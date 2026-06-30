Amazfit Active 3 Premium stava già facendo parlare di sé durante il Prime Day, ma quello che sta succedendo adesso va ben oltre. Lo smartwatch sportivo con vetro zaffiro, GPS multibanda con mappe offline e display AMOLED da 3.000 nit è sceso a un prezzo che non si era mai registrato prima, nemmeno durante le grandi promozioni stagionali. Chi aspettava il momento giusto per acquistarlo, quel momento è adesso.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Amazfit Active 3 Premium: prestazioni da runner serio in un polso da 45mm

Amazfit Active 3 Premium non è il solito smartwatch sportivo da scaffale. Dal primo sguardo alla scheda tecnica, emerge chiaramente che siamo di fronte a un dispositivo pensato per chi corre con testa e con ambizione, non per chi vuole semplicemente contare i passi.

Il display AMOLED circolare da 1,32 pollici con risoluzione 466×466 px e luminosità massima di 3.000 nit garantisce una leggibilità impeccabile anche sotto il sole a picco di agosto, un salto netto rispetto ai 2.000 nit della generazione precedente. La copertura in vetro zaffiro antigraffio eleva ulteriormente la resistenza complessiva, rendendo questo orologio adatto a sessioni intense e condizioni meteo variabili.

Il cuore sportivo di questo smartwatch è il sistema di GPS multibanda a 6 sistemi satellitari con mappe offline e navigazione turn-by-turn senza smartphone: una funzione che in questa fascia di prezzo è tutt’altro che scontata. Niente più dipendenza dal telefono durante le lunghe uscite in montagna o sui trail.

Le funzionalità di allenamento sono articolate e complete:

170+ modalità sportive con oltre 80 parametri dedicati alla corsa

con oltre 80 parametri dedicati alla corsa Dati avanzati come VO₂ max, soglia del lattato, potenza, tempo di contatto al suolo

Zepp Coach con AI per piani personalizzati dal 5K alla maratona

per piani personalizzati dal 5K alla maratona Monitoraggio dell’ usura delle scarpe da corsa

Sincronizzazione con Strava, TrainingPeaks, Runna e Intervals.icu

La batteria da 365 mAh garantisce fino a 12 giorni di utilizzo tipico e 24 ore di GPS continuo, senza bisogno di ricaricare ogni sera. I 4 GB di memoria interna permettono di salvare musica offline, mentre i 4 pulsanti fisici semplificano la navigazione durante gli allenamenti. NFC integrato per i pagamenti contactless con Zepp Pay, resistenza all’acqua 5 ATM per nuoto e pioggia, e sensore BioTracker 5PD+2LED per il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca completano un quadro davvero difficile da trovare a questo livello di prezzo.

Prezzo mai visto: meglio del Prime Day, adesso

Amazfit Active 3 Premium ha un prezzo di listino ufficiale di 169,90€, introdotto al lancio europeo il 26 febbraio 2026. Durante il Prime Day anticipato su Amazon era già sceso a circa 135€, uno sconto del 20% che aveva attirato molta attenzione. Adesso, la situazione è ancora più favorevole.

Il prezzo attuale su Amazon.it è di 129,99€, con un risparmio di 39,91€ rispetto al prezzo consigliato, pari a uno sconto di circa il 24%. Non si tratta di una promozione flash di cui non si ha certezza: questo è il prezzo più basso mai registrato per questo smartwatch Amazfit, inferiore persino alle offerte del Prime Day.

La disponibilità su Amazon garantisce spedizione rapida e le tutele tipiche della piattaforma. Chi stava aspettando un’occasione reale sui wearable, questa è più concreta di qualsiasi altra vista finora.

Per non perdere mai più offerte come questa, vale la pena iscriversi a PrezziTech, il canale Telegram dove arrivano in tempo reale le migliori promozioni sulla tecnologia. E se siete a caccia anche di errori di prezzo o sconti clamorosi su qualsiasi categoria, ErroriBomba è il canale che fa al caso vostro.