MSI sfrutta il palcoscenico del Computex Taipei per mostrare alcune delle soluzioni più ambiziose della propria lineup gaming e AI PC. Tra handheld di nuova generazione, notebook premium in edizione limitata e laptop pensati per creator e gamer, l’azienda taiwanese continua a spingere parecchio sull’integrazione delle più recenti tecnologie Intel e NVIDIA, senza rinunciare a design sempre più ricercati.

Le novità principali ruotano attorno a due prodotti molto diversi ma ugualmente importanti per la roadmap MSI, da una parte troviamo Claw 8 EX AI+, il primo handheld gaming al mondo basato sulla nuova piattaforma Intel Arc G3 Extreme, dall’altra il mastodontico Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, desktop replacement celebrativo realizzato per i 40 anni del brand.

Accanto a queste soluzioni MSI ha mostrato anche il nuovo Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, oltre agli aggiornamenti per le serie Katana, Venture e Crosshair 16 HX MLG Edition. Cerchiamo di vedere insieme qualche dettaglio in più.

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MSI Claw 8 EX AI+: Intel Arc G3 Extreme debutta nel gaming handheld

Con Claw 8 EX AI+, MSI prova ad alzare ulteriormente l’asticella nel segmento handheld gaming, puntando su quella che viene definita come la prima piattaforma Intel ottimizzata specificamente per dispositivi portatili da gioco. Il nuovo modello introduce infatti la GPU Intel Arc G3 Extreme basata su architettura Xe di nuova generazione, accompagnata dal supporto alle tecnologie XeSS 3 e Multi-Frame Generation (MFG); l’obiettivo è piuttosto chiaro: migliorare sensibilmente il frame rate nei giochi AAA mantenendo allo stesso tempo consumi ed efficienza sotto controllo.

Sul piano hardware MSI sembra aver lavorato parecchio anche sull’ergonomia. Claw 8 EX AI+ utilizza un nuovo telaio con impugnature più pronunciate, grilletti e stick Hall Effect, pulsanti posteriori rivisti e un D-pad più preciso rispetto alla generazione precedente; a bordo è presente inoltre un nuovo motore lineare aptico di fascia alta pensato per offrire feedback più realistici e tempi di risposta più rapidi.

Altro elemento di spicco rimane il display, un IPS da 8 pollici a 120 Hz con supporto VRR, elemento ormai quasi obbligatorio in questa fascia di mercato, soprattutto per garantire maggiore fluidità nei titoli competitivi e negli AAA più recenti. MSI ci dice di aver lavorato anche sulla parte software; la console integra una modalità Xbox dedicata per la ripresa rapida delle sessioni gaming e nuove impostazioni rapide per la gestione di Multi-Frame Generation e frame limiter direttamente in-game.

Dal punto di vista estetico, MSI punta invece sulla nuova colorazione Void Purple, molto aggressiva e chiaramente pensata per distinguere Claw 8 EX AI+ nel panorama delle handheld premium.

Scheda tecnica MSI Claw 8 EX AI+

Processore Intel Arc G3 Extreme Processor

Grafica Intel Arc GPU B390

Memoria LPDDR5x Fino a 32 GB

Display IPS da 8 pollici touchscreen Risoluzione FHD+ (1920 x 1200P) VRR 48-120 Hz 100% sRGB, 500 nit

Storage 1x slot NVMe M.2 2280 SSD PCIe Gen4 x4

Sensori: IMU a 6 assi, Motore di vibrazione

Connettività: Intel Wi-Fi 7 e Bluetooth 6

Audio: 2 speaker da 2 W Jack audio combo DTS Audio Processing Hi-Res Audio Ready

Porte: 2 Thunderbolt 4 (DisplayPort / Power Delivery 3.0) 1 lettore microSD 1 jack audio combo

Sensore di impronte integrato nel pulsante di accensione

Batteria: 80 WHr

Sistema operativo Windows 11 Home

Dimensioni: 296~321 x 130 x 25~48 mm

Peso: 785 g

Colore: Void Purple

MSI Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic: MSI celebra 40 anni con un desktop replacement estremo

Un altro protagonista dello stand MSI è di sicuro il Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic, un notebook celebrativo realizzato per il quarantesimo anniversario dell’azienda. MSI definisce questo modello come il massimo esempio della propria esperienza nella realizzazione di laptop gaming premium, e osservando specifiche e design non è difficile capire il motivo.

Si tratta infatti di un desktop replacement da 18 pollici pensato senza particolari compromessi, sia sul fronte prestazionale sia su quello estetico. L’intero design si ispira alla costellazione del Drago, con lavorazioni metalliche particolarmente elaborate, incisioni di precisione e finiture anodizzate che cambiano riflessi in base alla luce; l’azienda ha inoltre deciso di includere un bundle esclusivo composto da mouse gaming, tappetino e moneta commemorativa da collezione.

Sul versante hardware invece, troviamo il nuovo processore Intel Core Ultra 9 290HX Plus accompagnato da una NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop con 24 GB di memoria GDDR7, configurazione che colloca questo Titan 18 HX tra i notebook gaming più estremi annunciati finora nel 2026.

A completare il quadro ci pensano il display Mini LED 4K da 18 pollici a 240 Hz, la tastiera meccanica RGB per singolo tasto, il touchpad aptico RGB e un sistema di raffreddamento avanzato a camera di vapore progettato per gestire carichi particolarmente elevati; il reparto espansione e connettività non è dame e garantisce doppia Thunderbolt 5 e WiFi 7.

Scheda tecnica Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic

Processore Intel Core Ultra 9 Processor 290HX Plus

Memoria RAM: 2 slot DDR5, max 128 GB

Display MiniLED da 18 pollici Risoluzione UHD+ (3840 x 2400 pixel) Refresh rate 240 Hz 100% DCI-P3 e VESA DisplayHDR 1000

Scheda grafica NVIDIA GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU

Storage: 1 slot NVMe M.2 SSD PCIe Gen5 x4 3 slot NVMe M.2 SSD PCIe Gen4 x4

Tastiera SteelSeries Cherry Mechanical Gaming Keyboard RGB Per-Key Copilot Key dedicato

Audio: Sistema Dynaudio a 6 speaker 4x altoparlanti da 2 W 2x woofer da 2 W Jack audio combo da 3,5 mm Nahimic 3 Audio Enhance Hi-Res Audio Ready

Porte: 2x Thunderbolt 5 (DisplayPort / Power Delivery 3.1) 3x USB 3.2 Gen2 Type-A 1x lettore SD Express 1x HDMI 2.1 (8K@60Hz / 4K@120Hz) 1 RJ45

Connettività LAN 2.5 Gbps. Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4

Webcam IR FHD, 30 fps a 1080p, HDR, 3D Noise Reduction+ (3DNR+)

Sicurezza fTPM 2.0, Webcam IR, Webcam Shutter

Batteria 99,9 WHr

Sistema operativo Windows 11 Home o Windows 11 Pro

Dimensioni 404 x 307,5 x 24~32,05 mm

Peso 3,6 kg

MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition e le altre novità MSI

MSI ha mostrato al Computex anche il nuovo Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition, parte della linea Artisan Collection. In questo caso, e il nome lo suggerisce, il produttore punta molto sull’estetica, ispirandosi direttamente a “Notte Stellata” e “Notte Stellata sul Rodano” di Vincent van Gogh per creare uno chassis che unisce arte e tecnologia.

Nella pratica, MSI Prestige 14 Flip AI+ Vincent van Gogh Edition è un convertibile premium che abbina design ricercato e dotazione tecnica di alto livello. Al suo interno trova spazio il processore Intel Core Ultra X9 378H, affiancato da grafica Intel Arc B390 e fino a 64 GB di memoria LPDDR5x Dual Channel, una configurazione pensata per produttività avanzata, creatività e applicazioni AI di nuova generazione.

Il display OLED touchscreen da 14 pollici in formato 16:10 con risoluzione Full HD+ (1920 x 1200 pixel) copre il 100% dello spazio colore DCI-P3 e supporta la MSI Nano Pen. Non mancano le certificazioni SGS Low Blue Light e Flicker-Free, mentre il comparto audio può contare su quattro diffusori complessivi, con due speaker stereo e due woofer da 2 watt ciascuno supportati da DTS Audio Processing e microfoni Spatial Array a tre elementi.

La dotazione si completa con WiFi 7, Bluetooth 6, doppia porta Thunderbolt 4, HDMI 2.1, lettore di impronte digitali, webcam IR Full HD con HDR e 3DNR+, batteria da 81 WHr e un peso di appena 1,37 kg.

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition

In esposizione allo stand MSI c’è anche Crosshair A16 HX MLG Edition, soluzione pensata invece per il gaming competitivo e per chi cerca prestazioni elevate in un notebook da 16 pollici. La piattaforma ruota attorno al processore AMD Ryzen 7 8840HX e può essere configurata con una GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop fino a 12 GB di memoria GDDR7, supportata da fino a 96 GB di RAM DDR5 installata su due slot.

Lo schermo QHD+ da 16 pollici (2560 x 1600 pixel) offre refresh rate fino a 240 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, caratteristiche che lo rendono adatto sia al gaming ad alto frame rate sia ai contenuti multimediali. Sul fronte dello storage sono presenti due slot SSD, uno PCIe Gen5 x4 e uno PCIe Gen4 x4, mentre la tastiera gaming RGB a quattro zone con Copilot Key aggiunge un ulteriore elemento distintivo.

Completano la scheda tecnica una connettività molto ricca con doppia USB-C Gen2 compatibile con DisplayPort e Power Delivery 3.0, tre USB-A, HDMI 2.1, porta Ethernet RJ45, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e batteria da 80 WHr, Il peso di 2,3 kg e lo chassis da 16 pollici confermano la sua vocazione da laptop gaming ad alte prestazioni.

MSI Katana 15 HX C14W

Con Katana 15 HX C14W, si passa alla fascia gaming mainstream proponendo una configurazione che può arrivare fino al processore Intel Core i9-14900HX e alla GPU NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop (8 GB GDDR7); la piattaforma supporta fino a 96 GB di RAM DDR5 e dispone di due slot PCIe Gen4 x4 per SSD NVMe.

Il notebook integra un display IPS-Level da 15,6 pollici con risoluzione Full-HD, refresh rate di 144 Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB, una soluzione che punta a garantire fluidità nei giochi competitivi e una buona qualità dell’immagine nell’utilizzo quotidiano. Degna di nota anche la tastiera RGB a quattro zone con Copilot Key che mantiene l’impostazione tipica della serie Katana di MSI.

Tra le connessioni troviamo una porta USB-C Gen2 con DisplayPort e Power Delivery 3.0, tre USB-A, HDMI 2.1 con supporto 4K a 60 Hz, LAN Gigabit e Wi-Fi 6E Intel AX211. La batteria da 60 WHr e il peso stimato di 2,2 kg completano una proposta pensata per chi desidera un notebook gaming potente senza sforare nella fascia alta.

MSI Venture 15 AI+ B3M

Chiude questa carrellata di notebook l’MSI Venture 15 AI+ B3M, una proposta orientata alla produttività e agli applicativi accelerati con Intelligenza Artificiale. Il notebook è basato sul processore Intel Core Ultra X7 358H con grafica integrata Intel Arc B390 e può essere configurato con 64 GB di memoria LPDDR5x (Dual-Channel), una combinazione che punta a offrire buone prestazioni in ambito lavorativo e creativo.

Il display da 15,6 pollici Full HD con refresh rate di 144 Hz e copertura del 100% dello spazio colore sRGB garantisce una buona esperienza visiva, mentre lo storage è affidato a un SSD PCIe Gen4 installato tramite slot M.2; la tastiera offre retroilluminazione bianca con Copilot Key ed evidenzia ulteriormente il focus sul lavoro e sulle nuove funzionalità AI di Windows.

Dal punto di vista della connettività sono presenti una USB-C con supporto DisplayPort e Power Delivery 3.0, due USB-A, HDMI 2.1, porta Ethernet Gigabit, WiFi 6E Intel AX211 e Bluetooth 5.3. Il tutto è racchiuso in uno chassis da circa 2 kg alimentato da una batteria da 60 WHr, una configurazione che punta a bilanciare portabilità, autonomia e produttività quotidiana.

Disponibilità e prezzi

MSI non ha ancora comunicato prezzi ufficiali per Claw 8 EX AI+, Titan 18 HX Dragon Edition Draco Epic e gli altri modelli annunciati al Computex Taipei 2026; solitamente le varie SKU e i prezzi arrivano a distanza di qualche settimana, in base al paese e alla presenza del brand, canali, partner e rivendtori.

Anche la disponibilità varierà in base ai mercati e alle configurazioni hardware scelte, mentre anticipiamo che per il Crosshair 16 HX MLG Edition al momento è stata confermata una distribuzione limitata alla Cina.