La corsa al monitor da gaming più veloce è entrata in una nuova era. Complici le tecnologie più recenti e i pannelli di ultima generazione, vedi ad esempio i nuovi LG OLED 4a gen e altre soluzioni dei competitor, i produttori stanno spingendo continuamente sul pedale delle prestazioni per raggiungere il primato nel settore.

Tra i protagonisti del mercato monitor consumer anche AOC sembra non voler cedere il passo ai brand concorrenti; il produttore infatti starebbe preparando una nuova serie di monitor per giocare guidati da un modello di punta a dir poco impressionante, capace secondo le indiscrezioni di raggiungere una frequenza di aggiornamento pari a 1.000 hertz.

Sull’utilità di un monitor con tale caratteristica si potrebbe discutere molto, ma come detto qui l’obiettivo è un altro, battere l’avversario, meglio ancora se più blasonato.

AOC prepara il primo monitor da 1.000 hertz, ma non solo

Secondo quanto riportato dal portale IT Home, AOC è pronta letteralmente ad aggredire il mercato con una gamma di monitor decisamente notevole. I nuovi modelli, sei in totale, dovrebbero debuttare nel 2026 e puntano quasi tutto sul gaming competitivo e ad altissimo refresh-rate. La fonte ci dice che AOC si focalizzerà soprattutto sul formato da 27 pollici, ovvero quello più diffuso attualmente tra i gamer; i monitor in questione dovrebbero sposare tutti la cosiddetta “Dual-Mode“, ovvero la possibilità di operare a una risoluzione inferiore rispetto a quella nativa, incrementando però sensibilmente il refresh (o se preferite frequenza di aggiornamento).

A guidare la gamma AOC 2026 ci sarebbero in realtà non uno ma ben due monitor capaci di raggiungere i 1.000 hertz. Il primo è quello che possiamo definire il prossimo flagship, un display da 27 pollici con risoluzione Quad-HD (1440P) con frequenza di aggiornamento a 500 hertz e Dual-Mode che si traduce in un 1080P a 1.000 hertz, si avete capito bene. Questa notizia arriva a ridosso dell’annuncio in Cina del ROG Super Kill 27 Pro di ASUS, un altro monitor impressionante che però si ferma a 720 Hertz con risoluzione 720P. Pensiamo che l’utilità di un display 1080P a 1.000 hertz sia la stessa di un 720P a 720 hertz, tuttavia il salto che proporrà AOC sarà notevole e sicuramente un nuovo riferimento nel settore che porterà i competitor diretti ad allinearsi (almeno nella fascia enthusiast).

Inutile quasi dire che al momento non ci sono dettagli su disponibilità e prezzi, mentre tornando alla roadmap AOC, gli altri modelli trapelati non sono meno interessanti di quello visto sopra. Il secondo modello con diagonale 27″ da tenere d’occhio sarà quello con frequenza di aggiornamento a 360 hertz e risoluzione Quad-HD, equipaggiato con tecnologia Pulsar che in pratica dovrebbe dare “l’effetto” dei 1.000 hertz, verosimilmente con la tecnica del backlight strobing. L’elenco procede con altri due monitor da gaming sempre da 27″; il primo offre risoluzione UHD (4K) con supporto Dual-Mode a 160 hertz e AI integrata, il secondo invece è un pannello Quad-HD a 420 hertz destinato ai gamer competitivi, probabilmente più “concreto” e senza fronzoli. Rimanendo nel contesto, è previsto anche un modello più compatto da 24,1″ con tecnologia TN e frequenza di aggiornamento pari a 400 hertz, sicuramente un Full-HD che però non ci entusiasma più di tanto.

In chiusura segnaliamo che il sesto monitor che prepara AOC guarda invece oltre il gaming, gettando uno sguardo sulla produttività e la creazione di contenuti. Questo modello manterrà la stessa diagonale da 27 pollici ma ci abbinerà una risoluzione 5K con frequenza di aggiornamento a 165 hertz; una soluzione anche questa a dir poco notevole e interessante, considerando che per chi vuole giocare è presente la Dual-Mode che permette di impostare un Quad-HD a 330 hertz (già ottimo).

Sembra chiaro che AOC voglia mantenere alto il livello prestazionale, alzando l’asticella per non perdere la posizione che occupa attualmente, ovvero quello di prima azienda in fatto di vendite per monitor da gaming. Con la nuova gamma in uscita a inizio 2026 questo primato potrebbe essere mantenuto, anche se i concorrenti non staranno certo a guardare (ASUS in primis). Secondo quanto emerge da IT Home però, l’azienda non punterà solo alle prestazioni, ma anche e soprattutto alla qualità dell’esperienza utente, proponendo menu OSD completamente rivisti e funzionalità avanzate che sfruttano l’Intelligenza Artificiale.

Ecco la nuova gamma di monitor da gaming AOC ad altro refresh-rate

In attesa di avere a disposizione qualche conferma o dato ufficiale, vi lasciamo con un riepilogo di quella che dovrebbe essere la gamma 2026 di monitor gaming AOC. In questi casi infatti, può capitare spesso che i modelli vengano rimpiazzati, venduti con sigle diverse o accompagnati da varianti più economiche, magari anche in base ai mercati di destinazione.