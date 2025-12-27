LG anticipa tutti e con un comunicato ufficiale annuncia la prossima generazione di monitor da gaming UltraGear, soluzioni ad altissimo profilo che sfruttano le più recenti tecnologie OLED e Mini LED per garantire prestazioni e qualità senza precedenti. Si tratta come detto di un’anticipazione, ovvero di prodotti che vedremo sul mercato nel corso del 2026 e che, stando sempre all’azienda, saranno svelati definitivamente al prossimo CES di Las Vegas che si terrà ricordiamo tra qualche giorno.

La gamma di display da gaming LG UltraGear, che ormai non necessita di presentazioni, si allarga con tre nuovi modelli di diagonale variabile, per intenderci dal più diffuso formato 27″ a 16:9, fino a un mastodontico 52″ 21:9, il più ampio display ad alte prestazioni proposto finora dal colosso asiatico. Il produttore non nasconde il proprio entusiasmo per questo annuncio e attraverso le parole di Lee Choong-hwoan, responsabile del Display Business di LG Media Entertainment Solution Company, dichiara:

La nuova serie UltraGear evo segna una svolta definitiva, segnando la fine dei compromessi nelle prestazioni dei display da gaming. Con innovazioni come l’upscaling AI 5K, il primo nel settore, la gamma garantisce che i giocatori, che preferiscano neri perfetti, luminosità senza pari o un’ampia scala, possano godere dello stesso elevato standard di prestazioni, nitidezza e immersione in alta risoluzione. Questo riflette la nostra eccellenza nell’offrire tecnologia ad alta risoluzione non solo al mercato del gaming B2C, ma anche attraverso soluzioni B2B basate sulla precisione come i monitor medicali.

LG UltraGear sdogana il 5K ma l’AI ormai è parte integrante

Essendo un annuncio introduttivo al CES 2026, come spesso accade con LG per essere chiari, l’azienda non ha divulgato le caratteristiche tecniche dettagliate, così come il prezzo che di sicuro conosceremo solo all’evento ufficiale in programma la prossima settimana a Las Vegas.

I dati condivisi comunque sono abbastanza concreti ed evidenziano un netto salto generazionale da parte di LG, pronta ormai a sdoganare definitivamente il gaming ad altissima risoluzione in 5K. Il tutto avviene anche con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale, infatti si fa riferimento alla nuova tecnologia proprietaria 5K AI Upscaling, ottimizzata al meglio per non mettere in “crisi” la GPU, garantendo un gameplay fluido.

Partiamo dal piatto forte, ovvero il fiammante LG UltraGear evo GX9 (39GX950B), un monitor da gaming OLED con diagonale da 39 pollici (21:9) che supporta la doppia risoluzione 5K/2K, “impregnato” possiamo dire con tecnologie AI avanzate, non solo per quanto concerne l’Upscaling ma anche per la gestione della regolazione cromatica (AI Scene Optimization) e l’audio (AI Sound).

Il display punta tutto sulla più recente tecnologia Primary RGB Tandem OLED di LG, il meglio a cui si può ambire attualmente. Il pannello supporta una frequenza di aggiornamento di 165 hertz a 5K con Dual Mode a 330 hertz se scendiamo a risoluzione WFHD. Il tempo di risposta GtG è il classico 0,03 ms che ritroviamo sui migliori modelli OLED, mentre va segnalato anche che il monitor prevede una curvatura 1500R e vanta la certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Il secondo modello svelato da LG è UltraGear evo GM9 (27GM950B), un classico 27 pollici che sposa invece la tecnologia Mini LED e che risulta il primo della sua categoria a supportare una risoluzione 5K.

Al pari del fratello maggiore, anche il 27GM950B supporta l’AI Upscaling per gravare di meno sulla scheda video, abbinando tra l’altro AI Scene Optimization e AI Sound. La proposta LG prevede poi 2.304 zone dimming e grazie alla natura Mini LED permette di contenere il blooming, combinando la funzionalità Zero Optical Distance per ottimizzarne ulteriormente la resa.

Rimanendo in ambito gaming e LG UltraGear, non manca la Dual Mode, utile per “switchare” dal 5K a 165 hertz a un più rapido QHD a 330 hertz; il tempo di risposta GtG arriva a 1 ms, abbinando una certificazione VESA DisplayHDR 1000 grazie a una luminosità di picco dichiarata in 1.250 nit.

LG UltraGear evo non si ferma, c’è anche un display da 52″

A chiudere questo trittico arriva poi quello che LG definisce il più ampio display da gaming con risoluzione 5K, parliamo di LG UltraGear evo G9 (52G930B), un prodotto che se vogliamo inaugura una nuova generazione di monitor per giocare grazie a una mostruosa diagonale di 52 pollici.

Il pannello vanta poi una curvatura 1000R, refresh che arriva a 240 hertz e certificazione VESA Display HDR 600 che assicura neri perfetti abbinati a un contrasto senza precedenti. Per il momento LG non ha condiviso ulteriori dettagli tecnici, così come il prezzo sarà divulgato subito dopo la presentazione, speriamo sempre con un occhio di riguardo anche per l’utenza finale.

Appuntamento quindi a CES 2026 per saperne di più, vi lasciamo con un piccolo recap delle informazioni condivise dall’azienda nel comunicato ufficiale.

