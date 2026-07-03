Così come anticipato alla fine di aprile, su Apple TV è arrivata la terza attesissima stagione di Silo, serie TV che ha già conquistato tantissimi utenti, soprattutto coloro che amano i titoli ambientati in scenari distopici.

La prima puntata della terza stagione di Silo 3 è già disponibile pure in Italia e ogni venerdì sarà pubblicato un nuovo episodio fino al 4 settembre 2026, giorno in cui arriverà quello finale.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

La terza stagione di Silo su Apple TV

Prosegue anche con questa stagione la narrazione della saga basata sull’omonima trilogia bestseller di Hugh Howey, che ha come protagonista una società distopica di 10.000 persone che vivono sottoterra in circostanze misteriose.

La terza stagione si articola su una doppia linea temporale, così come già svelato nelle scorse settimane:

Nel presente, Juliette Nichols (Ferguson) sopravvive alla “pulizia” forzata, ma ritorna con la memoria compromessa, mentre il silo si riprende dalla ribellione e affronta una nuova, pericolosa minaccia. Nel frattempo, nel “Prima dei Tempi”, la giornalista Helen Drew (Jessica Henwick) e il deputato Daniel Keene (Ashley Zukerman) scoprono una cospirazione che li trascina in una catena di eventi dalle conseguenze catastrofiche e irreversibili.

Ecco il trailer integrale della nuova stagione di questa popolare serie TV:

Apple ha già reso noto di avere in programma una quarta e ultima stagione di Silo, che salvo imprevisti dovrebbe essere lanciata nel corso del prossimo anno.

A differenza di molte serie TV simili moderne, che si protraggono per tante stagioni e vengono poi cancellate senza “regalare” agli spettatori una conclusione, Silo dovrebbe invece terminare in modo più tradizionale e la terza stagione sembra muoversi proprio in tale direzione.

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.