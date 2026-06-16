Dopo anni di richieste da parte degli appassionati e numerose indiscrezioni emerse negli ultimi mesi, Noctua ha finalmente presentato i suoi primi dissipatori a liquido All-In-One per CPU. La nuova famiglia prende il nome di NL-LC1 e rappresenta una delle novità più importanti mostrate dall’azienda austriaca nel corso del Computex 2026, una vera e propria pietra miliare per l’azienda austriaca.

Parliamo di un debutto atteso da tempo, soprattutto considerando la reputazione costruita da Noctua nel settore del raffreddamento ad aria. L’obiettivo del produttore è stato chiaro fin dall’inizio: entrare nel mercato degli AIO senza rinunciare ai principi che hanno reso celebri i suoi prodotti, ovvero silenziosità, affidabilità e qualità costruttiva.

La nuova gamma comprende tre modelli differenti, disponibili rispettivamente nei formati da 240 mm, 360 mm e 420 mm, progettati per coprire le esigenze di un pubblico molto ampio, dagli utenti enthusiast ai professionisti che cercano il massimo delle prestazioni termiche.

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Noctua si affida ad Asetek Emma V2 per la sua prima generazione di AIO

Per il debutto assoluto nel segmento del liquid cooling, Noctua ha scelto una strada piuttosto interessante e leggermente in controtendenza rispetto a quanto gli esperti di settore potessero pensare. Anziché sviluppare internamente una piattaforma completamente nuova, l’azienda ha deciso di basarsi sulla collaudata Asetek Emma V2, una delle soluzioni più evolute oggi disponibili nel mercato dei dissipatori a liquido AiO.

La scelta consente a Noctua di partire da una base già consolidata in termini di affidabilità e prestazioni, concentrando gli sforzi sul perfezionamento di quegli aspetti che da sempre rappresentano il marchio di fabbrica dell’azienda; ed è proprio qui che entrano in gioco le personalizzazioni sviluppate dal produttore austriaco. Uno degli elementi più interessanti della serie NL-LC1 è rappresentato dal nuovo NL-PNA1 Pump Noise Absorber. Si tratta di una copertura dedicata al gruppo pompa realizzata con una struttura a tre strati fonoassorbenti, studiata per ridurre sia il rumore trasmesso nell’aria sia le vibrazioni che possono propagarsi al telaio del sistema.

Noctua spiega che il sistema sfrutta anche un effetto di smorzamento a massa accordata, una soluzione che permette di limitare ulteriormente le vibrazioni generate dal funzionamento della pompa. L’obiettivo è piuttosto semplice, ovvero eliminare uno dei principali punti deboli dei dissipatori a liquido tradizionali, ovvero la rumorosità prodotta dalla pompa durante il funzionamento.

Per chi desidera un raffreddamento aggiuntivo delle componenti circostanti al socket, come VRM, moduli RAM o SSD M.2, sarà inoltre disponibile separatamente la ventola opzionale NL-ACF1, che può sostituire la cover magnetica installata di serie (da valutare, ma soprattutto da testare sul campo). Ma non è tutto, Noctua ha previsto anche un sistema di gestione avanzato della pompa; attraverso un selettore integrato è infatti possibile scegliere tra tre modalità operative differenti: Quiet, Balanced e Manual.

La modalità Quiet è quella predefinita e privilegia la massima silenziosità operativa, mantenendo la pompa praticamente inudibile durante il normale utilizzo del sistema; Balanced offre invece un compromesso tra rumorosità e capacità dissipante, mentre la modalità Manual consente agli utenti più esperti di gestire direttamente il comportamento della pompa. In quest’ultimo caso la velocità può variare da circa 750 RPM fino a 3.400 RPM, permettendo una personalizzazione molto più approfondita rispetto alla maggior parte delle soluzioni concorrenti.

Le nuove ventole G2 sono protagoniste del progetto

Un altro elemento fondamentale dei nuovi dissipatori riguarda ovviamente il comparto ventilazione; i modelli NL-LC1-24 e NL-LC1-36 utilizzano infatti le nuove NF-A12x25 G2 (Recensione), mentre la versione NL-LC1-42 adotta tre ventole NF-A14x25 G2 da 140 mm (Recensione). Parliamo delle ventole di seconda generazione che rappresentano oggi il top della proposta Noctua e che sono state sviluppate per offrire un rapporto tra prestazioni e rumorosità ancora migliore rispetto ai modelli originali.

Per migliorare ulteriormente il comfort acustico, Noctua ha implementato una tecnologia denominata Fan Speed Offset. In sostanza, il sistema permette alle ventole di lavorare con velocità leggermente differenti, evitando fenomeni di risonanza, battimenti e vibrazioni periodiche che possono verificarsi quando più ventole ruotano esattamente allo stesso regime.

Riguardo la compatibilità, la serie Noctua NL-LC1 utilizza il collaudato sistema di montaggio SecuFirm2+, una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti Noctua per semplicità di installazione e affidabilità nel lungo periodo. Il supporto comprende le piattaforme desktop più diffuse attualmente sul mercato, ovvero AMD AM4, AMD AM5, Intel LGA 1700 e Intel LGA 1851.

A completare il pacchetto troviamo inoltre la pasta termica NT-H2, inclusa nella confezione, e la classica garanzia ufficiale di sei anni che da sempre accompagna i prodotti dell’azienda austriaca.

Modelli disponibili, prezzi e disponibilità

La nuova gamma Noctua NL-LC1 è disponibile da subito attraverso gli store ufficiali Amazon del produttore, mentre la distribuzione presso gli altri rivenditori avverrà progressivamente nelle prossime settimane.

I prezzi consigliati per il mercato europeo sono i seguenti (con tanto di link d’acquisto Amazon Italia):

Con la serie NL-LC1, Noctua compie quindi uno dei passi più importanti della propria storia recente, entrando ufficialmente nel segmento dei dissipatori a liquido AIO con una proposta che punta a distinguersi soprattutto (e come al solito) per silenziosità, qualità costruttiva e affidabilità, senza rinunciare alle elevate prestazioni richieste dalle moderne piattaforme desktop di fascia alta. Aspettiamo i nuovi AiO Noctua per la prova sul campo.