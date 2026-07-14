MSI festeggia il traguardo dei 40 anni di attività con una nuova iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare la propria postazione da gioco o lavoro. L’azienda infatti ha dato il via alla campagna Summer Sales, valida fino al 31 luglio, che coinvolge numerosi notebook gaming, AI PC e dispositivi portatili della casa taiwanese, proponendo interessanti riduzioni di prezzo e una serie di bundle esclusivi in omaggio.

La promozione arriva in un momento particolarmente importante per il produttore, che negli ultimi mesi ha rinnovato gran parte del proprio catalogo introducendo sistemi equipaggiati con le più recenti GPU NVIDIA GeForce RTX serie 50 Laptop e processori Intel Core Ultra di ultima generazione, senza dimenticare le nuove soluzioni dedicate al gaming portatile e ai creator.

Oltre agli sconti diretti sul prezzo di listino, MSI ha deciso di arricchire l’iniziativa con una serie di Gift Pack dedicati ai modelli selezionati. Dopo aver acquistato uno dei prodotti aderenti alla promozione sarà infatti possibile registrarlo tramite MSI Member Center e ricevere gratuitamente il bundle previsto, composto da accessori pensati per accompagnare l’utente durante il lavoro, il gaming e i viaggi estivi.

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MSI Raider, Vector, Stealth e Claw: i protagonisti delle Summer Sales

Tra le offerte più interessanti troviamo senza dubbio il potente MSI Raider 18 HX AI A2XWJG-856IT, uno dei notebook più rappresentativi dell’attuale gamma gaming del produttore. Si tratta di una macchina pensata per chi non vuole compromessi, grazie alla presenza del processore Intel Core Ultra 9 285HX, della scheda video NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop, di un display Mini LED UHD+ da 18 pollici a 120 Hz e di un veloce SSD PCI-E Gen 5.0 da 2 TB.

Per l’occasione il notebook viene proposto con 300 euro di sconto rispetto al prezzo di listino e con il MAX Pack incluso gratuitamente, un bundle che comprende diversi accessori dedicati alla mobilità e all’utilizzo quotidiano.

Chi invece cerca un rapporto qualità-prezzo ancora più interessante potrebbe trovare nel Vector 18 HX AI A2XWIG-673IT una delle offerte più aggressive dell’intera iniziativa; questa configurazione abbina infatti il processore Intel Core Ultra 9 275HX alla GeForce RTX 5080 Laptop, il tutto accompagnato da un display QHD+ da 18 pollici con refresh rate di 240 Hz.

Il dato che colpisce maggiormente è però il prezzo promozionale, visto che MSI applica uno sconto di ben 800 euro, rendendolo probabilmente uno dei notebook gaming di fascia alta più interessanti della campagna.

La Summer Sales coinvolge anche la famiglia Stealth, dedicata a chi desidera un notebook capace di coniugare elevate prestazioni e design sottile; i modelli disponibili con GeForce RTX 5070 Ti e RTX 5080 Laptop rappresentano infatti una soluzione ideale sia per il gaming sia per la creazione di contenuti, grazie anche ai display OLED ad alta frequenza di aggiornamento.

Non manca poi spazio per il gaming portatile con MSI Claw 7 AI+, proposto a 799 euro insieme all’Handheld Bundle, pensato per offrire un valore aggiunto a chi desidera entrare nel mondo delle console PC portatili.

Offerte anche per le fasce più accessibili e bundle esclusivi in omaggio

La campagna Summer Sales non guarda soltanto agli appassionati che puntano ai notebook più potenti del catalogo, ma coinvolge anche modelli decisamente più accessibili, permettendo di entrare nell’ecosistema MSI con investimenti molto più contenuti.

Tra questi spicca il Katana 17 HX, equipaggiato con processore Intel Core i7-14650HX e scheda video NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop, disponibile con 400 euro di sconto. Una proposta particolarmente interessante per chi desidera affrontare i giochi più recenti senza arrivare ai prezzi delle configurazioni enthusiast.

Scendendo ulteriormente di fascia troviamo anche le nuove versioni del Cyborg 15, disponibili con GPU GeForce RTX 5050 Laptop oppure RTX 5060 Laptop, entrambe abbinate ai processori Intel Core 7 240H. A seconda della configurazione scelta, MSI applica riduzioni di prezzo comprese tra 100 e 200 euro, rendendo la serie Cyborg una delle porte d’ingresso più interessanti al gaming su notebook.

Ad aumentare ulteriormente il valore della promozione ci pensano i bundle dedicati ai vari prodotti; a seconda del modello acquistato sarà infatti possibile ricevere uno dei seguenti pacchetti:

MAX Pack

Handheld Bundle

Prestige Bundle

Essential Bundle

Premium Pack

I kit comprendono diversi accessori, tra cui zaini, mouse, cuffie, custodie e altri prodotti pensati per migliorare l’esperienza d’uso sia in mobilità sia sulla propria postazione da gioco o lavoro. Insomma, un’iniziativa quella di MSI che riesce a coinvolgere praticamente tutta la propria offerta, dai notebook gaming di fascia enthusiast fino ai modelli più accessibili dedicati a studenti, professionisti e creator.

Gli sconti, in alcuni casi particolarmente consistenti, e la presenza dei bundle esclusivi rendono le Summer Sales una delle promozioni più interessanti organizzate dal produttore nel corso del 2026, soprattutto per chi stava aspettando il momento giusto per passare a una piattaforma equipaggiata con le più recenti tecnologie Intel Core Ultra e NVIDIA GeForce RTX serie 50 Laptop. Per maggiori dettagli potete consultare il link a seguire:

In collaborazione con MSI