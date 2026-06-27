Si continuano a susseguire senza sosta in Rete le anticipazioni su iPhone Ultra (o iPhone Fold), l’attesissimo primo modello pieghevole di Apple.

Nelle scorse ore si sono diffuse nuove indiscrezioni relative alle tempistiche necessarie al colosso di Cupertino per dare il via alla commercializzazione di questo device e le indicazioni che emergono non sono quelle sperate dai più impazienti.

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Quando potrebbe arrivare iPhone Ultra

Pare che nei programmi di Apple vi sia la presentazione ufficiale di iPhone Ultra a settembre insieme ai modelli della gamma iPhone 18 Pro ma per l’esordio sul mercato probabilmente ci sarà da avere un po’ di pazienza in più.

Stando a quanto sarebbe stato rivelato da fonti interne alla catena di approvigionamento di Apple, infatti, i modelli della serie iPhone 18 Pro sarebbero in una fase di produzione di massa più avanzata rispetto al melafonino pieghevole e ciò suggerisce che il loro esordio sul mercato possa avere luogo prima.

Sempre secondo l’indiscrezione, si potrebbe verificare una situazione simile a quella avvenuta nel 2017 in occasione del lancio di iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X: sebbene i tre device siano stati presentati insieme, i primi due sono arrivati sul mercato a settembre mentre per il terzo si è dovuto attendere sino a novembre.

Ebbene, iPhone Ultra sul mercato potrebbe sbarcare con diverse settimane di ritardo rispetto a iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max anche se ci sono buone probabilità che la commercializzazione possa essere avviata già nel mese di ottobre.

Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare iPhone Ultra, telefono che secondo le indiscrezioni più insistenti potrebbe arrivare a costare sino a 2.500 dollari nella configurazione con più memoria.