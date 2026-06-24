Garmin porta avanti il lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma. Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di fascia media della gamma Instinct 3 che per i quali è appena partito il nuovo ciclo di sviluppo.

Parallelamente, l’azienda elvetico-statunitense ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento in forma stabile per i modelli di fascia alta di ultima generazione destinati alle attività ricreative outdoor come Fenix 8. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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Parte il nuovo ciclo di sviluppo per i Garmin Instinct 3

A un mese e mezzo dalla distribuzione del più recente major update e a un paio di settimane dal successivo aggiornamento minore, come anticipato in apertura, Garmin ha inaugurato il nuovo ciclo di sviluppo per gli smartwatch di fascia media della gamma Garmin Instinct 3.

Per Garmin Instinct 3 AMOLED (45 mm, 50 mm), Instinct 3 Solar (45 mm, 50 mm), Instinct E (40 mm, 45 mm) e Instinct Crossover AMOLED arriva la nuova versione 15.08 beta del software (sostituisce la precedente versione 14.15 “stabile”) che si preoccupa principalmente di risolvere bug, come raccontato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 15.08 beta (dalla 14.15) Modifiche per tutti gli Instinct 3 e Instinct E: Correzioni di bug e miglioramenti vari. Modifiche per i soli Instinct 3 Solar e Instinct E: Risolto il problema con la direzione dell’indicatore del cane nella vista rapida DogTrack.

Risolto il problema per cui il campo dati CIQ risultava oscurato.

Per la gamma Fenix 8 arriva un aggiornamento minore

Andando oltre, a quasi un mese dal rilascio del più recente major update (versione 22.35), Garmin è tornata ad aggiornare i propri smartwatch e sportwatch di punta per le attività ricreative outdoor.

Garmin Fenix 8 AMOLED (43 mm, 47 mm, 51 mm), Fenix 8 Solar (47 mm, 51 mm), Fenix 8 Pro (47 mm, 51 mm, Micro LED), Enduro 3 e Fenix E stanno ricevendo la nuova versione 22.38 del software, la stessa che qualche giorno fa è arrivata su Tactix 8 Solar e Tactix 8 AMOLED.

L’obiettivo principale del nuovo aggiornamento è semplice: risolvere alcuni bug presenti (arresti anomali e problemi con le immersioni) sugli smartwatch dell’intera gamma e risolvere due problemi per alcuni modelli specifici presenti nella versione stabile, come testimoniato dal changelog ufficiale.

Changelog – versione 22.38 (dalla 22.35) Risolve possibili arresti anomali durante le attività di golf. Risolve un possibile problema per cui la profondità di immersione torna automaticamente a 0 dopo aver raggiunto la profondità massima. (Fenix ​​8 Pro) Risolve il problema di LiveTrack LTE che non funzionava dopo una chiamata LTE durante un’attività.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare gli smartwatch dell’azienda elvetico-statunitese, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso. Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:

Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.

dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni. Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.