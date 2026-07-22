Pulsar e Noctua hanno annunciato ufficialmente il Feinmann F01 Noctua Edition, un mouse gaming che nasce dalla collaborazione tra due aziende molto apprezzate dagli appassionati di hardware. Da una parte troviamo Pulsar, marchio ormai affermato nel settore delle periferiche dedicate agli eSport, dall’altra Noctua, conosciuta soprattutto per le sue soluzioni di raffreddamento ad alte prestazioni e particolarmente silenziose.

Il risultato è un prodotto decisamente fuori dagli schemi. Il nuovo Feinmann F01 Noctua Edition riprende infatti la base del mouse top di gamma di Pulsar, ma introduce una caratteristica che difficilmente si era vista finora su una periferica di questo tipo: una ventola integrata pensata per raffreddare direttamente il palmo della mano durante le sessioni di gioco più intense.

L’obiettivo è semplice, ridurre la sudorazione, migliorare il grip e offrire un controllo ancora più costante anche nelle competizioni più lunghe, senza rinunciare alle prestazioni che ci si aspetta da un mouse destinato al gaming competitivo.

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Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition punta tutto su leggerezza e raffreddamento attivo

La vera particolarità del nuovo Feinmann F01 Noctua Edition è naturalmente la presenza della ventola Noctua NF-A4x10 PWM da 40 mm, integrata direttamente all’interno della scocca. Per ospitarla, Pulsar ha progettato un telaio in materiale composito con fibra di carbonio caratterizzato da un’estesa superficie traforata.

Questa soluzione permette alla ventola di convogliare costantemente il flusso d’aria verso il palmo della mano, contribuendo a limitare la formazione di sudore durante le sessioni più lunghe e mantenendo una presa più stabile sul mouse; la periferica pesa comunque soltanto 73 grammi, un valore particolarmente contenuto considerando la presenza della ventola integrata e della batteria da 500 mAh.

L’intensità della ventilazione può essere regolata su quattro diversi livelli direttamente tramite una combinazione di pulsanti, attraverso il ricevitore wireless oppure utilizzando il software di gestione via browser; naturalmente è anche possibile disattivare completamente la ventola quando non risulta necessaria.

Si tratta di una soluzione decisamente insolita nel panorama delle periferiche gaming, ma che potrebbe trovare il proprio pubblico tra i giocatori competitivi, soprattutto durante i mesi più caldi o nei tornei dove le mani sudate possono compromettere precisione e controllo. Anche dal punto di vista ergonomico il progetto resta fedele alla filosofia Pulsar, proponendo un design per utenti destrorsi con cinque pulsanti, rotella in lega metallica e una costruzione che punta a coniugare robustezza e peso contenuto.

Sensore da 42.000 DPI e polling-rate 8K per il gaming competitivo

Oltre alla particolare soluzione di raffreddamento, Pulsar non ha trascurato l’aspetto prestazionale. Il Feinmann F01 Noctua Edition utilizza infatti il sensore proprietario XS-2 Flagship Sensor, capace di raggiungere una sensibilità massima di 42.000 DPI, una velocità di tracciamento pari a 800 IPS e un’accelerazione fino a 70G.

Il polling rate arriva invece fino a 8.000 Hz, con una latenza dichiarata di appena 0,125 millisecondi, caratteristiche ormai sempre più richieste dai giocatori competitivi che cercano il minor ritardo possibile tra il movimento della mano e la risposta sullo schermo. I pulsanti principali sfruttano switch ottici certificati per una durata fino a 100 milioni di clic, mentre il mouse può essere utilizzato sia in modalità wireless attraverso il ricevitore 8K incluso nella confezione sia tramite collegamento USB-C, utilizzato anche per la ricarica della batteria.

Scheda tecnica Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition

Dimensioni: 121,7 × 66,5 × 43,3 mm

Peso: 73 grammi

Design: ergonomico per destrorsi

Pulsanti: 5

Rotella: Premium Alloy

Sensore: Pulsar XS-2 Flagship Sensor

Risoluzione massima: 42.000 DPI

Tracking: 800 IPS

Accelerazione: 70G

Polling rate: fino a 8.000 Hz (0,125 ms)

Switch ottici con durata fino a 100 milioni di clic

Ventola integrata: Noctua NF-A4x10 5V PWM da 40 mm

Quattro livelli di velocità della ventola

Batteria: 500 mAh

Connettività: wireless 8K e USB-C cablata

Ricevitore Link 8K incluso

Garanzia: 2 anni

Disponibilità e prezzo del Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition

Il mouse da gaming Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition è disponibile da oggi attraverso lo store ufficiale Pulsar e presso i rivenditori autorizzati; il prezzo consigliato per il mercato europeo è fissato a 199,90 euro, una cifra che lo colloca nella fascia più alta del mercato dei mouse gaming.

Considerando però l’integrazione della ventola Noctua, il peso di appena 73 grammi e una dotazione tecnica pensata espressamente per il gaming competitivo, si tratta di un prodotto destinato soprattutto agli appassionati e ai professionisti degli eSport che cercano una periferica diversa dal solito, capace di offrire un vantaggio concreto anche sul fronte del comfort durante le sessioni più lunghe.