WINDTRE segna un nuovo capitolo nella sua strategia multiservizi con il lancio della prima offerta integrata in Italia che combina energia elettrica, gas, connettività mobile e iPhone in un unico pacchetto.

I clienti che attivano WINDTRE Luce & Gas insieme a un piano mobile dedicato possono acquistare i modelli della linea iPhone 17 da 256 GB a metà prezzo.

Non è la prima offerta del genere che vediamo in giro ma è una tendenza del mercato italiano delle telecomunicazioni che si sta muovendo sempre più verso offerte convergenti che includono anche l’energia. TIM aveva fatto una mossa simile lo scorso settembre con TIM Energia Luce e Gas, offrendo sconti fino a 190 euro per i clienti che sottoscrivevano contemporaneamente fisso, mobile, TV ed energia. WINDTRE prova a rilanciare aggiungendo all’equazione anche lo smartphone, con uno sconto significativo sui modelli Apple di ultima generazione.

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WINDTRE e la nuova offerta con iPhone 17 a rate senza anticipo

Nell’ambito dell’offerta, i clienti idonei possono acquistare nei negozi WINDTRE i modelli della linea iPhone 17 con 256 GB di memoria a metà del prezzo di listino. iPhone 17 da 256 GB sarà disponibile a rate da 29,57 euro al mese per 36 mesi, senza anticipo, se abbinato ai servizi attivi di energia elettrica, gas e mobile.

L’offerta include un piano mobile con Giga illimitati in 5G alla tariffa promozionale di 9,99 euro al mese e un’offerta dedicata per luce e gas con un contributo fisso di 7,50 euro al mese per 36 mesi. Secondo WINDTRE, questi servizi combinati consentono un risparmio fino a 14 euro al mese per 36 mesi, pari a oltre 500 euro di risparmio complessivo.

Disponibile anche per professionisti e PMI

L’offerta non è limitata ai clienti consumer, bensì anche professionisti e piccole e medie imprese possono accedere al bundle con condizioni dedicate. I clienti con partita IVA possono acquistare iPhone a rate insieme a un piano Professional e a WINDTRE Luce & Gas.

Per i professionisti, iPhone 17 da 256 GB è disponibile alle seguenti condizioni: 19,99 euro al mese con anticipo di 89,99 euro per il dispositivo, piano mobile Professional Full Plus XL a 13,99 euro al mese invece di 16,99 euro per 36 mesi, e contributo fisso scontato di 9,50 euro al mese per luce e gas per 36 mesi.