Dolby Atmos, OTS Lite, Head Tracking Gaming : HDMI 2.1, 4K@120Hz, VRR, ALLM

: HDMI 2.1, 4K@120Hz, VRR, ALLM Smart TV : One UI Tizen, 7 anni di aggiornamenti, Bixby / Google Assistant / Alexa

: One UI Tizen, 7 anni di aggiornamenti, Bixby / Google Assistant / Alexa Connettività: Wi-Fi, Ethernet LAN, 4 porte HDMI, DVB-T2, DVB-S2, DVB-C, DLNA

Meno di mille euro per un OLED 4K Vision AI 65”: i numeri dell’offerta

Su Amazon.it Samsung QE65S85FAEXZT (2025) è disponibile a 999€, con spedizione gratuita. Il prezzo di partenza era 1.179,70€, il che significa un risparmio concreto di oltre 180€, con uno sconto di circa il 15%. Considerando che gli altri principali rivenditori italiani si attestano attorno ai 1.149€, il margine di vantaggio rispetto al mercato è evidente. Se stai valutando altri modelli, dai un’occhiata alla nostra selezione delle migliori Smart TV.

Il prezzo ha registrato una discesa significativa nelle ultime settimane: si tratta di un’opportunità concreta per chi stava aspettando il momento giusto. La disponibilità potrebbe non durare a lungo, soprattutto per un modello 2025 che combina qualità OLED, AI avanzata e sette anni di aggiornamenti garantiti.

Ricordiamo che il prezzo di listino è di 2299€

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