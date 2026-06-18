iPhone Air non ha riscosso il successo sperato da Apple in termini di vendite e ciò ha probabilmente spinto il colosso di Cupertino a cambiare i propri progetti per quanto riguarda il lancio della seconda generazione, messo persino in dubbio da diverse indiscrezioni.

Nelle scorse ore, Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg esperto degli affari di Apple, ha reso noto che l’azienda statunitense starebbe preparando il lancio di iPhone Air 2, fornendo anche una possibile tempistica.

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Le ultime anticipazioni su iPhone Air 2

A dire di Gurman, il colosso di Cupertino avrebbe deciso di introdurre alcune importanti novità hardware nella seconda generazione del melafonino super sottile, così da superare quelle che sono state le critiche principali mosse al primo modello.

E così iPhone Air 2 dovrebbe poter contare su una seconda fotocamera posteriore (si tratterebbe in particolare di un sensore ultra grandangolare) e su una batteria capace di garantire un miglioramento per quanto riguarda l’autonomia (non è chiaro se aumentando la capacità o lavorando sull’ottimizzazione), il tutto senza rinunce per le prestazioni, dato che lo smartphone dovrebbe vantare il processore Apple A20 Pro.

Sempre secondo Gurman, il colosso statunitense avrebbe in programma il lancio di questo modello per la primavera del 2027 e ciò sembra confermare che l’azienda sta al momento rivedendo il calendario di lancio della gamma iPhone (a settembre, infatti, dovrebbero arrivare soltanto i modelli di iPhone 18 Pro mentre quello base potrebbe essere lanciato ad inizio 2027).

Sempre secondo le indiscrezioni, nel caso in cui iPhone Air 2 dovesse riscuotere il successo sperato dal produttore, questa versione del melafonino potrebbe divenire uno dei modelli permanenti della gamma iPhone.

Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.