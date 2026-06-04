MSI festeggia il traguardo dei 40 anni di attività con una delle iniziative più ambiziose dell’intera settimana del Computex 2026. L’azienda taiwanese ha infatti inaugurato una grande mostra celebrativa presso il Warehouse 5 del Songshan Cultural and Creative Park di Taipei, trasformando quattro decenni di innovazione nel settore hardware in un percorso espositivo aperto gratuitamente al pubblico.

L’evento, organizzato con il supporto di numerosi partner dell’industria dei semiconduttori, rappresenta non soltanto una celebrazione della storia del marchio, ma anche una vetrina delle tecnologie che guideranno il futuro del gaming, dell’Intelligenza Artificiale e del calcolo ad alte prestazioni. Attraverso installazioni immersive, prodotti storici, anteprime esclusive e aree dedicate all’AI, MSI vuole raccontare l’evoluzione che l’ha portata da produttore di schede madri per appassionati a uno dei protagonisti globali dell’hardware gaming e professionale.

Fondata nel 1986, MSI ha costruito gran parte della propria reputazione grazie allo sviluppo di componenti hardware destinati agli utenti enthusiast, con una particolare attenzione verso il mondo dell’overclock e delle prestazioni estreme. La mostra del 40° anniversario ripercorre proprio questo viaggio, partendo dalle prime schede madri che hanno contribuito a definire il mercato PC fino ad arrivare alle moderne piattaforme dedicate all’Intelligenza Artificiale.

Secondo l’azienda, l’obiettivo dell’esposizione è mostrare come il know-how accumulato in quattro decenni di progettazione hardware abbia permesso all’azienda di espandersi ben oltre il gaming, entrando oggi in settori come AI computing, edge computing, workstation professionali e infrastrutture ad alte prestazioni.

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40 anni di MSI: otto aree tematiche tra passato, futuro e partnership di rilievo

L’intera esposizione messa in piedi da MSI è stata progettata come un percorso immersivo suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un aspetto specifico dell’universo MSI. Il viaggio inizia con il Pilot Portal, una sala introduttiva caratterizzata da schermi panoramici che ripercorrono le tappe fondamentali della crescita dell’azienda e introducono la visione futura del brand.

Si passa poi alla sezione Data Legacy, probabilmente una delle più interessanti per gli appassionati di hardware, dove vengono esposti alcuni dei prodotti più iconici della storia MSI. Tra questi troviamo la prima scheda madre 286 overcloccabile sviluppata dall’azienda, la celebre K7 Pro, la storica Z87-G45 GAMING e numerosi modelli di schede grafiche e notebook che hanno segnato diverse generazioni di PC gaming.

Se parliamo di prodotti last gen invece, uno dei pezzi più prestigiosi presenti in mostra è la nuova GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z, vincitrice del premio Best Choice Golden Award al Computex 2026.

L’area successiva, Origin Core, permette invece di osservare da vicino il processo di sviluppo che porta alla nascita di un prodotto MSI; la sezione approfondisce le varie fasi che vanno dalla progettazione alla produzione, passando per i controlli qualità e le procedure di validazione utilizzate dall’azienda.

Tra le attività più particolari spicca una sfida dedicata all’assemblaggio di PC che permette ai visitatori di interagire direttamente con l’hardware e ottenere merchandising esclusivo in edizione limitata.

Uno degli spazi più scenografici dell’esposizione è rappresentato dalla zona Synergy Nexus, dedicata alle collaborazioni tra MSI e alcuni dei franchise più popolari degli ultimi anni. Tra le novità più interessanti compare l’hardware ispirato a Frieren: Beyond Journey’s End, caratterizzato da una particolare tecnologia termoreattiva capace di modificare l’aspetto di alcuni elementi estetici al raggiungimento dei 40 gradi Celsius.

Accanto a questa anteprima trovano spazio anche diverse collaborazioni già note agli appassionati, tra cui le serie dedicate a Evangelion, Monster Hunter e Toy Story, esempi di come il produttore stia cercando sempre più spesso di unire hardware e cultura pop.

MSI guarda al futuro, tra gaming, AI PC, server e infrastrutture intelligenti

Naturalmente non poteva mancare uno spazio interamente dedicato al mondo gaming. La zona Esports Arena ospita diverse postazioni nelle quali i visitatori possono provare le ultime tecnologie dell’azienda e alcuni dei giochi più attesi del momento; tra i titoli mostrati durante l’evento figurano Resident Evil Requiem e Sonic Racing: CrossWorlds.

Non mancheranno dimostrazioni pratiche della famiglia di dispositivi portatili MSI Claw, mentre segnaliamo che durante le giornate aperte al pubblico sono inoltre previsti eventi speciali e sfide dal vivo con alcuni volti noti della scena gaming asiatica. Un’altra parte significativa della mostra MSI è dedicata poi alle tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale; all’interno dell’area AI Lab, MSI espone infatti le più recenti soluzioni AI PC, workstation professionali e piattaforme destinate al mercato enterprise.

Tra i sistemi mostrati figurano laptop e desktop ottimizzati per l’elaborazione AI locale, server dedicati all’AI, ma anche il supercomputer EdgeXpert e perfino infrastrutture smart come le colonnine di ricarica intelligenti per veicoli elettrici. Uno dei protagonisti della sezione è anche MSI LuckyClaw, una piattaforma sviluppata per semplificare la creazione di agenti AI personalizzati e rendere più accessibili gli strumenti di Intelligenza Artificiale generativa.

Titan 18 HX Dragon Edition Draco e le edizioni speciali del 40° anniversario

La mostra organizzata dall’azienda rappresenta anche l’occasione per mettere in evidenza alcuni dei prodotti più esclusivi della gamma MSI. All’interno dell’area dedicata al quarantesimo anniversario trovano spazio collezioni speciali, prodotti celebrativi e nuove edizioni limitate pensate per commemorare il traguardo raggiunto dall’azienda.

Tra questi spicca il nuovo Titan 18 HX Dragon Edition Draco (ne abbiamo parlato qui), uno dei notebook più prestigiosi dell’attuale catalogo MSI e simbolo della nuova generazione di dispositivi ad alte prestazioni sviluppati in collaborazione con i partner tecnologici dell’azienda. Non manca infine uno store ufficiale con merchandising esclusivo, gadget dedicati al 40° anniversario e oggetti da collezione realizzati appositamente per l’evento.

Avendola vista da vicino, possiamo dire che più che una semplice esposizione di prodotti, la mostra organizzata da MSI si propone come una vera celebrazione della storia dell’informatica moderna e del mondo PC hardware visti attraverso l’evoluzione di uno dei marchi più famosi del settore. Dalle prime schede madri dedicate all’overclock fino ai moderni sistemi pensati per l’AI, il percorso racconta come l’azienda abbia saputo adattarsi concretamente ai cambiamenti del mercato mantenendo sempre un forte legame con il mondo degli appassionati.