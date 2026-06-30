1.357€ di listino, un display OLED da sogno e un processore AI-ready: Yoga Slim 7 14IMH9 non è il solito notebook sottile da vetrina. Lenovo ha confezionato un laptop premium con Intel Core Ultra 7 155H, 16 GB di RAM LPDDR5x e pannello OLED touchscreen WUXGA in un chassis da soli 1,43 kg, e oggi lo si trova su Amazon al prezzo più conveniente mai registrato, con un risparmio che vale davvero la pena non ignorare. Vediamo nel dettaglio cosa offre e perché questa promozione merita attenzione.

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Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9: un OLED da professionista in meno di 1,5 kg

Yoga Slim 7 14IMH9 è uno di quei notebook Lenovo che convincono al primo sguardo e non deludono quando si entra nel dettaglio delle specifiche. Il protagonista assoluto è il display OLED da 14 pollici WUXGA (1920×1200) con rapporto 16:10, copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3, luminosità di 400 nit, supporto Dolby Vision e certificazione DisplayHDR True Black 500. È touchscreen, con trattamento anti-impronta e tecnologia Low Blue Light: un pannello che va ben oltre quello che si trova normalmente in questa fascia di prezzo.

Sotto la scocca, il processore Intel Core Ultra 7 155H (nome in codice Meteor Lake-H) porta in dote 16 core, 22 thread e una frequenza massima di 4,8 GHz, affiancato da 16 GB di RAM LPDDR5x a 7467 MHz e un SSD NVMe da 512 GB. La GPU integrata Intel Arc Graphics gestisce senza problemi contenuti multimediali avanzati e supporta codec moderni come AV1.

L’elemento che distingue davvero questo laptop dalla concorrenza è però la NPU Intel AI Boost, capace di raggiungere fino a 11 TOPS di potenza AI: una caratteristica che posiziona Yoga Slim 7 14IMH9 a pieno titolo nella categoria degli AI PC, con accelerazione locale per funzioni come Copilot senza dipendere dal cloud.

Le porte non deludono:

2x USB-C 4 con Thunderbolt 4, Power Delivery 3.1 e DisplayPort 1.4

con Thunderbolt 4, Power Delivery 3.1 e DisplayPort 1.4 1x HDMI 2.1 (4K@60Hz)

(4K@60Hz) 1x USB-A 5 Gbps con Always On

5 Gbps con Always On Jack combo da 3,5 mm

Wi-Fi 6E (Intel AX211) e Bluetooth 5.3

La batteria da 65 Whr supporta la funzione Express Charge, che porta la carica all’80% in soli 60 minuti. Il tutto in un chassis Luna Grey da appena 1,43 kg e 1,5 cm di spessore, con tastiera retroilluminata AZERTY FR, webcam FHD 1080p con IR per Windows Hello e Windows 11 Home preinstallato.

Prezzo ai minimi: ecco i numeri dell’offerta su Amazon

Il prezzo di listino ufficiale di Yoga Slim 7 14IMH9 in questa configurazione è 1.357€. Su Amazon, oggi è disponibile a 838,75€, con un risparmio diretto di oltre 518€ pari a uno sconto di circa il 38%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questa variante con Core Ultra 7 155H, 16 GB RAM e 512 GB SSD, un’opportunità che difficilmente si ripresenta su un notebook in offerta con queste specifiche.

La disponibilità su Amazon è immediata, con spedizione rapida per i clienti Prime. Vale la pena sottolineare che questa configurazione con tastiera AZERTY FR non è facilmente reperibile nei principali retailer italiani, che tendono a proporre varianti con specifiche superiori (32 GB / 1 TB) a prezzi ancora più elevati: trovare questo modello a meno di 850€ è quindi un risultato fuori dal comune.

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