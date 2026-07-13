Il colosso dell’e-commerce AliExpress ha appena lanciato una nuova promozione chiamata Offerte vacanze – Fino al 60% di sconto che giunge nel cuore del mese di luglio.
Questa promozione, che sarà attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 luglio 2026 e si protrarrà fino alle 23:59 di domenica 19 luglio 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: come di consueto, questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli della promo e alcuni esempi di prodotti in offerta.
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Parte la nuova promo targata AliExpress nel cuore di luglio
A partire dalla mezzanotte di lunedì 13 luglio 2026 e fino alle 23:59 di domenica 19 luglio 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese nel cuore del mese luglio, ovvero nel cuore dell’estate, chiamata Offerte vacanze – Fino al 60% di sconto.
Come suggerito direttamente dal nome, la promo prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (computer, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e molto altro, anche dei brand più famosi) e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare ulteriormente (tra i 2 e i 60 euro) sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento, possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale e soprattutto funzionano su prenotazione, pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon ITVS01 o VSIT01 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 18 euro
- Coupon TUTTOA6 o ITVS02 o VSIT02 – per ottenere 6 euro di sconto su un ordine minimo di 45 euro
- Coupon TUTTOA11 o ITVS03 o VSIT03 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro
- Coupon TUTTOA20 o ITVS04 o VSIT04 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 149 euro
- Coupon TUTTOA30 o ITVS05 o VSIT05 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 239 euro
- Coupon TUTTOA45 o ITVS06 o VSIT06 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 359 euro
- Coupon TUTTOA60 o ITVS07 o VSIT07 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 479 euro
Termini e condizioni della promozione “Offerte vacanze – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Offerte vacanze – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 13 luglio 2026 fino alle 23:59 di domenica 19 luglio 2026, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I codici non sono validi per i prodotti virtuali.
- I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.
- I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefoni cellulari.
Ecco alcuni prodotti in offerta per le “Offerte vacanze” di AliExpress
Come anticipato, la promo Offerte vacanze – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili (inclusi tantissimi smartwatch), console, dispositivi per la pulizia e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D in offerta a 340,36 euro invece di 385,36 euro
- Usando il coupon: TUTTOA45 o ITVS45
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Mini PC MLLSE G10 (AMD Ryzen 7 H 255, 24 GB + 1 TB) in offerta a 399,93 euro invece di 444,93 euro
- Usando il coupon: TUTTOA45 o ITVS45
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Console Nintendo Switch 2 (con Mario Kart World) in offerta a 449,89 euro invece di 509,89 euro
- Usando il coupon: TUTTOA60 o ITVS60
- Spedizione gratuita: sì (dall’Italia)
- Smartwatch Garmin Forerunner 265 (Black) in offerta a 256,32 euro invece di 286,32 euro
- Usando il coupon: TUTTOA30 o ITVS30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Action cam GoPro Hero 13 (Black) in offerta a 256,50 euro invece di 286,50 euro
- Usando il coupon: TUTTOA30 o ITVS30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
- Scopa lavapavimenti Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra in offerta a 289,20 invece di 319,20 euro
- Usando il coupon: TUTTOA30 o ITVS30
- Spedizione gratuita: sì (dalla Francia)
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
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