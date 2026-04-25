L’evoluzione degli assistenti basati su Intelligenza Artificiale passa sempre più anche dall’hardware. In questo contesto si inserisce l’ultima iniziativa di MSI, che ha annunciato una selezione di notebook pensati per sfruttare al meglio il potenziale di OpenClaw, agente AI open-source progettato per supportare professionisti, creator e PMI nella gestione automatizzata delle attività quotidiane.

L’obiettivo secondo l’azienda è individuare configurazioni in grado di sostenere sia scenari di utilizzo in cloud, sia carichi di lavoro eseguiti in locale, dove le prestazioni hardware giocano un ruolo centrale. Per far questo il produttore propone tutta una serie di sistemi, notebook in questo caso, ottimizzati proprio per venire incontro alle esigenze dell’utente, partendo da soluzioni abbordabili e arrivando a soluzioni top di gamma per chi non cerca compromessi.

Dai modelli Prestige ai Raider: le proposte MSI per OpenClaw

Come molti di voi sapranno, OpenClaw si basa su modelli linguistici avanzati per gestire flussi di lavoro complessi, interagire tramite piattaforme di messaggistica e offrire funzionalità come gestione remota dei file, monitoraggio dei dati e rielaborazione di contenuti.

In questo scenario, la scelta del notebook diventa quindi determinante per garantire continuità operativa e prestazioni adeguate.

Per gli utenti che fanno affidamento su servizi AI in cloud ad esempio, MSI individua nei notebook della serie Prestige una soluzione orientata alla mobilità. Si tratta di dispositivi progettati per coniugare design curato, autonomia e componenti aggiornati, con l’integrazione di unità di elaborazione neurale (NPU) pensate per accelerare i carichi legati all’Intelligenza Artificiale.

Per chi invece necessita di maggiore potenza di calcolo, in particolare per eseguire modelli AI in locale, la proposta viene invece orientata su soluzioni più performanti. In tale contesto, la serie MSI Raider rappresenta una delle opzioni più spinte, con configurazioni che combinano CPU e GPU di fascia alta e sistemi di gestione energetica avanzati, in grado di raggiungere livelli elevati di potenza complessiva.

I display ad alta frequenza di aggiornamento e i formati fino a 18 pollici completano una dotazione pensata per gestire carichi intensivi, impattando positivamente anche sull’esperienza utente e la produttività.

A queste macchine, già molto potenti, si affiancano poi quelle della famiglia MSI Stealth, una linea che si colloca in una posizione intermedia, proponendo notebook con componenti di fascia alta all’interno di chassis più sottili e leggeri. Questa soluzione è pensata per chi cerca un equilibrio tra portabilità e prestazioni, mantenendo al tempo stesso un design discreto e adatto a diversi contesti d’uso.

Chiude la selezione la serie Vector, che punta a combinare potenza e funzionalità con un approccio più essenziale. I modelli di notebook MSI Vector integrano tecnologie come il sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 e il supporto a OverBoost Ultra, con l’obiettivo di sfruttare appieno le capacità delle GPU NVIDIA GeForce RTX e dei processori Intel Core di ultima generazione, offrendo una piattaforma adatta anche a carichi di lavoro prolungati, molto valida anche per l’AI in locale.

Notebook AI-ready per nuovi flussi di lavoro

La proposta di MSI si inserisce in un contesto in cui l’Intelligenza Artificiale diventa parte integrante delle attività quotidiane, sia in mobilità sia su postazioni fisse. L’utilizzo di strumenti come OpenClaw richiede infatti dispositivi in grado di garantire stabilità, sicurezza e prestazioni coerenti con le esigenze dei diversi scenari operativi.

La selezione presentata dall’azienda mira a coprire un ampio spettro di utilizzi, dalla produttività personale fino all’elaborazione locale di modelli AI, offrendo agli utenti la possibilità di individuare la configurazione più adatta alle proprie necessità.

A seguire vi proponiamo una selezione dei notebook MSI in questione, divisi in tre fasce di prezzo e disponibili direttamente su Amazon Italia con una pagina dedicata.