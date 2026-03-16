A oltre cinque anni dall’annuncio del modello di prima generazione, poi aggiornate a settembre 2024 con l’aggiunta della porta USB-C e nuove colorazioni, Apple ha annunciato ufficialmente le AirPods Max 2. Prima di andare a scoprire tutti i dettagli, riportiamo le parole di Eric Treski, direttore della divisione Audio Product Marketing del colosso di Cupertino, che racconta così le nuove cuffie over-ear:

“Grazie alle incredibili prestazioni del chip H2, le AirPods Max 2 offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 1,5 volte più efficace, per un’esperienza di ascolto ottimale durante tutta la giornata. La qualità del suono è straordinariamente nitida, ricca e acusticamente dettagliata e, se combinata con funzionalità come l’Audio Spaziale Personalizzato, le AirPods Max 2 offrono un’esperienza profondamente coinvolgente.”

Le AirPods Max 2 sono ufficiali

Come anticipato in apertura, Apple ha annunciato ufficialmente le nuove AirPods Max 2, cuffie che, pur sembrando praticamente identiche al modello di precedente generazione, migliorano sensibilmente grazie all’adozione del più recente (e performante) chip H2.

Grazie al chip e a nuovi algoritmi audio computazionali, le cuffie offrono una cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 1,5 volte più efficace rispetto al vecchio modello, riducendo i rumori esterni e consentendo agli utenti di immergersi completamente in ciò che stanno ascoltando.

Un nuovo algoritmo di elaborazione del segnale digitale, ottimizzato specificatamente per il chip H2 e per i suoi nove microfoni, fa sì che la modalità Trasparenza trasmetta una sensazione di totale naturalezza, permettendo agli utenti di mantenere il contatto con ed essere consapevoli di ciò che li circonda.

Sul fronte dell’audio, Apple ha integrato nelle AirPods Max 2 un nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica che restituisce un audio più nitido senza intaccare la qualità sonora garantita dal modello di precedente generazione.

Ciò contribuisce al miglioramento dei contenuti audio spaziali: gli utenti riusciranno a identificare al meglio il collocamento degli strumenti, troveranno una risposta dei bassi più precisa e uniforme, e tonalità medio-alte con suono più naturale.

Se collegate tramite cavo USB-C, le AirPods Max 2 supportano l’audio lossless a 24 bit e 48 kHz e godono della latenza ultra-bassa, configurandosi come lo strumento ideale per musicisti e produttori professionisti, che le sfruttano in accoppiata con Logic Pro e altre app per la creazione di musica. Anche l’audio spaziale con tracciamento della testa può essere utilizzato nel flusso di lavoro.

Apple è riuscita a migliorare anche la latenza dell’audio quando le cuffie vengono utilizzate in modalità wireless: sfruttando la modalità Gioco, a detta del colosso di Cupertino, i giochi per iOS, iPadOS e macOS risulteranno ancora più coinvolgenti.

Grazie alla presenza del chip H2, poi, Apple ha potuto dotare le AirPods Max 2 di alcune funzionalità smart che non erano presenti sul modello di prima generazione. Per quanto concerne l’esperienza d’ascolto, abbiamo le funzioni Audio adattivo (regola automaticamente i livelli di ANC e trasparenza in base all’ambiente circostante), Rilevamento conversazione (riduce il volume dei contenuti e il rumore di fondo quando l’utente inizia a parlare con qualcuno nelle vicinanze).

C’è poi spazio per altre funzioni come Isolamento vocale (dà la priorità alla voce e blocca i rumori ambientali durante le chiamate), Volume personalizzato (regola automaticamente i volumi, imparando dalle preferenze dell’utente) e Riduzione dei suoni intensi (previene l’esposizione ai rumori ambientali più forti ma preserva la qualità del suono).

Completano il pacchetto di funzionalità Traduzione in tempo reale (parte della suite Apple Intelligence), Camera Remote (controlli della fotocamera dello smartphone sfruttando la digital crown), Registrazione audio di qualità professionale (mette in risalto la voce) e le interazioni con Siri (tramite movimenti con la testa).

Le AirPods Max 2, che garantiscono un’autonomia di 20 ore in ascolto con ANC attivo e si ricaricano tramite USB-C, sono realizzate con un processo che punta a rispettare l’ambiente nell’intera filiera, dai materiali (la maggior parte 100% riciclati) ai metodi di trasporto a ridotte emissioni di carbonio.

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Specifiche tecniche di queste cuffie over-ear

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove Apple AirPods Max 2.

Dimensioni: 168,6 x 187,3 x 83,4 mm

x x Peso (cuffie): 386,2 grammi

Peso (smart case): 134,5 grammi

Chip: Apple H2 (uno per padiglione)

(uno per padiglione) Audio: driver dinamico (progettato da Apple) + amplificatore custom (ad alta gamma dinamica) Cancellazione attiva del rumore (ANC) Audio adattivo Modalità Trasparenza Rilevamento conversazione Isolamento vocale Volume personalizzato Riduzione suoni intensi Audio spaziale personalizzato (con tracciamento dinamico della testa) Equalizzatore adattivo Audio lossless e audio a bassissima latenza (solo via USB-C)

(progettato da Apple) + (ad alta gamma dinamica) Microfoni: array di microfoni (nove in totale) Otto per la cancellazione del rumore Tre per il rilevamento della voce (due condivisi)

(nove in totale) Controlli: digital crown , tasto modalità di ascolto , comandi vocali

, , Sensori: giroscopio (solo padiglione sinistro), ottico , posizione , rilevamento della custodia , accelerometro (uno per padiglione)

(solo padiglione sinistro), , , , (uno per padiglione) Connettività: Bluetooth 5.3

Autonomia: fino a 20 ore di ascolto (con ANC)

(con ANC) Ricarica: via USB-C

Compatibilità: iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4

Immagini di queste cuffie over-ear

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Disponibilità e prezzo delle Apple AirPods Max 2

Le AirPods Max 2 saranno disponibili al pre-ordine, anche in Italia, a partire da mercoledì 25 marzo 2026, con le vendite effettive in programma dall’inizio del mese di aprile (non viene fornita la data esatta).

Le cuffie over-ear targate Apple di nuova generazione arrivano nelle stesse cinque colorazioni del precedente modello USB-C (Blu, Viola, Mezzanotte, Galassia e Arancione) e vengono proposte allo stesso prezzo consigliato di 579 euro.

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