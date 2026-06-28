Nei giorni scorsi Apple ha aggiornato il proprio store europeo non per inserire un nuovo prodotto ma per apportare delle modifiche al listino prezzi: per numerosi dispositivi delle serie Mac e iPad, infatti, sono stati introdotti rincari che in alcuni casi superano i 500 euro.

Immediate sono arrivate le lamentele degli utenti ma il colosso di Cupertino ha reso noto di essere stato costretto ad aumentare i prezzi di vendita per la costante crescita dei costi delle memorie.

Nei prossimi mesi scopriremo come reagiranno gli utenti e a rendere ancora più caldo per Apple l’autunno 2026 vi sarà il lancio di 18 nuovi dispositivi.

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Le novità di Apple per l’autunno 2026

A settembre il colosso statunitense lancerà iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra (o iPhone Fold), il primo attesissimo smartphone pieghevole del produttore statunitense.

Novità sono attese in autunno anche per il settore wearable con Apple Watch Ultra 4 e Watch Series 12.

Per quanto riguarda i tablet, invece, sono attesi un nuovo iPad mini con display OLED e un iPad base con processore A18.

Passando ai computer, il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare i modelli di Mac Mini con processori M5 e M5 Pro, i Mac Studio con processori M5 Max e M5 Ultra, un iMac con processore M5, un MacBook Pro con processore M6 e un MacBook Ultra con display OLED e supporto touch.

Novità, infine, anche per il settore home, con un nuovo Apple TV 4K con processore A17, un inedito HomePad con display touch da 7 pollici, HomePod 3, HomePod mini 2, Apple Security Camera e Apple Video Doorbell.

In sostanza, i fan di Apple nella parte finale del 2026 non avranno tempo per annoiarsi.